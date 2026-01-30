Los tamales oaxaqueños se caracterizan porque van envueltos en hojas de plátano, son símbolo de reunión y tradición en el sur de México.
Este platillo es perfecto para celebraciones familiares o festividades, y su sabor se disfruta aún más acompañado de una buena taza de atole, café de olla o chocolate caliente.
Su relleno de mole y carnes lo hace especial para días festivos y ocasiones en las que se busca compartir un pedazo de Oaxaca.
Receta de tamales oaxaqueños en olla express
El tamal oaxaqueño se caracteriza por estar envuelto en hoja de plátano y rellenarse con mole negro, pollo y cerdo.
La cocción tradicional es al vapor, pero usando una olla express puedes acortar el tiempo y conseguir un resultado igual de esponjoso y jugoso.
La técnica clave es batir la manteca con la masa hasta obtener una mezcla ligera y esponjosa, y cuidar que los tamales queden bien envueltos para mantener su humedad durante la cocción.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 2 horas 15 minutos
- Preparación: 45 minutos
- Cocción en olla express: 1 hora 30 minutos
Ingredientes
- 4 hojas de plátano grandes lavadas y hechas rollo
- 1 cebolla
- 4 dientes de ajo
- 1 pollo mediano
- 250 g de pierna de puerco
- 500 g de mole negro (puede ser casero o comercial)
- 250 g de manteca de cerdo
- 1 kg de masa blanca para tortillas
- 0,5 taza de agua con 2 cucharaditas de tequesquite (o sal)
- Sal al gusto
Cómo hacer tamales oaxaqueños en olla express, paso a paso
- Cocer las hojas de plátano durante 20 minutos o hasta que no se vean verdes. Escurre, seca y corta en cuadros de 20 x 20 cm.
- Cocina la carne de puerco en agua con ajo y cebolla. A media cocción, agrega el pollo en trozos, 2 tazas de agua hirviendo y 1 cucharadita de sal. Deja enfriar, deshuesa el pollo y corta en trozos medianos. Reserva el caldo.
- Disuelve el mole con un poco del caldo y calienta hasta integrar bien.
- Bate la manteca hasta que esté blanda y esponjosa. Incorpora la masa alternando con el caldo (con tequesquite disuelto), batiendo hasta lograr una mezcla ligera. Añade la grasa que flota sobre el mole y ajusta la sal. Tip: La masa está lista si al poner una bolita en agua, flota.
- Extiende una hoja de plátano, unta una capa ligera de masa, añade una cucharada de mole y dos de carne.
- Cubre con otra hoja y dobla cuidadosamente en tres, formando un paquete cuadrado.
- Coloca los tamales verticalmente en la olla express sobre una rejilla y cubre con más hojas de plátano.
- Cierra la olla y cocina al vapor durante 1 hora y 30 minutos a partir de que suba la presión. Tip: Si al abrir un tamal la masa se separa fácil de la hoja, están listos.
- Deja reposar 10 minutos antes de servir para que tomen mejor consistencia.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde de 18 a 20 tamales (porciones).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 360 kcal
- Proteína: 12 g
- Grasas: 18 g
- Carbohidratos: 34 g
- Sodio: 420 mg
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Refrigerados en recipiente hermético duran hasta 5 días. Congelados hasta 1 mes. Calienta al vapor o microondas antes de servir.