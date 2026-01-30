Falla la app de Santander en día de quincena y afecta a usuarios en todo el país

Banco Santander está presentando fallas en su aplicación, provocando reportes y quejas de usuarios en redes. (Especial)

La aplicación móvil de Santander presentó fallas este viernes 30 de enero, justo en pleno día de pago de la segunda quincena de enero. La situación ha generado preocupación y molestia entre los clientes del banco, quienes recurrieron a redes sociales para expresar su inconformidad y buscar respuestas.

Miles de usuarios en todo el país reportaron que la plataforma no permitía iniciar sesión, arrojando mensajes de error y señalando, erróneamente, que los teléfonos no contaban con conexión a internet.

Clientes de Santander reportaron dificultades para acceder a la aplicación móvil durante el pago de la segunda quincena de enero. (X/ @SantanderMx)

El banco reconoció la intermitencia a través de un comunicado y aseguró que su equipo técnico trabaja en la solución del incidente. Santander pidió paciencia a sus clientes y reiteró que los inconvenientes serían atendidos a la brevedad posible.

Alcance nacional y naturaleza del problema

Desde la mañana, la falla se extendió rápidamente y afectó a distintas regiones del país. La imposibilidad de acceder a la app y la presencia de mensajes de error fueron los principales puntos de queja.

Zonas más afectadas:

Ciudad de México

Estado de México

Jalisco

Nuevo León

Mérida

Tijuana

La mayor parte de las quejas se centró en la imposibilidad de iniciar sesión en la aplicación y el portal web institucional. (X/ @HugoValensi)

La mayor parte las quejas se centró en la imposibilidad de iniciar sesión, mientras que el resto correspondió a problemas con pagos y accesos por la web personal.

El mensaje de error que mostraba la aplicación, “Por el momento no puedes continuar. Por favor intentalo más tarde”, se repitió entre los testimonios de los usuarios. La institución pidió paciencia, pero no ofreció una estimación precisa para el restablecimiento total del servicio.

Reacción de usuarios y respuesta institucional

La caída de la plataforma digital, en coincidencia con el pago quincenal, acentuó la frustración de los clientes que dependen de la banca móvil para administrar sus finanzas.

Santander reconoció el problema a través de sus canales oficiales y reiteró que su equipo técnico realiza las labores necesarias para restaurar la funcionalidad.

La caída de la plataforma digital de Santander, que recientemente eliminó comisiones en transferencias internacionales, subraya vulnerabilidades del sector financiero ante incrementos de demanda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes sociales sirvieron de espacio para que los usuarios expresaran su inquietud, señalando la urgencia por disponer de sus fondos y la dificultad para cumplir con compromisos financieros en tiempo y forma.

Contexto y fallas en apps bancarias

La afectación de Santander coincidió con incidencias en otras instituciones financieras, como Scotiabank, que también enfrentó fallas en su banca digital ese mismo viernes.

En paralelo, la entidad había anunciado recientemente la eliminación de comisiones para transferencias internacionales desde su app, facilitando operaciones en distintas divisas. Sin embargo, la caída de la plataforma limitó el acceso a estos y otros servicios digitales.

Los incidentes simultáneos en varias apps bancarias destacaron la presión sobre las plataformas financieras en periodos de alta demanda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta situación evidenció la presión a la que se ven sometidos los sistemas bancarios en fechas de alta demanda y la importancia de contar con una infraestructura tecnológica robusta.