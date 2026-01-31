México

IPN otorga Doctorado Honoris Causa a Cuauhtémoc Cárdenas: “Lo recibo con emoción y cariño”

Al termino de la ceremonia, el político colocó una ofrenda floral al pie de la estatua del General Lázaro Cárdenas del Río.

Cuauhtémoc Cárdenas recibió Honoris Causa
Cuauhtémoc Cárdenas recibió Honoris Causa por parte del IPN. (Foto: IPN)

Este 30 de enero de 2026, en el marcó de los 90 años del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizó una ceremonia en la que le rindió homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el ingeniero recibió el Doctorado Honoris Causa, una distinción que el Politécnico ha concedido solo en ocho ocasiones a lo largo de su historia, para reconocer trayectorias de servicio excepcional al país.

Un reconocimiento que une historia y presente

Durante la sesión solemne, la dirección general del IPN subrayó la importancia de la figura de Cárdenas Solórzano al señalar que su legado representa la continuidad de ideales que han marcado a México.

Se resaltó que esta distinción no solo honra a un individuo, sino que también abraza la memoria del General Lázaro Cárdenas, reafirmando así el compromiso del Politécnico de poner “La Técnica al Servicio de la Patria”.

La presencia del homenajeado fue calificada como un símbolo del encuentro entre dos proyectos: uno educativo, nacido para formar a los hijos de trabajadores, y otro democrático, definido por la lucha social y la reivindicación de derechos.

(Foto: IPN)
(Foto: IPN)

Cuauhtémoc Cárdenas agradeció el reconocimiento

Al agradecer el reconocimiento, Cárdenas Solórzano expresó: “Lo recibo con emoción y cariño particular por tener esta institución su origen en el más importante impulso libertario y de reivindicaciones sociales que se haya dado para hacer realidad los objetivos de la Revolución Mexicana, en este caso, en las áreas de la educación”.

El ingeniero subrayó que el IPN es ahora una pieza clave en el sistema de educación superior nacional, capaz de integrar disciplinas técnicas y sociales para responder a las necesidades prácticas del país. También recordó a los fundadores y a quienes han pasado por la institución, destacando el orgullo que representa ver al Politécnico consolidado como referente de excelencia educativa.

La educación como motor de movilidad social

Cárdenas Solórzano enfatizó el papel de la educación superior pública en México y América Latina como factor de movilidad social. Señaló que quienes acceden y permanecen en la escuela encuentran:

  • Mayores oportunidades laborales.
  • Mejor calidad de vida.
  • Ascenso social y profesional.

Además, afirmó que la educación ha sido decisiva para construir una sociedad más equitativa y brindar oportunidades reales de progreso a las nuevas generaciones.

(Foto: IPN)
(Foto: IPN)

La jornada concluyó con la tradicional porra del Politécnico, el “Huélum”, dedicada al homenajeado. Posteriormente, la familia del ingeniero y los invitados se trasladaron a la Plaza Lázaro Cárdenas, donde Cuauhtémoc Cárdenas depositó una ofrenda floral al pie de la estatua de su padre, en un gesto cargado de simbolismo y memoria.

