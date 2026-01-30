Toluca Femenil presenta a exfigura del Real Madrid como su refuerzo para el Clausura 2026

La delantera sueca Sofia Jakobsson llega a Toluca Femenil tras su paso por equipos como Real Madrid, Chelsea y Bayern Múnich. (X/ @TolucaFemenil)

Toluca Femenil sorprendió en el mercado de fichajes del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil al anunciar la incorporación de la sueca Sofia Jakobsson.

El club anunció la incorporación de la exjugadora del Real Madrid como nuevo refuerzo internacional. Su mensaje de bienvenida fue directo a la afición: “Hola Diablos, soy Sofia. Estoy muy feliz de estar aquí. Nos vemos pronto”.

La delantera con pasado en el Real Madrid y más de 140 partidos internacionales aportará su experiencia y liderazgo ofensivo al Toluca Femenil. EFE/Víctor Lerena

En esta ocasión, la directiva del Deportivo Toluca FC apostó por una futbolista con recorrido en las principales ligas del mundo y en la selección sueca. Jakobsson, de 35 años, llega con la misión expresa de fortalecer la ofensiva y aportar liderazgo en una plantilla que busca consolidarse entre los equipos protagonistas del torneo.

La carrera internacional de Sofia Jakobsson

La trayectoria de Sofia Jakobsson abarca algunos de los equipos más destacados del futbol femenino mundial. Su historial respalda la apuesta de Toluca Femenil por la experiencia y la calidad ofensiva.

Inició su carrera profesional en Suecia , con Östers IF y Umeå IK .

Jugó en Rusia con Rossiyanka .

Pasó por el Chelsea de Inglaterra y el BV Cloppenburg de Alemania.

Vivió su etapa más goleadora en Montpellier HSC , Francia, donde marcó 62 goles en 114 partidos .

Fue parte del primer Real Madrid Femenil tras la transición desde CD Tacón.

Defendió los colores del Bayern Múnich en Alemania y del San Diego Wave FC en la NWSL de Estados Unidos.

En 2024, jugó para London City Lionesses en Inglaterra antes de llegar a México .

Con la selección de Suecia, superó los 140 partidos internacionales, participando en cuatro Copas del Mundo y dos Juegos Olímpicos, con dos medallas de plata y dos terceros lugares en mundiales.

Con Suecia, Jakobsson conquistó dos medallas de plata olímpicas y dos terceros lugares en mundiales femeniles. REUTERS/Dan Peled

Esta experiencia internacional posiciona a Jakobsson como un referente ofensivo y la primera delantera sueca en la historia de Toluca Femenil y la Liga MX Femenil.

Perfil ofensivo y rol en el equipo

Jakobsson aportará polivalencia y liderazgo en el ataque de Toluca. Su llegada responde a una necesidad del club de sumar perfiles internacionales que eleven la competencia interna.

Puede jugar como delantera, extremo o mediocampista por izquierda.

Destaca por su desborde, velocidad y lectura de juego.

Cuenta con madurez táctica y experiencia en partidos de alta exigencia.

Ya trabajó bajo las órdenes de Patrice Lair, técnico de Toluca Femenil, en el fútbol francés.

La directiva del Deportivo Toluca FC suma a la exjugadora del Real Madrid y Bayer Múnich, primera sueca en la Liga MX Femenil, para potenciar el ataque y elevar la competencia en busca del título del Clausura 2026. REUTERS/Carl Recine

El club mantiene como objetivo avanzar a la Liguilla y competir por el título, apoyado en una plantilla que combina talento joven y figuras internacionales.

Actualidad de Toluca y expectativas para el Clausura 2026

Toluca Femenil atraviesa una de sus mejores etapas recientes, ubicándose en la cuarta posición de la tabla general con trece puntos tras cinco jornadas.

En este sentido, la incorporación de una jugadora con el recorrido de Jakobsson representa una apuesta por la experiencia y la calidad en el cierre de la ventana de registros.

Toluca Femenil anuncia el fichaje de Sofia Jakobsson como refuerzo internacional para el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. (X/ @TolucaFemenil)

La expectativa en torno al debut de la atacante sueca es alta entre la afición y el entorno de la Liga MX Femenil, que sigue sumando jugadoras de prestigio internacional en su proceso de crecimiento y profesionalización.