Caifanes anuncia segunda fecha para 2026 en el Auditorio Nacional: precio de boletos, preventa y venta

Se confirma una nueva fecha para Caifanes en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El concierto se llevará a cabo el viernes 29 de mayo de 2026.
Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster, con preventa exclusiva para clientes Banamex a partir del 3 de febrero a las 11:00 horas. La venta general comenzará el 4 de febrero a las 11:00 horas.
Para los asistentes que utilicen tarjetas de crédito Banamex, se ofrecerá la posibilidad de adquirir boletos a 3 meses sin intereses en compras a partir de $3,000 MXN.
La fecha para el 30 de mayo, previamente anunciada, ya está completamente agotada.
Precio de los boletos
Los precios varían según la cercanía al escenario y la zona del Auditorio Nacional. Con cargos incluidos, estos son los costos:
- PREFERENTE A: 2 mil 480 pesos mexicanos
- PREFERENTE B: 2 mil 232 pesos mexicanos
- PREFERENTE C: 2 mil 232 pesos mexicanos
- PREFERENTE D: 2 mil 108 pesos mexicanos
- LUNETA A: 1,984 pesos mexicanos
- LUNETA B: 1,736 pesos mexicanos
- LUNETA C: 1,488 pesos mexicanos
- BALCÓN A: 1,736 pesos mexicanos
- BALCÓN B: 1,612 pesos mexicanos
- BALCÓN C: 1,488 pesos mexicanos
- PISO 1A: 1,488 pesos mexicanos
- PISO 1B: 1,364 pesos mexicanos
- PISO 1C: 1,240 pesos mexicanos
- PISO 1D: 1,116 pesos mexicanos
- PISO 2A: 868 pesos mexicanos
- PISO 2B: 744 pesos mexicanos
- PISO 2C: 620 pesos mexicanos
- PISO 2D: 496 pesos mexicanos
El posible setlist para Caifanes en el Auditorio Nacional
Tomando en cuenta recientes shows de la banda de rock mexicano, estas podrían ser las canciones que interpreten para sus conciertos en el Auditorio Nacional. Por supuesto, todo puede cambiar, pues hasta ahora el repertorio final no ha sido confirmado:
¿Será por eso?
Viento
Hasta morir
Los dioses ocultos
Nubes
Para que no digas que no pienso en ti
De noche todos los gatos son pardos
Perdí mi ojo de venado
Miércoles de ceniza
Inés
El elefante
Afuera
Te lo pido por favor (Juan Gabriel cover)
Detrás de los cerros (Jaguares cover)
Antes de que nos olviden
La vida no es eterna
Cuéntame tu vida
Detrás de ti
Aquí no es así
No dejes que...
Mátenme porque me muero
Nunca me voy a transformar en ti
Nunca te doblarás (Jaguares cover)
Canción sin miedo (Vivir Quintana cover)
Sombras en tiempos perdidos
Nos vamos juntos
Debajo de tu piel
Miedo
Aviéntame
La célula que explota
La negra Tomasa