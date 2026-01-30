¿El 2 de febrero, día de la Candelaria es feriado y no se trabaja? La Ley Federal del Trabajo responde

Este lunes 2 de febrero se festeja el Día de la Candelaria en México. Crédito: Cuartoscuro

Este lunes 2 de febrero se conmemora el Día de la Candelaria en México, una fecha en la que numerosas familias se reúnen para compartir tamales de diversos tipos.

Por esta razón y porque muchas personas trabajan ese día, surge la duda de si se trata de un día de descanso oficial obligatorio.

Dado que la fecha es motivo de celebración entre familias mexicanas que se sientan juntas para comer tamales, se revisó la Ley Federal del Trabajo (LFT) para saber si la población tiene derecho a solicitarlo como día de descanso oficial o si deben acudir a sus empleos correspondientes.

También hay quienes cuestionan si, en caso de tener que trabajar y que la fecha fuera considerada como descanso oficial e inhábil, el pago debería ser doble o triple, según lo que marca la ley.

¿El lunes 2 de febrero, Día de la Candelaria, es festivo oficial?

Sin embargo, la LFT aclara que el 2 de febrero, sí será un día de descanso oficial, pero no por el Día de la Candelaria, por lo que sí figura como día festivo oficial, pero no por esta razón.

Indicó que la festividad de comer tamales en esta fecha no se contempla como día de descanso obligatorio. No obstante en años anteriores, si la empresa o institución para la que trabajas lo otorga como libre, será resultado de acuerdos internos o políticas específicas de cada organización.

Conviene revisar las normas internas de la empresa o institución para saber si ese día se labora o no.

Cabe mencionar que este 2026, este lunes 2 de febrero coincide el Día de la Candelaria con el Aniversario de la Constitución Política de 1917, que, aunque el día oficial es el jueves 5, se recorre al lunes más próximo.

Por lo tanto, este lunes 2 de febrero, Día de la Candelaria, sí es un día de descanso oficial, pero no por esta festividad, sino por la Promulgación de la Constitución.

Es importante destacar que a aquellos que tengan que laborar en esta fecha se les otorgará un pago triple, de acuerdo con lo marcado por la LFT.

¿Por qué es importante el Día de la Candelaria en México?

El Día de la Candelaria representa una de las tradiciones más arraigadas en la cultura mexicana.

Esta fecha, celebrada el 2 de febrero, fusiona elementos religiosos y costumbres populares que han perdurado durante generaciones.

Su importancia se refleja tanto en el ámbito familiar como en el comunitario, ya que fomenta la convivencia y el fortalecimiento de los lazos sociales.

Religión y fe: La festividad tiene origen en la presentación del Niño Jesús en el templo, según la tradición católica. En México, muchas personas llevan figuras del Niño Dios a bendecir a las iglesias, reforzando la fe y la identidad religiosa.

Cultura y gastronomía: La costumbre de comer tamales surgió de la tradición del Día de Reyes, donde quien encuentra el “muñeco” en la Rosca de Reyes se compromete a invitar los tamales el 2 de febrero. Esta práctica une a familias, amigos y colegas en torno a la comida, fortaleciendo la cohesión social.

Identidad y herencia: El Día de la Candelaria es un reflejo de la mezcla de raíces indígenas y españolas que caracterizan la cultura mexicana. Las celebraciones incluyen danzas, procesiones y expresiones artísticas propias de cada región, promoviendo así el sentido de pertenencia y la preservación de las tradiciones.

Esta fecha, más allá de su significado religioso, fomenta la unión, la solidaridad y el orgullo por las costumbres mexicanas, manteniendo vivas prácticas que forman parte fundamental del tejido social.