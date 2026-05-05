Sandra Cuevas lanza acusación explosiva contra Saskia Niño de Rivera por caso de Carmelita Salinas

La polémica por la memoria de Carmen Salinas surge a raíz de declaraciones en el pódcast Penitencia, donde se cuestiona la reputación de la actriz. - (Jovani Pérez/Infobae)

La controversia en torno a la memoria de Carmen Salinas escaló luego de que Sandra Cuevas acusara directamente a Saskia Niño de Rivera de actuar con intereses ocultos. El conflicto surge tras la difusión de un episodio del podcast Penitencia, donde un recluso lanzó señalamientos contra la actriz fallecida.

Cuevas no solo cuestionó el contenido, sino la intención detrás de la entrevista. Según sus declaraciones ante medios, existiría una estrategia para afectar la imagen de la artista en un momento clave.

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El señalamiento ocurre en medio de la indignación de la familia de Carmen Salinas, que rechazó públicamente las versiones difundidas y exigió respeto a su memoria.

Acusaciones directas y una frase que encendió la polémica

Sandra Cuevas acusa a Saskia Niño de Rivera de tener intereses ocultos en la difusión de señalamientos contra Carmen Salinas en el podcast. - (Instagram)

Sandra Cuevas fue contundente al referirse al caso y aseguró que la situación no fue casual. “Me parece que le pagaron a, a esta mujer para entrevistar a este delincuente”, afirmó, señalando que la intención era dañar la reputación de la actriz.

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Además, vinculó el momento de la publicación con la próxima apertura del restaurante “Carmen Salinas y Sandra Cuevas”, lo que, según su versión, habría motivado la supuesta campaña.

Cuevas también lanzó una crítica frontal sobre el enfoque del contenido: “Si la persona esta que se dedica a entrevistar delincuentes quiere vistas, quiere fama, pues que la busque en otra parte, pero no dañando a doña Carmen Salinas”.

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Reacción de la familia y acciones legales en puerta

La familia de Carmen Salinas rechaza los testimonios difundidos y exige respeto a la memoria de la actriz fallecida. - (Instagram)

La hija de la actriz, María Eugenia Plascencia, expresó su inconformidad tras las declaraciones difundidas en el pódcast. La familia calificó el testimonio del interno como infundado y cuestionó su credibilidad.

En ese contexto, Cuevas aseguró haber intervenido directamente en la decisión de proceder legalmente. “Yo fui la que le recomendé que, que la denunciara”, declaró, dejando claro su respaldo a la familia.

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El objetivo, según explicó, es evitar que el nombre de la actriz quede afectado por versiones que no pueden ser comprobadas y que provienen de una fuente cuestionada.

La respuesta y el giro del podcast

El episodio polémico de Penitencia fue retirado, editado y republicado tras la controversia, pero el debate sobre reputación continúa vigente. - (Instagram)

Ante la presión pública, Saskia Niño de Rivera ofreció una explicación sobre lo ocurrido en Penitencia. Reconoció que fue un “error editorial” no haber censurado el nombre de Carmen Salinas, como sí ocurrió con otros.

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También aclaró que las declaraciones corresponden únicamente al testimonio del entrevistado y no reflejan su postura. Como medida, el episodio fue retirado temporalmente, editado y posteriormente republicado.

Niño de Rivera reiteró que su proyecto tiene un enfoque social y no busca generar polémica. Sin embargo, la controversia ya estaba encendida y continúa generando reacciones encontradas.

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