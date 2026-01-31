Policía de la CDMX encuentra cheque por 30 mil pesos y lo devuelve a su dueño

La pronta actuación de un oficial de la Policía Bancaria e Industrial y la aplicación de los protocolos de seguridad evitaron una posible pérdida patrimonial mayor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un incidente inusual interrumpió la rutina bancaria en la colonia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc, cuando un oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, localizó un cheque olvidado en un cajero automático.

Gracias a la intervención oportuna, el documento, con valor de 30 mil pesos, fue resguardado y devuelto a su legítimo propietario, evitando una posible pérdida para el cuentahabiente.

Un policía de la PBI localizó y aseguró un cheque olvidado en un cajero automático de la colonia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc. (Policía Ciudad de México/FB)

Este suceso resaltó la importancia de la vigilancia preventiva y el cumplimiento de protocolos de seguridad en espacios públicos. La coordinación entre policías y personal bancario fue decisiva para garantizar la devolución del cheque.

Hallazgo del oficial durante labores de vigilancia

Durante su ronda habitual, el oficial de la PBI notó un papel fuera de lugar sobre uno de los cajeros automáticos, lo que le llevó a realizar una inspección más detallada. Al verificar el hallazgo, confirmó que se trataba de un cheque bancario.

Revisó el documento para confirmar su naturaleza.

Reportó el hallazgo al personal de la sucursal bancaria .

Solicitó el resguardo del cheque conforme a los protocolos de seguridad.

La vigilancia preventiva en espacios públicos permitió identificar rápidamente el documento extraviado en un banco de Atlampa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias a la detección temprana y la activación de los procedimientos internos, el cheque quedó en custodia de la gerente del banco, quien se encargó de salvaguardarlo mientras se localizaba al propietario.

Entrega al propietario tras acreditación

Minutos después de iniciado el protocolo, un hombre de nacionalidad china acudió al banco para reportar el olvido de su talón de pago.

El cuentahabiente presentó la documentación necesaria que acreditaba su identidad y la propiedad del cheque. Tras realizar la verificación correspondiente, el documento le fue devuelto sin contratiempos.

La institución financiera entregó el documento al cliente luego de comprobar la titularidad y la autenticidad del pago. (FOTO:CUARTOSCURO.COM)

El titular del cheque, al recibir el documento, expresó su agradecimiento a la gerente y al oficial de la PBI, destacando la atención y la honestidad del personal involucrado.

La importancia de la labor policial

El caso resaltó la importancia de la vigilancia preventiva en las sucursales bancarias y la correcta aplicación de los protocolos de seguridad.

Acciones como la del oficial de la PBI contribuyen a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y a prevenir incidentes que pueden afectar el patrimonio de los usuarios.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reafirma su compromiso con la protección y bienestar de los usuarios bancarios. (SSC-CDMX)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró su compromiso con la protección de los cuentahabientes y la promoción de valores como la honestidad y el servicio público.

De esta manera, casos como este sirven para evidenciar el impacto positivo que puede tener la labor policial en la vida cotidiana de la ciudad.