El Chino Antrax: las dos versiones del asesinato del líder de sicarios del Mayo Zambada que mostrabas su vida de lujos en redes sociales

El cuerpo de El Chino Antrax fue encontrado dentro de una camioneta de lujo. (Infobae)

El 15 de mayo de 2020, el Centro de Comando, Control, Comuiniaciones y Cómputo (C4) de Sinaloa recibió llamadas de emergencia en las que se denunciaba una balacera en un domicilio en la colonia Guadalupe Victoria, al oriente de Culiacán. Sin embargo, ninguna autoridad atendió el reporte ni acudió al lugar.

Se trataba de un domicilio en el que se escondía José Rodrigo Aréchiga Gamboa “El Chino Ántrax”, con su hermana y su cuñado, quienes, poco después, aparecieron dentro de una camioneta de lujo, ya sin vida. El cuerpo de El Chino Antrax presentaba huellas de tortura.

PUBLICIDAD

Quién fue El Chino Antrax

Aréchiga Gamboa fue escolta de Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo” y cabeza del sicariato Los Ántrax, quienes ajustaban las cuentas criminales del cártel para Ismael El Mayo Zambada.

Acostumbraba mostrar una vida llena de lujos en redes sociales, donde compartía fotos de viajes por el mundo e incluso, en una ocasión mostró una fotografía en la que se le ve al lado de la artista estadounidense Paris Hilton.

PUBLICIDAD

Su asesinato tiene dos hipótesis. En ambas, los homicidas pertenecen al Cártel de Sinaloa y su ejecución se considera parte de una pugna interna.

Las fotos de El Chino Antrax y Paris Hilton fueron compartidas a través de Instagram Crédito: @miauuuu5_7

Primera hipótesis

La primera versión señala a Los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, especialmente a Iván Archivaldo Guzmán y a su cabecilla operativo y jefe de sicarios radicado en Culiacán, Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini.

PUBLICIDAD

Y es que Los Chapitos tenían un viejo conflicto con El Chino Antrax, luego de que, a finales de 2013, éste se enfrentara a Iván Archivaldo Guzmán Salazar en un antro de Culiacán. El Chapito, en esa ocasión, pidió a El Mayo Zambada que entregara a su jefe de matones, algo a lo que no accedió, sin embargo, si sacó al Chino Antrax temporalmente de Sinaloa para evitar problemas mayores.

Así fue como el líder de Los Antrax terminó inmiscuido en el asesinato de Francisco Arellano Félix el 18 de octubre de ese año en Los Cabos, Baja California Sur. EL 30 de diciembre del mismo 2013, El Chino Antrax fue detenido en el Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam en Países Bajos, procedente de Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Además, está la versión filtrada en septiembre de 2018, que señala que Aréchiga habría servido como testigo protegido en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera, sentenciado a cadena perpetua en 17 de julio de 2019, el poder que adquirieron Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán al enfrentarse a partir el 8 de enero 2016, cuando su padre fue detenido por tercera ocasión, y prevalecer sobre Dámaso López Núñez “El Licenciado”, detenido en mayo de 2017 y extraditado en julio de 2018; y su hijo Dámaso López Serrano “El Mini Lic”, quien se entregó a la DEA estadounidense en julio de 2017.

A esto se sumó el enfrentamiento público con El Mayo a partir de noviembre de 2018, cuando el abogado de El Chapo Jeffrey Lichtman, empezó a declarar que el verdadero jefe del Cártel de Sinaloa era Ismael Mario Zambada García, de entonces 72 años de edad, y el dominio criminal que ampliaron con el triunfo de Iván Archivaldo Guzmán sobre el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el 19 de octubre de 2019, cuando fue capturado Ovidio Guzmán, El Ratón, su hermano, y que con balaceras, amenazas y después de asesinar a ocho personas, herir a 16 elementos de seguridad, provocar la fuga de 51 reos, robar 42 autos, incendiar nueve autops y establecer 19 bloqueos carreteros, lograron que fuera liberado.

PUBLICIDAD

Interactivo - El Chino Ántrax El Caso de "El Chino Ántrax" Haz clic en cada sección para conocer los hallazgos y las hipótesis de su asesinato. El Asesinato Culiacán, 15 de mayo de 2020. Leer más ¿Quién era? Lujos, redes sociales y sicariato. Leer más Hipótesis 1 El conflicto con Los Chapitos. Leer más Hipótesis 2 La venganza de Los Mayos. Leer más La DEA Su acuerdo con Estados Unidos. Leer más × Título Contenido

También decenas de muertes en Culiacán provocadas por el enfrentamiento de El Nini, matón de Los Chapitos capturado en 2023, contra Miguel Ángel Gaxiola y/o Jesús Alejandro Sánchez “El Ruso”, sicario y jefe de seguridad de Los Mayos, ocurrido entre octubre de 2019 y abril de 2020 en Culiacán.

En esas condiciones, para pocos era conveniente que El Chino Antrax ingresara a esa pugna.

PUBLICIDAD

La otra hipótesis

La segunda hipótesis se dirige a Los Mayos, hijos y operadores criminales de Ismael El Mayo Zambada. El asesinato estaría relacionado con la información que El Chino Antrax había proporcionado al gobierno estadounidense respecto al modus operandi del grupo, el sistema de lavado de dinero, así como la identidad de los operadores, contactos y rutas con Colombia, Guatemala, Belice, Costa Rica, Panamá, Hondura, Asia y Europa.

Además de su relación y contactos con las pandillas de Chula Vista y National City en San Diego California, que llevaban la droga de ese cártel hacia San Francisco, Chicago, Los Ángeles y el norte de California.

PUBLICIDAD

El Chino Antrax, dentro del Cártel de Sinaloa, tenía la encomienda de asesinar a competidores y traidores, y sabía cuáles eran los riesgos y qué significaba llegar a Culiacán en medio de la pugna que llevaba cinco meses.

José Rodrigo Aréchiga Gamboa, alias 'El Chino Ántrax', fue hallado sin vida y con signos de tortura en Culiacán, desatando dos hipótesis sobre la pugna interna en el Cártel de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En julio de 2014, El Chino Antrax fue trasladado a Estados Unidos y en octubre de ese año Kamala Harrys, en ese entonces procuradora general de California, anunció el desmantelamiento de las dos principales pandillas que distribuían la droga de Los Mayos y tenían negociaciones directas con Aréchiga Gamboa: Los Nitros y Los Urtiz al Sur de California.

PUBLICIDAD

Frente a una probable sanción de diez años a cadena perpetua, la sentencia dictada por el juez Dana Makoto Sabraw tras cinco años de negociaciones contra José Rodrigo Aréchiga Gamboa, fueron 87 meses de prisión (siete años y tres meses), de los cuales, a ese momento, ya había cumplido prácticamente seis años. Posteriormente debía permanecer en San Diego, California por otros cinco años en libertad condicional.

Incluso esta generosa sentencia fue mejorada porque Aréchiga debía salir el 30 de marzo de 2021, pero con posteriores acuerdos, regresó a la calle un año 27 días antes de lo originalmente estipulado: el 3 de marzo de 2020.

Versiones extraoficiales apuntan que, en calidad de testigo protegido, la llegada de “El Chino Ántrax” a Culiacán era para facilitar a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) la captura de “El Mayo” Zambada.