México

Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, recibe el respaldo de Sheinbaum

La presidenta de México destacó el trabajo de la mandataria local y resaltó que la entidad “está mejor”

Tras exigencias de renuncia, la presidenta Sheinbaum respaldó a Marina del Pilar Crédito:Marina Del Pilar

Este 30 de enero de 2026 desde la conferencia mañanera realizada en Tijuana, Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró su apoyo hacia la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien en día recientes le han exigido su renuncia por la información confirmada sobre la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de su exesposo, Carlos Torres Torres.

Sheinbaum destacó el trabajo de Marina del Pilar

“Hay que ver los resultados de su gobierno en muchos temas, y particularmente en el tema de seguridad, en donde tenemos una muy buena coordinación y otros resultados que ella ha dado en el estado”, comentó la mandataria ante los cuestionamientos de la prensa.

A las múltiples voces que exigen la renuncia de Marina del Pilar a la gubernatura, Sheinbaum destacó: “La gobernadora Marina del Pilar tiene nuestro apoyo”.

La presidenta subrayó los avances en la administración de Ávila Olmeda: “va a cerrar muy bien su gobierno para beneficio de las y los bajacalifornianos, que lo más importante es la dedicación para el bienestar de la gente. Baja California está mejor y lo va a estar más este año”.

¿Por qué la FGR investiga al exesposo de Marina del Pilar?

En semanas recientes se dio a conocer que La Fiscalía General de la República investiga a Carlos Torres Torres debido a transferencias que habría recibido de Pedro Ariel Mendívil García, quien ocupó la dirección de Seguridad Pública en Mexicali, a fin de permitir el funcionamiento de Los Rusos en Baja California.

La presidenta de México, Claudia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, encabezó su habitual conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo” desde el Cuartel General de la Segunda Zona Militar, en la ciudad de Tijuana. Durante la conferencia se abordaron temas de seguridad y obras de infraestructura en el estado. (Cuartoscuro)

En junio de 2025 se presentó la carpeta de investigación que incluye a Luis Alfonso Torres Torres, hermano del exservidor público, por su supuesta función como administrador de fondos ilegales mediante compañías fantasma y el apoyo económico a campañas políticas.

Marina del Pilar confirmó la investigación

Marina del Pilar Ávila reconoció públicamente que estaba al tanto del expediente, al declarar: “¿Si conocía esa denuncia? Todos la conocíamos. Ustedes también la conocían: se trata del mismo tema de aproximadamente hace un mes, mes y medio, donde salieron unos citatorios filtrados y demás que estuvieron en medios de comunicación”.

El exesposo de la gobernadora de Baja California difundió una carta en la que admitió que la FGR lo investiga, aunque trató de minimizar el asunto al afirmar que solo se trata de “una denuncia anónima”.

En mayo de 2025, la atención pública se centró en la expareja tras revelarse que Estados Unidos les retiró la visa. En ese periodo, ya existían acusaciones contra Carlos Torres, y aunque ambos intentaron frenar el escándalo, semanas después Marina del Pilar admitió que le revocaron el visado estadounidense.

