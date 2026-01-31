Nora Salinas reaparece en televisión tras seis años alejada: así luce hoy

Nora Salinas apareció en la tele (Zurisaddai González/Infobae)

La actriz mexicana Nora Salinas sorprendió con su reaparición en televisión tras seis años alejada de los reflectores y compartió detalles sobre su nueva etapa como escritora y su regreso a la vida pública.

La exprotagonista de telenovelas como Esmeralda y Rosalinda acudió como invitada al programa Venga la Alegría, donde habló sobre su proceso personal y el lanzamiento de su libro Las cascadas de mis ojos, escrito junto con su madre.

Por qué Nora Salinas dejó la televisión tanto tiempo

Durante la entrevista en el foro de Venga la Alegría, Nora Salinas se refirió abiertamente a su retiro temporal de la pantalla.

Explicó que se alejó debido a una etapa complicada en su vida personal, en la que necesitó tiempo para recuperarse emocionalmente.

Nora Salinas, Adela Noriega y Elizabeth Álvarez en Fuego en la sangre. (Las Estrellas)

“Quise alejarme, se me pasó la mano, fueron seis años, discúlpenme, pero bueno, cada quien tiene diferentes tiempos. Yo necesitaba seis años para volver a pararme, para volver a ser yo, para estar muy fuerte y bien para mi familia, principalmente para mí”, relató la actriz.

La intérprete reconoció que las dificultades en su vida privada influyeron en su decisión de pausar su carrera profesional.

“Pasa el tiempo, cosas también de la vida personal, que todos nos enteramos ahí en algún momento. Y eso, eso me afectó mucho, me rompí mucho”, compartió Salinas.

La famosa detalló que en un momento complicado de su vida en donde no sabía hacia donde dirigirse, pidió una señal.

“Empecé a pintar. Yo decía: ‘No, es algo más, es algo más’. Y un día llega mi mami, benditas mamás, y me dice: ‘¿Te acuerdas que siempre me molestaban con escribe un libro? Vamos a hacerlo juntas’”.

Nora Salinas reapareció en televisión (IG)

Reaparición y nueva faceta: lo que dijo en Venga la Alegría

Durante su reciente visita al matutino, Nora Salinas habló sobre su regreso y su incursión como escritora junto a su madre, Nora Salinas de León.

“No estaba planeado. Así como el bebé, que no estaba planeado, e igualito. Sí, fue... pues, lo tuvimos”, bromeó al presentar el libro “Las cascadas de mis ojos”.

El texto, firmado por madre e hija, narra la historia de Carlota, una niña que atraviesa etapas y desafíos a lo largo de 31 capítulos.

Salinas también abordó el impacto que tuvo la creación del libro en su recuperación personal.

Nora Salinas reapareció en televisión (Captura de pantalla/VLA)

“Yo, eh, tuve que estar bien, tuve que estar sana y fuerte para escribirlo. Hay cosas muy fuertes ahí, hay cosas donde te mueres de la risa, de verdad te atacas de la risa de cómo ella enfrenta la vida”, dijo la actriz durante la transmisión, que fue seguida con atención por la audiencia del matutino.

Flor Rubio, conductora del programa, destacó la trayectoria de la invitada y le dio la bienvenida: “Te fuiste seis años, pero no se sintió así, porque estás en nuestro corazón y tu trabajo es lo que prevalece y lo que te define. Así que bienvenida, bienvenida y qué bueno que estás sana”.

Quién es Nora Salinas

Nora Salinas nació en la ciudad de Monterrey, en el norte de México, el 7 de junio de 1976. Creció en Reynosa, Tamaulipas, ciudad que representó en el certamen Miss Tamaulipas en 1993.

Espera salir del hospital antes de Navidad (IG: norasalinastv)

Tras ganar el concurso, se trasladó a la Ciudad de México para estudiar actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Apenas un año después de iniciar su formación, obtuvo su primer papel protagónico en la telenovela Agujetas de color de rosa.

Desde entonces, Salinas se consolidó como uno de los rostros habituales de la televisión mexicana, con participaciones en títulos destacados como:

“Confidente de secundaria”

“Esmeralda”

“Rosalinda”

“DKDA”

“La fea más bella”

“Un refugio para el amor”

“Amores con trampa”

“Fuego en la Sangre”

A nivel personal, Nora Salinas vivió momentos complejos tras perder la custodia de su hijo José Miguel, resultado de una disputa legal con su exesposo Miguel Borbolla.

La reaparición de la actriz y su testimonio han generado expectativa entre los seguidores del espectáculo, quienes han destacado la energía renovada y el mensaje de resiliencia que compartió en el matutino.