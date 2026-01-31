Así fue como el FBI engañó al primo del “Chapo” Guzmán para lograr capturarlo en España

El FBI logró la captura del primo del Chapo Guzmán en Europa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sofisticada operación que llevó al arresto del primo de Joaquín “El Chapo” Guzmán expuso detalladamente cómo el FBI, utilizando agentes que se hicieron pasar por miembros de la “mafia italiana”, frustró el ambicioso plan del Cártel de Sinaloa para establecer sus redes en Europa y Asia.

Todo comenzó con la captura de 346 kilos de cocaína ocultos en piñas y desembarcados en el puerto de Algeciras el 27 de julio de 2012, un cargamento valuado en 480 millones de dólares. Menos de dos semanas después, Jesús Gutiérrez Guzmán fue arrestado en Madrid, como parte de una operación encubierta que alteró el sentido de expansión internacional del cártel.

La investigación señala que este golpe al Cártel de Sinaloa resultó fundamental para que autoridades estadounidenses y europeas comprendieran los mecanismos internos utilizados por los capos mexicanos durante sus intentos de internacionalización. Tras su captura, Gutiérrez Guzmán se declaró culpable y, en octubre de 2014, llegó a un acuerdo con la fiscalía de Estados Unidos, recibiendo una sentencia de 16 años de prisión en 2015.

La operación comenzó en 2009, cuando la organización liderada por “El Chapo” buscaba extender sus actividades más allá de América, tras “dominar” el mercado estadounidense. Los contactos se facilitaron por Álvaro Rivera Pedrego, operador de Guzmán, quien se declaró culpable por tráfico de cocaína en 2014 y recibió una pena de cinco años de cárcel. Rivera logró que un informante del FBI, que se hacía llamar Alejandro, se infiltrara bajo la apariencia de un representante criminal italiano. Durante meses, Alejandro fingió ofrecer negocios ventajosos: prometió 2 mil 800 dólares por kilo de cocaína y facilitó la negociación con Gutiérrez Guzmán, quien asumió el liderazgo del trato ante la ausencia de “El Chapo”.

Las conversaciones se grabaron durante una reunión inicial celebrada en la región montañosa de Culiacán, Sinaloa, conocida como el “triángulo dorado”. Gutiérrez Guzmán, convencido por la fachada de Alejandro, promovió la hospitalidad y respaldó personalmente a los presuntos socios italianos en sus visitas a México. El esquema del negocio contemplaba envíos iniciales de mil 500 kilos de cocaína, aunque el cártel estaba en posición de ofrecer hasta 20 toneladas.

El Chapo participó en las negocioaciones de la misión del FBI. - crédito EFE

Una vez ganada la confianza, el supuesto vínculo con la mafia italiana condujo a una reunión en Miami, Florida. En ella, se discutió la distribución de riesgos y costos: el cártel financiaría el envío, mientras los socios italianos se encargarían del desembarque en Europa. “El Chapo” asistió al encuentro, pero mantuvo reservas y distanciamiento. Posteriormente, Gutiérrez Guzmán organizó una nueva cita sin la presencia de su primo, consolidando el trato y pactando el precio definitivo de la droga.

Reuniones adicionales sumaron a nuevos miembros del cártel, como Sergio López Alarcón, su contador y asesor financiero, y Rafael Humberto González Valenzuela, abogado de la organización. El entramado llegó a tal formalidad que se creó una empresa fantasma en España para canalizar los negocios, quedando Gutiérrez Guzmán como la figura responsable.

Durante todo el proceso, “El Chapo” impuso constantes cambios en las reglas: alteró el país de origen de la droga, modificó los puntos de salida y renegoció los porcentajes de ganancia, poniendo a prueba la fiabilidad de los nuevos “socios”. El equipo del FBI, bajo la fachada italiana, respondió a cada ajuste para mantener la operación en marcha.

En 2012, tras una serie de tres envíos de prueba —utilizando piñas y plátanos que pasaron el control en España sin incidencia—, se ejecutó el cargamento definitivo. El FBI incautó la droga a su llegada a Algeciras y, el 7 de agosto de ese año, detuvo a Jesús Gutiérrez Guzmán junto a otros tres operadores a la salida del Hotel Palace en Madrid, de donde fue rápidamente extraditado a Estados Unidos.

Originario de Sinaloa, Gutiérrez Guzmán dedicó su vida al negocio familiar y fungía como representante directo de los intereses criminales de Guzmán Loera en Europa. Tras su arresto, no se encontraron otros vínculos suyos con actividades fuera de este intento de expansión internacional.