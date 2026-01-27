México Deportes

Sebastián Córdova habla de su salida de Tigres y envía mensaje a la afición de Toluca

El exjugador de Tigres y América encara el reto con Toluca Fútbol Club buscando consolidarse y alcanzar el anhelado tricampeonato

Con el dorsal siete y
Con el dorsal siete y el apoyo del club, Sebastián Córdova promete entregar el máximo en cada partido, asumir un rol protagonista y luchar por títulos. (Instagram/ @cordovar97)

La llegada de Sebastián Córdova al Toluca FC ha marcado uno de los movimientos más llamativos del Clausura 2026. Tras un cierre complicado y con diversas incógnitas en Tigres, el mediocampista encontró en Toluca un espacio para relanzar su carrera y recuperar protagonismo.

En conferencia de prensa realizada el 27 de enero de 2026 en las instalaciones del club, compartió sus impresiones sobre esta nueva etapa, dejando claro que se trata de una revancha personal.

Córdova se mostró agradecido por el recibimiento y aseguró que está listo para aportar talento en busca de un tricampeonato histórico.

Sebastián Córdova refuerza al Toluca
Sebastián Córdova refuerza al Toluca FC en el Clausura 2026 con el objetivo de relanzar su carrera en la Liga MX. (X/ @TolucaFC)

Para el jugador de 28 años, formado en América y con experiencia en Necaxa y Tigres, este arranque no sólo significa un cambio de camiseta, sino también un compromiso con la afición escarlata.

Una salida difícil de Tigres

Córdova no ocultó que su paso por Tigres no terminó de la manera que más le hubiera agradado. Reconoció que fueron “cosas de futbol, decisiones de otros”, y que pese a estar siempre dispuesto a competir, no encontró continuidad en los sus últimos momentos.

Sin embargo, lejos de mostrar resentimientos, prefirió enfocarse en lo positivo: la oportunidad de comenzar de nuevo en un entorno que lo respalda.

Córdova reconoció que su salida
Córdova reconoció que su salida de Tigres fue difícil por la falta de continuidad, pero apuesta por un nuevo comienzo en Toluca. (Foto: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)

Para él, dejar atrás esa etapa será fundamental, y Toluca representa el espacio perfecto para demostrar que aún tiene mucho que aportar en la Liga MX.

Toluca como escenario de revancha

El mediocampista describió a Toluca como un equipo ganador y competitivo, ideal para despuntar nuevamente.

  • Señaló que siempre le ha gustado estar en planteles donde nadie tiene el puesto asegurado.
  • Destacó la unión generada por Antonio Mohamed y la directiva.
  • Subrayó que el grupo marcha invicto en el Clausura 2026, lo que refuerza la confianza.
El futbolista destacó el trabajo
El futbolista destacó el trabajo de Antonio Mohamed en la consolidación de un conjunto competitivo y mostró disposición plena para asumir mayores responsabilidades. (X/ @TolucaFC)

Córdova expresó que esta etapa es una “gran oportunidad, una revancha”, y que su objetivo es despuntar, ganar títulos y consolidarse como protagonista. La afición lo ha recibido con entusiasmo, y él se mostró decidido a responder en la cancha.

Mensaje a la afición y mirada al futuro

El jugador envió un mensaje directo a los seguidores escarlatas: está comprometido a dar el máximo.

  • Reconoció que la ausencia de Alexis Vega “va a pesar mucho”, pero aseguró que quien ocupe su lugar debe tener jerarquía y ánimo de competir.
  • Se mostró dispuesto a asumir un rol más protagónico en el equipo.
  • Subrayó que su meta personal es volver a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.
Córdova reconoce la gravedad de
Córdova reconoce la gravedad de la ausencia de Alexis Vega y aspira a convertirse en pieza clave del Toluca FC. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Con el dorsal 7 en la espalda y la confianza plena del club, Córdova inicia una etapa que promete ser el renacer de su carrera. Su mirada está puesta en conseguir títulos con Toluca y en recuperar su lugar en el Tri.

