Detienen a hombre que quemó al perro de su exnovia tras rociarlo con gasolina en CDMX

El video muestra la aprehensión de un hombre, identificado como Aldo 'N', por elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Las imágenes registran el procedimiento de detención en un entorno urbano. La acción policial se vincula con la probable participación de Aldo 'N' en actos de maltrato o crueldad contra animales no humanos, sucedidos el 26 de noviembre de 2024 en la colonia El Ocotal, alcaldía La Magdalena Contreras. La grabación concluye con los logotipos institucionales de la FGJCDMX.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa la detención de Aldo “N” por su presunta responsabilidad en maltrato animal. El acusado habría provocado la muerte de un perro al prenderle fuego el 26 de noviembre de 2024 en la colonia El Ocotal, alcaldía La Magdalena Contreras. El hecho se considera grave debido a que los dictámenes de veterinaria forense acreditaron quemaduras de hasta tercer grado en más del 25% del cuerpo del animal.

De acuerdo con las autoridades, el posible responsable ingresó sin autorización al domicilio de su expareja brincando una barda. En el interior del inmueble se registró una discusión. La investigación indica que, en ese contexto, el individuo roció gasolina sobre el perro y lo quemó, ocasionando lesiones mortales.

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La reconstrucción de los hechos se logró a partir de testimonios de la víctima y testigos, así como mediante peritajes especializados. Los informes acreditan que las quemaduras de primero, segundo y tercer grado pusieron en peligro la vida del animal, lesiones que finalmente provocaron su fallecimiento, según los dictámenes realizados por veterinaria forense.

Tras recibir estos elementos de prueba, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión. La orden fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación el 4 de mayo de 2026 en la alcaldía Tláhuac. Posteriormente, el detenido quedó a disposición del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde un juez determinará su situación jurídica.

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Tras dos años de investigación, las autoridades lograron capturar a Aldo, un hombre que quemó vivo al perro de su ex novia tras discutir con ella Foto: Fiscalía CDMX

La Fiscalía CDMX subraya que las conductas que atenten contra animales son objeto de indagatoria y sanción. La dependencia mantiene el compromiso de perseguir actos de violencia de este tipo, con el objetivo de evitar la impunidad.

Las autoridades judiciales harán prevalecer el principio de presunción de inocencia establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. La persona señalada será tratada como inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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La Fiscalía CDMX aprehende a un hombre por causar la muerte de un perro al prenderle fuego en Magdalena Contreras .

Dictámenes de veterinaria forense acreditan quemaduras de tercer grado en más del 25% del cuerpo del animal.

La orden de aprehensión fue ejecutada en Tláhuac; el detenido quedó recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Proponen aumentar penas al maltrato animal

El pasado 11 de febrero de 2026, el Congreso de la Ciudad de México puso sobre la mesa una propuesta para endurecer las penas en contra de quienes provoquen la muerte de perros y gatos.

La iniciativa contempla un aumento en las sanciones penales, que podrían alcanzar hasta 12 años de prisión y multas de hasta 281 mil pesos para los responsables. Además, el proyecto plantea incrementar el castigo por violencia sexual hacia los animales considerados seres sintientes, con penas de hasta seis años de cárcel y multas que llegarían a los 234 mil pesos.

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Reforma al Código Penal para proteger a seres sintientes

La propuesta fue presentada por la diputada Jannete Guerrero Maya ante el pleno del Congreso local. El objetivo central es modificar el Código Penal de la Ciudad de México para fortalecer el marco legal contra el maltrato animal.

Durante la Sesión Ordinaria, la legisladora del Partido del Trabajo (PT) subrayó la necesidad de aumentar la severidad de las penas, argumentando que las sanciones actuales resultan insuficientes y permiten que delitos graves se resuelvan mediante acuerdos o sanciones mínimas. “Esta iniciativa no es ocurrencia, no es exageración y no es castigo por castigo. Es una corrección necesaria”, expresó Guerrero Maya.

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Pena de 2 a 6 años de prisión y multas de 70 mil a 117 mil pesos en casos de maltrato o crueldad.

Penas de 4 a 8 años de cárcel para quienes mantengan o financien sitios ilegales de sacrificio animal.

Hasta 12 años de prisión y multas de 281 mil pesos si la conducta resulta en la muerte de perros o gatos.

Castigo de hasta seis años de prisión y 234 mil pesos de multa por violencia sexual en contra de seres sintientes.