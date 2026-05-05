México

Entorno de Olivia Bucio confirma recaída: cáncer reaparece tras superar infarto cerebral

La actriz inició un tratamiento oncológico fuera de la Ciudad de México para estar bajo la supervisión de sus hijos

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Retrato de Olivia Bucio, una mujer con cabello castaño y blusa floral, sonriendo a la cámara. De fondo, figuras difusas de tres actores en vestuario de época
La reconocida actriz Olivia Bucio posa sonriente en un retrato que evoca sus icónicos roles en telenovelas, rodeada de imágenes difusas de otros personajes. (Olivia Bubio: Fb)

Olivia Bucio, un referente de las telenovelas en las últimas tres décadas, enfrenta desafíos de salud tras superar en 2022 un cáncer de mama que coincidió con un infarto cerebral que derivó en secuelas físicas que la mantenían alejada de los foros de televisión.

Reportan nuevo diagnóstico de cáncer

De acuerdo con TVNotas, la actriz inició un tratamiento oncológico tras la reaparición de células cancerosas en su cuerpo. La publicación cita a una persona cercana a Bucio, quien indicó que tomó la decisión de mudarse para estar cerca de sus dos hijos.

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“Estaba muy entusiasmada con regresar a trabajar, y esto fue un golpe muy duro, pero sus 2 hijos la están cuidando al máximo. Sabemos que todo va bien, gracias a Dios. Se fue de la CDMX. Está con todo para recuperarse por completo”, señaló.

Olivia Bucio, de perfil con gafas y cabello rubio, conversa con un hombre de espaldas. Detrás, artistas con pelucas coloridas y disfraces en un escenario iluminado
La reconocida actriz Olivia Bucio, conocida como "La Dama de la Comedia", visitó el musical "El Mago (The Wiz)" en México, en una de sus últimas apariciones públicas. (YouTube)

Claudio Carrera confirma diagnóstico

La publicación reportó que Claudio Carrera, productor y amigo cercano de la actriz, confirmó el diagnóstico. Aunque destacó que Olivia Bucio ha sido hermética sobre su estado de salud, sostuvo que mantiene una actitud positiva sobre su tratamiento.

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“Sé que está controlado todo. La última vez que hablé con ella, hace poquito, iba mejor, y me dijo: ‘En un par de meses voy para ver la obra (El fantasma de la ópera, que Claudio produce) y estar con ustedes’. Es una linda mujer, querida y respetada”.

En 2024, en una de sus últimas apariciones públicas, la actriz externó sus planes de regresar pronto al trabajo: “Es un milagro que yo esté aquí, después de todo lo que he atravesado en los últimos años. Cada vez voy mejor. El problema es que es muy lento. A veces me desespero, pero yo estoy echándole todas las ganas”.

Su batalla contra el cáncer de mama la había alejado de los foros de televisión. Su último proyecto en la pantalla chica fue en el melodrama de 2021, Quererlo todo, donde interpretó a Dalia Coronel de Santos.

Fotograf&#237;a cedida este mi&#233;rcoles por Televisa que muestra, de izquierda a derecha, a Rub&#233;n Branco, Olivia Bucio, Zo&#233; Torres, V&#237;ctor Gonz&#225;lez, Ignacio Sada, Michelle Renaud, Danilo Carrera, Sara Corrales y Scarlet Gruber. EFE/ Televisa /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS
Fotograf&#237;a cedida este mi&#233;rcoles por Televisa que muestra, de izquierda a derecha, a Rub&#233;n Branco, Olivia Bucio, Zo&#233; Torres, V&#237;ctor Gonz&#225;lez, Ignacio Sada, Michelle Renaud, Danilo Carrera, Sara Corrales y Scarlet Gruber. EFE/ Televisa /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Olivia Bucio: trayectoria y sus mejores telenovelas

Olivia Bucio es una primera actriz mexicana nacida en Uruapan, Michoacán, con una trayectoria de más de 40 años en la televisión y el teatro musical. Se consolidó como una de las figuras más respetadas de Televisa, destacando por su versatilidad para interpretar desde mujeres dulces hasta personajes de gran carácter y villanas.

Su carrera incluye algunos de los títulos más exitosos del melodrama mexicano:

  • El manantial (2001): Interpretó a Gertrudis Rivero, papel por el que ganó el premio TVyNovelas a Mejor Actriz Co-estelar.
  • Amor en silencio (1988): Una de sus actuaciones más recordadas en la primera etapa de este clásico de Carla Estrada.
  • Destilando amor (2007): Dio vida a Fedra Antequera en esta exitosa adaptación de la historia del tequila.
  • Rubí (2004): Participó como Carla Ruiz de Cárdenas en esta producción de impacto internacional.
  • Alborada (2005): Formó parte del elenco de esta aclamada telenovela de época protagonizada por Lucero.
  • Mi marido tiene familia (2017-2019): Su papel de Catalina Rivera conectó con nuevas audiencias en esta exitosa comedia dramática.

Hasta la redacción de esta nota, la actriz no había confirmado ni desmentido los reportes difundidos por medios y su entorno cercano.

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