El mundo del espectáculo despide al reconocido productor Pedro Torres con emotivos mensajes

La mañana del viernes 30 de enero se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Pedro Torres, reconocido productor de televisión que murió a los 72 años de edad por causas hasta ahora desconocidas; no obstante, se sabe que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

La noticia fue confirmada por sus hijos a través de redes sociales: "Partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de sus hijos, de su madre, de sus nietos, hermanos y hermanas, sobrinos, familia extendida y de numerosas amistades que lo acompañaron hasta el último momento”.

En cuanto trascendió la información, varias personalidades del medio artístico nacional compartieron unas palabras en su memoria.

Así lo despidieron los artistas

Conductores, actores, cantantes y periodistas de espectáculos reaccionaron a la triste noticia y compartieron algunos mensajes a través de sus redes sociales.

Juan José ‘Pepillo’ Origel : “Mi más sentido pésame a la familia del querido amigo Pedro Torres! Que Dios lo reciba y Descanse en Paz.”

Galilea Montijo : “Vuela alto querido Pedro Torres.”

Flor Rubio : “Uno de los hombres más reconocidos, más respetados en la industria del cine en este país.”

Poncho de Nigris : “Lo siento mucho. Me lo encontré en un avión y platiqué con él mucho. El fue el que me descubrió para Big Brother. Siempre agradecido. QEPD y pronta resignación para la familia.”

Alicia Machado : "Gran persona gran talento."

Los conductores de Hoy aplaudieron en su honor.

Lucía Méndez reacciona a la muerte de su exesposo

La actriz y cantante mexicana compartió un mensaje en memoria de su expareja, quien no solo le hizo replantear su idea del matrimonio, también construyó una familia.

"Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas”, escribió en Instagram.

La artista acompañó sus palabras con una fotografía inédita, donde aparecen juntos sentados afuera de una casa con su hijo Pedro Antonio entre sus brazos.

Cabe mencionar que el productor tuvo tres hijos: Apolonia, Pedro Antonio y Emilia. Todos de distintas relaciones amorosas.