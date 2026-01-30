México

María Daniela y su Sonido Lasser llegan al Teatro Metropolitan: fecha y preventa para el dúo electropop kitsch

Inspirados en la frescura de la adolescencia, los músicos ofrecen un show pensado para revivir esa época donde todo era nuevo y emocionante

El grupo, referente del electropop en México, celebra la nostalgia de los 2000 con un show dedicado a sus seguidores (Ocesa)

El dúo María Daniela y su Sonido Lasser anunció su regreso al escenario con un concierto programado para el 18 de abril en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Reconocidos por su influencia en la escena electropop y por temas icónicos de los 2000, invitan a sus seguidores a una velada dedicada a la nostalgia y la celebración.

Su persistente relevancia en la música pop y la cultura juvenil se atribuye a una estética distintiva y a una filosofía clara: “sin alevosía y ventaja”, según han explicado los integrantes en repetidas oportunidades.

Canciones icónicas como “Miedo”, “Fiesta de Cumpleaños” y “Chicle de Menta” sonarán en el esperado regreso de la banda (Foto: Instagram)

El grupo sostiene que la inspiración detrás de sus creaciones radica en la adolescencia, la etapa donde “todo es nuevo y emocionante”; una visión que, de acuerdo con la banda, convierte a todos en “eternos adolescentes”.

Integrado por Emilio Acevedo y María Daniela Azpiazu, el dúo emergió en 2002 y obtuvo una masiva popularidad a través de plataformas digitales como MySpace.

Los asistentes al concierto podrán escuchar canciones que marcaron una época, incluyendo “Miedo”, su mayor éxito comercial, junto a temas como “Fiesta de Cumpleaños”, “Chicle de Menta” y “Pobre Estúpida”.

La preventa de entradas será el 30 de enero mediante Banamex, mientras que la venta general comenzará el día siguiente en las taquillas del teatro y a través de www.ticketmaster.com.mx

El éxito de María Daniela y su Sonido Lasser cobró impulso gracias a plataformas digitales como MySpace desde 2002

Adolescencia, estética pop kitsch y experimentación electrónica

La agrupación se formó en la Ciudad de México, cuando ambos coincidieron en la grabación de un videoclip y, tras descubrir la voz de Azpiazu, comenzaron a colaborar en varios proyectos musicales.

Su propuesta fusiona sonidos electrónicos, technopop y rock, con letras que abordan experiencias adolescentes y cotidianas. El primer gran éxito del grupo fue la canción “Miedo”, que los posicionó en la escena musical alternativa mexicana y los llevó a firmar con el sello independiente Nuevos Ricos.

Su álbum debut, “María Daniela y su Sonido Lasser”, se lanzó en 2005 e incluyó temas como “Chicle de menta”, “Mentiras” (cover de Daniela Romo) y “Carita de ángel” (cover de Rigo Tovar).

Emilio Acevedo y María Daniela Azpiazu forman la emblemática banda que marcó tendencia en la música pop juvenil (Ocesa)

El dúo se caracteriza por su estilo desenfadado, uso de sintetizadores, sonidos espaciales y letras provocativas. Durante su trayectoria han participado en festivales como Vive Latino y realizado giras internacionales por Europa, Sudamérica y Estados Unidos.

También han colaborado con otros artistas y participado en proyectos paralelos.

Entre otras de sus canciones más conocidas se encuentran “Baila duro”, “Asesiné a mi novio”, “Me provoca el bar” y “Duri Duri”. María Daniela y su Sonido Lasser mantiene una base sólida de seguidores y continúa vigente en la escena musical, adaptando su sonido pero conservando la esencia que los caracteriza desde sus inicios.

