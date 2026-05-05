Así era la red de narcopilotos que operaba Alejandro Flores Cacho para el Cártel de Sinaloa sancionada por EEUU

Foto: EFE/ OFAC

Alejandro Flores Cacho, identificado como líder de narcopilotos del Cártel de Sinaloa, contaba con una red con la que tejía rutas aéreas y financieras para favorecer el trasiego de drogas desde Sudamérica a México para ser finalmente enviadas a Estados Unidos.

Desde octubre de 2010, Flores Cacho y 16 personas más, entre las que se encuentra su esposa, Diana Lorena Toro Díaz (detenida en Canadá la semana pasada), fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

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Entre la red, identificada por las autoridades de ese país, se encontraban desde un hangar en Toluca, Estado de México, hasta un restaurante y un club deportivo, los cuales funcionaban como fachada para sus actividades delictivas.

Así operaba su red de colaboradores

La estructura de Flores Cacho, identificado como colaborador directo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y de Ismael “El Mayo” Zambada, conectaba Sudamérica, México y Estados Unidos, se encarga de transportar drogas de manera multinacional, así como de beneficiarlo financieramente para ocultar sus actividades.

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Los cofundadores del Cártel de Sinaloa se encuentran bajo resguardo de las autoridades estadounidenses. (Jovani Pérez | Infobae México)

El organigrama desvelado por Estados Unidos incluía 12 entidades o empresas y 16 miembros de la organización, con presencia tanto en México y Colombia.

La red de pilotos y operativos se encargaba de coordinar la distribución de narcóticos por vía aérea y marítima, la cual contaba con el apoyo de las empresas: Mantenimiento, Aeronáutica, Transporte y Servicios Aéreos S.A. de C.V., una empresa de hangares y mantenimiento ubicada en Toluca; Capacitación Aeronáutica Profesional S.C., una escuela de vuelo en Cuernavaca; y Aero Express Intercontinental S.A. de C.V., una compañía de carga aérea con sede en la Ciudad de México.

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Reportes previos realizados por esta casa editorial refieren que la escuela de aviación se encontraba en la avenida Vicente Guerrero No. 749, colonia Prados, en Morelos. Contaba con al menos tres aeronaves para la enseñanza de sus alumnos y un hangar en el Aeropuerto de Cuernavaca.

Un nota publicada por Excélsior en enero de 2016 refiere que la escuela dejó de operar hace más de una década, y luego de su cierre definitivo, en el sitio se instaló una escuela de enfermería para después dar paso a una de Derecho y posteriormente un colegio de inglés.

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Utilizaban empresas fachada

(Foto: OFAC)

La red también incluía colaboradores financieros entre los que destacan su esposa Toro Díaz y su hermano, Javier Flores Cacho, quienes contaban con otras personas con las que operaban empresas fachada.

Entre las que fueron detectadas por Estados Unidos se encuentran un restaurante, un rancho ganadero, una empresa agrícola, una compañía de fabricación y distribución, un club de gestión deportiva, una empresa de electrónica y una tienda de artículos de oficina.

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Arturo Ruiz de Chávez Martínez, identificado como su asesor legal de Flores Cacho, y Rafael Duarte Torres, encargado de coordinar el contrabando de grandes sumas de dinero, también formaban parte de sus actividades delictivas.

Flores Cacho es buscado por EEUU

(Foto: OFAC)

Alejandro Flores Cacho fue acusado en 2008 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas por los cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

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Infobae México corroboró que Flores Cacho permanece sancionado por la OFAC. De acuerdo con los datos, su lugar de nacimiento podría ser Jalisco o la Ciudad de México y tendría aproximadamente 63 años de edad.

Su esposa Diana Toro Díaz, identificada como operadora financiera en esta red, fue detenida en Montreal, Canadá, luego de haber vivido durante años bajo una identidad falsa.

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De acuerdo con medios locales de ese país, la mujer de 44 años fue arrestada la semana pasada en el aeropuerto internacional Montréal-Trudeau cuando intentó ingresar a Canadá usando documentos falsos.

Toro Díaz permanece detenida en el Centro de Detención de Inmigrantes de Laval, en espera de la resolución sobre su posible extradición a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero.

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