México

Los Tigres del Norte dan un zarpazo a la censura: excluyen de su gira a ciudades con prohibición de corridos

En 2025, los integrantes de la agrupación mexicana declararon que modificarían algunas letras de sus canciones para cumplir con leyes estatales contra la apología del delito

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Montaje fotográfico en blanco y negro con cuatro retratos de perfil y medio perfil de hombres con expresiones serias, con luces y sombras marcadas
Un impactante montaje en blanco y negro presenta los rostros expresivos de los integrantes de la agrupación Los Tigres del Norte, íconos del regional mexicano. (Los Tigres del Norte)

En medio del endurecimiento de medidas contra los narcocorridos en México, Los Tigres del Norte ajustaron su estrategia y trazaron una gira 2026 que deja fuera a entidades con restricciones activas. La decisión no solo impacta su calendario, también marca una postura frente a la creciente censura en el género regional.

Fechas del tour Los Tigres del Mundo

El recorrido, anunciado en sus cuentas oficiales, incluye fechas en ciudades de México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Sin embargo, destaca la ausencia de plazas donde autoridades han prohibido la interpretación de corridos en espectáculos públicos, con solo una excepción.

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En territorio mexicano, su agenda contempla paradas en Puebla, Ciudad de México y Santiago (Nuevo León), ciudades sin leyes restrictivas.

Tijuana, ciudad que en 2023 prohibió oficialmente la interpretación y difusión de narcocorridos y música que haga apología del delito en espectáculos públicos, es la única localidad donde la agrupación modificará su repertorio.

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Póster promocional de Los Tigres del Norte para su gira 2026. Muestra a los cinco miembros de la banda, el logo del grupo y una lista de fechas y lugares de conciertos
Los Tigres del Norte revelan las fechas de su esperada gira mundial "Los Tigres del Mundo 2026", prometiendo inolvidables presentaciones en múltiples ciudades de América y Estados Unidos. (Los Tigres del Norte: Instagram)

El Estado contra la apología del delito

El movimiento ocurre en un contexto de presión institucional tras polémicas recientes en conciertos de música regional. Para evitar conflictos legales, la agrupación liderada por Jorge Hernández optó por una redefinición conceptual de su repertorio.

“Creo que le vamos a tener que cambiar la palabra corrido. Vamos a tener que decir historias, para no meternos en problemas”, declaró el cantante en entrevista con El País, al referirse al nuevo escenario que enfrenta el género.

La decisión busca mantener vigente su propuesta sin confrontar directamente las regulaciones locales. Hernández defendió el origen del corrido como una forma de narración social.

“En los inicios, el corrido mexicano se inicia como una prensa, para dar una información de lo que está pasando”.

Bajo esa lógica, insistió en que su música se construye desde una intención informativa: “Nosotros hemos cantado ese corrido, con una letra que no ofenda a nadie, que diga la verdad. Como un periodista, que narra, escribe y pone las cosas que sucedieron en palabras que la gente puede entender”.

El ajuste llega mientras autoridades estatales refuerzan medidas contra canciones que hacen referencia al crimen organizado.

La discusión escaló a nivel federal, donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado una postura distinta. “Mi posición es que no debe prohibirse, sino promover otra música”, declaró, al tiempo que reconoció el rechazo social hacia contenidos que hacen apología de la violencia.

Para evitar conflictos legales, la agrupación liderada por Jorge Hernández optó por una redefinición conceptual de su repertorio. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)
Para evitar conflictos legales, la agrupación liderada por Jorge Hernández optó por una redefinición conceptual de su repertorio. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)

En ese entorno, Los Tigres del Norte optaron por una vía pragmática: modificar el discurso sin alterar el fondo de su propuesta. Incluso, Hernández dejó claro que cuentan con repertorio suficiente para adaptarse a cualquier escenario. “Nosotros tenemos canciones que, si pidieran que no cantáramos corridos, podemos salir con todo sin cantarlos. Pero creo que no sería la solución”.

La gira 2026 refleja esa transición. Más que una simple agenda de conciertos, funciona como una respuesta directa a un contexto donde la música regional enfrenta nuevas reglas, presiones políticas y un debate creciente sobre sus límites.

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