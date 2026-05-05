Estrella Palacios, alcaldesa de Mazatlán, respalda licencia de Rocha Moya y subraya apoyo a Sinaloa

La alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, expresó su respaldo a la licencia solicitada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al calificarla como un acto de “congruencia personal” en medio de las investigaciones en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con declaraciones retomadas por medios locales, la presidenta municipal consideró que la decisión del mandatario estatal de separarse del cargo permite dar certeza al proceso legal y político que enfrenta, luego de que autoridades de Estados Unidos solicitaran su detención.

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La alcaldesa de Mazatlán subrayó que confía en que “la justicia y la verdad prevalecerán”, al tiempo que reiteró su respaldo institucional a Sinaloa y a las acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno.

Respaldo a gobierno interino y continuidad en Sinaloa

La alcaldesa Estrella Palacios también manifestó su apoyo a la designación de Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina de Sinaloa, nombramiento aprobado por el Congreso del Estado tras la licencia de Rocha Moya.

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Destacó que se trata de un hecho histórico para la entidad, al ser la primera mujer en asumir el Poder Ejecutivo estatal, y aseguró que habrá coordinación institucional con el nuevo gobierno para mantener en marcha proyectos clave en Mazatlán.

Asimismo, reiteró que las obras y programas municipales continuarán sin afectaciones, pese al contexto político en Sinaloa.

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¿Qué ha pasado con Rocha Moya?

La licencia de Rubén Rocha Moya fue solicitada a inicios de mayo de 2026, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, lo que derivó en investigaciones internacionales.

El propio mandatario ha señalado que su separación del cargo busca no interferir en las indagatorias, mientras que el Congreso local designó a una gobernadora interina para garantizar la gobernabilidad en Sinaloa.

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Desaparece Estrella Palacios de la agenda pública

En paralelo, reportes periodísticos señalan que la alcaldesa se ausentó de la agenda pública durante varios días tras el anuncio de la licencia de Rocha Moya, lo que generó cuestionamientos a nivel local.

De acuerdo con la información, la presidenta municipal no encabezó eventos oficiales durante ese periodo, aunque posteriormente retomó actividades públicas y fijó postura sobre la situación política en Sinaloa.

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La breve ausencia coincidió con el momento de mayor tensión política en el estado, derivado de las acusaciones contra el gobernador con licencia y el cambio en la titularidad del Poder Ejecutivo estatal.