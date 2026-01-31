“Los impuestos se ven en las escuelas”, reafirma Sheinbaum en inauguración de la Universidad “Rosario Castellanos” en Tijuana

Claudia Sheinbaum asistió a la inauguración de la Primera Etapa de la Unidad Académica de Tijuana de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. (Foto: Presidencia)

Este 30 de enero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la apertura de la primera etapa de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tijuana, donde subrayó que los impuestos de la ciudadanía se reflejan en la creación de espacios educativos.

El evento reunió a autoridades federales, estatales y municipales, así como a estudiantes y docentes, en un acto donde se reafirmó el derecho a la educación como prioridad del actual gobierno.

El derecho a la educación y la historia de los movimientos estudiantiles

Durante su intervención, Sheinbaum recordó su experiencia personal como estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y los movimientos que surgieron por la falta de espacios educativos en el país. La mandataria relató cómo, en los años setenta y ochenta, los jóvenes organizaban protestas para exigir la apertura de más preparatorias y universidades, ante una oferta educativa insuficiente. En sus palabras: “la educación no es una mercancía, la educación no es un privilegio, la educación es un derecho del pueblo de México”.

“Si tuve yo el derecho de estudiar, quiero que todos los jóvenes mexicanos tengan el derecho de estudiar”, expresó la presidenta ante la comunidad presente en el acto inaugural.

Expansión educativa en Baja California

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó el impacto que tendrá la nueva universidad y anunció proyectos adicionales para fortalecer la educación media superior en Baja California.

(Foto: Presidencia)

Aseguró que en 2026 ningún egresado de secundaria de Tijuana quedará sin un lugar en el bachillerato, gracias a la ampliación de planteles y la construcción de nuevos espacios, como el CBTIS 290, el CBTIS 116, el CBTIS 146, el CETIS 48 y el próximo CBTIS 310.

Entre los puntos destacados por las autoridades educativas:

Se abrirán 3,500 nuevos lugares en educación media superior en Tijuana .

En Mexicali se prevé la apertura de otra sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

La Beca Universal Rita Cetina se entregará a todos los alumnos de educación primaria a partir de 2026, beneficiando a más de 8 millones de niñas y niños con un apoyo de 2 mil 500 pesos para uniformes y útiles escolares.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reiteró la importancia de garantizar que ningún joven abandone sus estudios y detalló que el gobierno estatal aportó el terreno para la construcción de la nueva universidad.

Inclusión y presencia nacional del modelo Rosario Castellanos

La rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Xóchitl Herrera Márquez, informó que el modelo educativo se ha extendido a 1,143 municipios en el país, con una matrícula de más de 80 mil estudiantes en 36 licenciaturas y 15 posgrados.

En Baja California se registran 2,594 estudiantes, de los cuales el 70 por ciento son mujeres, lo que representa una apertura de oportunidades para el desarrollo profesional y personal.

Sheinbaum insistió en la relevancia de la inversión pública: “los impuestos del pueblo son bien utilizados, no como antes, que quedaban en unos cuantos bolsillos. Los impuestos se ven en las escuelas y en el derecho a la educación”.