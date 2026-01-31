México

¿En dónde se debe colocar al Niño Dios después del Día de la Candelaria, según la tradición?

Las familias optan por distintas formas de integrar o proteger la imagen religiosa tras la festividad, según criterios personales o devocionales

Guardar
La tradición católica indica que
La tradición católica indica que el 2 de febrero se debe vestir y presentar al Niño Dios en el templo. Foto: (Archivo Infobae)

El Día de la Candelaria, celebrado cada 2 de febrero, marca una de las fechas más importantes del calendario religioso y tradicional en México, ya que simboliza la presentación del Niño Jesús en el templo, 40 días después de su nacimiento.

Esta celebración no solo está acompañada por la tradicional tamaliza, sino también por una costumbre profundamente arraigada: vestir y presentar al Niño Dios. Sin embargo, una vez concluida esta fecha, surge una pregunta común entre las familias: ¿dónde se debe colocar al Niño Dios después de la Candelaria?

De acuerdo con la tradición católica, después de ser presentado y bendecido en la iglesia, el Niño Dios deja el pesebre —que generalmente se coloca durante la temporada navideña— y pasa a ocupar un lugar especial dentro del hogar, usualmente en un altar o espacio destinado a la oración.

Para muchas personas la tradición
Para muchas personas la tradición es un símbolo de paz, armonía y agradecimiento. Foto: (Gemini IA)

En muchas casas mexicanas, el Niño Dios es colocado sentado o recostado en un altar doméstico, acompañado de imágenes religiosas como la Virgen de Guadalupe, San José o algún santo de devoción familiar.

Especialistas en tradiciones religiosas señalan que este cambio de lugar representa simbólicamente el crecimiento del Niño Jesús, quien ya no es visto únicamente como un recién nacido, sino como parte activa de la vida espiritual de la familia. Por ello, algunas personas optan por colocarlo en una repisa, vitrina o nicho, donde permanece durante todo el año hasta el siguiente periodo navideño.

En otras regiones del país, existe la costumbre de guardar cuidadosamente al Niño Dios después de la Candelaria. En estos casos, la imagen se envuelve en telas blancas o se coloca dentro de una caja especial, con la finalidad de protegerla y conservarla en buen estado. Esta práctica no implica falta de devoción, sino respeto, ya que se considera que el Niño descansará hasta ser nuevamente colocado en el nacimiento en diciembre.

Algunas familias guardan al Niño
Algunas familias guardan al Niño Jesús en altares caseros después del Día de la Candelaria.

También es común que algunas familias mantengan al Niño Dios en el altar hasta Semana Santa, como parte de un ciclo religioso más amplio, especialmente en hogares donde se realizan rezos o rosarios con frecuencia.

En contraste, hay quienes siguen la tradición de cambiarle la vestimenta a lo largo del año, representándolo en distintas advocaciones, como el Niño de la Salud, el Niño Doctor o el Divino Niño, dependiendo de la devoción particular.

Más allá de reglas estrictas, la Iglesia Católica ha señalado que no existe una norma obligatoria sobre dónde debe colocarse el Niño Dios después del Día de la Candelaria. Lo más importante es el significado espiritual y simbólico que cada familia le otorga, así como el respeto y la fe con la que se conserva la imagen.

En este sentido, la tradición del Niño Dios refleja la riqueza cultural y religiosa de México, donde las creencias se transmiten de generación en generación y se adaptan a las costumbres familiares. Ya sea en un altar, una vitrina o resguardado hasta Navidad, el Niño Dios continúa siendo un símbolo de fe, unión y esperanza en los hogares mexicanos.

Temas Relacionados

Niño DiosDía de la CandelariaHogarBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Detienen a dos personas armadas por presunto robo en la Cuauhtémoc: hay un menor de edad

Uniformados atendieron el reporte de un transeúnte que denunció haber sido víctima de la delincuencia en calles de la colonia Centro

Detienen a dos personas armadas

Caen dos presuntos responsables de asaltar banco en avenida Rojo Gómez, Iztapalapa

Uno de los presuntos implicados habría tratado de huir en un taxi por aplicación

Caen dos presuntos responsables de

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 31 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Arranca Feria del Atole y Tamal Neza 2026: todo lo que debes saber sobre este evento

Desde lo más clásico a las variaciones gourmet, los visitantes podrán acercarse a 60 expositores para disfrutar del tradicional Día de la Candelaria

Arranca Feria del Atole y

Chispazo: todos los números ganadores del 30 de enero

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: todos los números ganadores
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos personas armadas

Detienen a dos personas armadas por presunto robo en la Cuauhtémoc: hay un menor de edad

Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio reiteran colaboración en materia de seguridad regional durante llamada

Embajador de EEUU celebra detención del “Palillo”, jefe de plaza de Los Mayos

Capturan al líder de “Los Kena”, célula ligada a La Unión Tepito en CDMX

Civiles armados atacan a policías estatales de Zacatecas: se registró una explosión durante el enfrentamiento

ENTRETENIMIENTO

Feria del Caballo Texcoco 2026:

Feria del Caballo Texcoco 2026: cartelera del palenque, días y cuánto cuesta cada show

Intocable prepara show gratuito en el Zócalo de CDMX: fecha y detalles de su gira

Orquesta Escuela Carlos Chávez presentará gratis en Los Pinos la “Eroica” de Beethoven y el estreno mundial del Concierto Ucraniano

Linet Puente defiende a Pati Chapoy y asegura que es una “segunda madre” para los conductores de Ventaneando

¿Qué boletos disponibles hay para el último concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros y cuánto cuestan?

DEPORTES

Pumas finalmente le encuentra lugar

Pumas finalmente le encuentra lugar a Leo Suárez: este sería su nuevo equipo

México suma a 4 nuevos jugadores para disputar el Clásico Mundial de Béisbol

El mexicano Germán Berterame es presentado oficialmente como jugador del Inter de Miami

WWE Royal Rumble 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Raphael Veiga se despide de sus compañeros del Palmeiras y apunta su llegada al América