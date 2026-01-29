Tamales de zarzamora y queso manchego: la fusión perfecta para el Día de la Calendaria

Imagínate un tamal dulce, suave y fragante, con el contraste único de la zarzamora fresca y el queso manchego derretido. Así es este tamal, una opción original para quienes buscan sorprender en el Día de la Candelaria y romper con lo clásico.
La combinación de zarzamora y queso manchego no solo da un toque gourmet, sino que también resalta lo mejor de la repostería mexicana: equilibrio entre dulzura, acidez y cremosidad.
Estos tamales son ideales para cerrar la comida, acompañar un café o simplemente consentir a la familia con algo fuera de lo común.
Receta de tamales de zarzamora con queso manchego
El tamal de zarzamora con queso manchego se prepara con masa de maíz nixtamalizada, zarzamoras frescas o en mermelada, y cubos de queso manchego. La técnica consiste en batir la masa con manteca y azúcar, rellenar con la fruta y el queso, y cocer al vapor para lograr un postre húmedo y aromático.
Tiempo de preparación
- Total: 2 horas
- Preparación: 40 minutos
- Cocción: 1 hora 20 minutos
Ingredientes
- 500 g de masa de maíz nixtamalizada
- 120 g de manteca de cerdo o vegetal
- 150 g de azúcar
- 120 ml de leche
- 200 g de zarzamoras frescas (pueden ser en mermelada)
- 150 g de queso manchego cortado en cubos pequeños
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
- Hojas de maíz secas (remojadas y escurridas)
- Agua (la necesaria para la vaporera)
Cómo hacer tamales de zarzamora con queso manchego, paso a paso
- Remoja las hojas de maíz en agua caliente hasta que estén flexibles.
- Bate la manteca con azúcar y sal hasta que esponje.
- Incorpora la masa de maíz, leche y polvo para hornear, mezclando hasta tener una masa suave.
- Coloca una porción de masa sobre cada hoja de maíz, aplana y pon en el centro algunas zarzamoras y un cubo de queso manchego.
- Cierra el tamal doblando la hoja y acomoda en la vaporera.
- Cocina al vapor durante 1 hora 20 minutos, revisando que siempre haya agua en la base.
- Deja reposar 10 minutos antes de servir. No retires la hoja hasta el momento de comer para conservar humedad.
Consejos técnicos:
- La manteca bien batida da esponjosidad al tamal.
- El queso manchego debe ir en cubos pequeños para que se funda y no se desborde.
- Revisa el nivel de agua en la vaporera durante la cocción.
- Puedes usar mermelada de zarzamora si no tienes fruta fresca.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 12 tamales medianos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210
- Carbohidratos: 30 g
- Grasas: 8 g
- Proteínas: 4 g
- Azúcares: 11 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En refrigeración, hasta 4 días en recipiente hermético. Para recalentar, utiliza vaporera o microondas cubiertos con una toalla húmeda.