Esta receta de tamales oaxaqueños en olla express reduce el tiempo de cocción sin perder el sabor auténtico y la textura esponjosa del platillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tamales oaxaqueños se caracterizan porque van envueltos en hojas de plátano, son símbolo de reunión y tradición en el sur de México.

Este platillo es perfecto para celebraciones familiares o festividades, y su sabor se disfruta aún más acompañado de una buena taza de atole, café de olla o chocolate caliente.

Su relleno de mole y carnes lo hace especial para días festivos y ocasiones en las que se busca compartir un pedazo de Oaxaca.

Receta de tamales oaxaqueños en olla express

El tamal oaxaqueño se caracteriza por estar envuelto en hoja de plátano y rellenarse con mole negro, pollo y cerdo.

La cocción tradicional es al vapor, pero usando una olla express puedes acortar el tiempo y conseguir un resultado igual de esponjoso y jugoso.

El paso fundamental para unos tamales oaxaqueños jugosos consiste en batir la manteca con la masa hasta conseguir una mezcla ligera y aireada (Gemini)

La técnica clave es batir la manteca con la masa hasta obtener una mezcla ligera y esponjosa, y cuidar que los tamales queden bien envueltos para mantener su humedad durante la cocción.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas 15 minutos

Preparación: 45 minutos

Cocción en olla express: 1 hora 30 minutos

Ingredientes

4 hojas de plátano grandes lavadas y hechas rollo 1 cebolla 4 dientes de ajo 1 pollo mediano 250 g de pierna de puerco 500 g de mole negro (puede ser casero o comercial) 250 g de manteca de cerdo 1 kg de masa blanca para tortillas 0,5 taza de agua con 2 cucharaditas de tequesquite (o sal) Sal al gusto

Cómo hacer tamales oaxaqueños en olla express, paso a paso

Cocer las hojas de plátano durante 20 minutos o hasta que no se vean verdes. Escurre, seca y corta en cuadros de 20 x 20 cm. Cocina la carne de puerco en agua con ajo y cebolla. A media cocción, agrega el pollo en trozos, 2 tazas de agua hirviendo y 1 cucharadita de sal. Deja enfriar, deshuesa el pollo y corta en trozos medianos. Reserva el caldo. Disuelve el mole con un poco del caldo y calienta hasta integrar bien. Bate la manteca hasta que esté blanda y esponjosa. Incorpora la masa alternando con el caldo (con tequesquite disuelto), batiendo hasta lograr una mezcla ligera. Añade la grasa que flota sobre el mole y ajusta la sal. Tip: La masa está lista si al poner una bolita en agua, flota. Extiende una hoja de plátano, unta una capa ligera de masa, añade una cucharada de mole y dos de carne. Cubre con otra hoja y dobla cuidadosamente en tres, formando un paquete cuadrado. Coloca los tamales verticalmente en la olla express sobre una rejilla y cubre con más hojas de plátano. Cierra la olla y cocina al vapor durante 1 hora y 30 minutos a partir de que suba la presión. Tip: Si al abrir un tamal la masa se separa fácil de la hoja, están listos. Deja reposar 10 minutos antes de servir para que tomen mejor consistencia.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de 18 a 20 tamales (porciones).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 360 kcal

Proteína: 12 g

Grasas: 18 g

Carbohidratos: 34 g

Sodio: 420 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Refrigerados en recipiente hermético duran hasta 5 días. Congelados hasta 1 mes. Calienta al vapor o microondas antes de servir.