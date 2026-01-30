“Los puentes son mejores que los muros”: Sheinbaum inaugura primera etapa del Viaducto Elevado en Tijuana

Claudia Sheinbaum inauguró la primera etapa del Viaducto Elevado en Tijuana Crédito: FB/ @Claudiashein

La tarde de este 30 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, así como algunos secretarios de estado y del ingeniero residente de la obra del Viaducto Elevado en Tijuana, Raúl Manzano Pérez, inauguró el primer tramo de esta construcción que impactará en el transitar de los bajacalifornianos.

Sheinbaum destaca independencia de México

Durante el evento de inauguración, la mandataria mexicana volvió a reiterar el respaldo al gobierno de Marina del Pilar, “la queremos y respetamos el trabajo que ha hecho al frente de este estado... no estás sola”.

Sheinbaum destacó el trabajo de las fuerzas armadas del país: “Debemos sentirnos orgullosos por la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional... Nuestro ejército surgió de la Revolución Mexicana”.

La presidenta destacó el acto de Independencia en México, como hecho histórico de la primera transformación, precisó que su administración defiende la “soberanía, independencia, justicia social, democracia y libertad”.

Desde la frontera, Claudia Sheinbaum destacó tres mensajes relevantes, en primer lugar, destacando el trabajo de las personas que se encuentran en Estados Unidos y envían dinero a sus familias, “Ellos ayudan a sus familias”; para todos los mexicanos dejó claro que “los puentes siempre son mejores que los muros, tender puentes es nuestro principio”; por último, comentó que el valor de todos los mexicanos es la “fraternidad y el amor al prójimo”.

Sheinbaum destacó la construcción del Viaducto Elevado y reiteró independencia de México. (Captura de pantalla)

Sheinbaum anuncia inversión para infraestructura en BC

Un incremento sustancial en la infraestructura de Baja California tomará forma tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre una inversión total de 37 mil millones de pesos. Esta cifra, que supera ampliamente lo destinado en administraciones previas, se suma a los recursos de los Programas para el Bienestar y responde a una estrategia de colaboración entre los tres niveles de gobierno.

Las obras previstas abarcan sectores clave: carreteras, educación y agua. De acuerdo con el secretario Jesús Antonio Esteva Medina, se destinarán 21 mil 419 millones de pesos exclusivamente a proyectos de infraestructura, lo que permitirá la creación de 64 mil 257 empleos en la entidad. Entre las prioridades destacan la reconstrucción de puentes y la mejora de la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

Entre los principales proyectos y montos anunciados destacan:

Reconstrucción de puentes vehiculares: 316 millones de pesos.

Tramo Jatay-Libramiento Ensenada de la autopista: 4 mil 300 millones de pesos.

MegaBachetón y conservación de carreteras: 1 mil 774 millones de pesos.

Bachillerato Tecnológico y campus universitario: 529 millones de pesos.

Tecnificación agrícola y recuperación de agua: 5 mil millones de pesos.

Planta Desaladora de Rosarito: 10 mil millones de pesos.

La Presidenta Sheinbaum subrayó la importancia de este paquete de inversión y resaltó que varias de las obras comenzaron en el periodo de la administración anterior, mientras que otras representan una colaboración estrecha con la gobernadora Marina del Pilar.