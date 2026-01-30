Falla la app de Santander en día de quincena y afecta a usuarios en todo el país

La aplicación móvil de Santander presentó fallas este viernes 30 de enero, justo en pleno día de pago de la segunda quincena de enero. La situación ha generado preocupación y molestia entre los clientes del banco, quienes recurrieron a redes sociales para expresar su inconformidad y buscar respuestas.
Miles de usuarios en todo el país reportaron que la plataforma no permitía iniciar sesión, arrojando mensajes de error y señalando, erróneamente, que los teléfonos no contaban con conexión a internet.
El banco reconoció la intermitencia a través de un comunicado y aseguró que su equipo técnico trabaja en la solución del incidente. Santander pidió paciencia a sus clientes y reiteró que los inconvenientes serían atendidos a la brevedad posible.
Alcance nacional y naturaleza del problema
Desde la mañana, la falla se extendió rápidamente y afectó a distintas regiones del país. La imposibilidad de acceder a la app y la presencia de mensajes de error fueron los principales puntos de queja.
Zonas más afectadas:
- Ciudad de México
- Estado de México
- Jalisco
- Nuevo León
- Mérida
- Tijuana
La mayor parte las quejas se centró en la imposibilidad de iniciar sesión, mientras que el resto correspondió a problemas con pagos y accesos por la web personal.
El mensaje de error que mostraba la aplicación, “Por el momento no puedes continuar. Por favor intentalo más tarde”, se repitió entre los testimonios de los usuarios. La institución pidió paciencia, pero no ofreció una estimación precisa para el restablecimiento total del servicio.
Reacción de usuarios y respuesta institucional
La caída de la plataforma digital, en coincidencia con el pago quincenal, acentuó la frustración de los clientes que dependen de la banca móvil para administrar sus finanzas.
Santander reconoció el problema a través de sus canales oficiales y reiteró que su equipo técnico realiza las labores necesarias para restaurar la funcionalidad.
Las redes sociales sirvieron de espacio para que los usuarios expresaran su inquietud, señalando la urgencia por disponer de sus fondos y la dificultad para cumplir con compromisos financieros en tiempo y forma.
Contexto y fallas en apps bancarias
La afectación de Santander coincidió con incidencias en otras instituciones financieras, como Scotiabank, que también enfrentó fallas en su banca digital ese mismo viernes.
En paralelo, la entidad había anunciado recientemente la eliminación de comisiones para transferencias internacionales desde su app, facilitando operaciones en distintas divisas. Sin embargo, la caída de la plataforma limitó el acceso a estos y otros servicios digitales.
Esta situación evidenció la presión a la que se ven sometidos los sistemas bancarios en fechas de alta demanda y la importancia de contar con una infraestructura tecnológica robusta.