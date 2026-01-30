México

Caifanes anuncia segunda fecha para 2026 en el Auditorio Nacional: precio de boletos, preventa y venta

La banda liderada por Saúl Hernández dará dos conciertos en el Coloso de Reforma

Se confirma segunda fecha de
Se confirma segunda fecha de Caifanes para 2026 (Ocesa)

Se confirma una nueva fecha para Caifanes en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El concierto se llevará a cabo el viernes 29 de mayo de 2026.

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster, con preventa exclusiva para clientes Banamex a partir del 3 de febrero a las 11:00 horas. La venta general comenzará el 4 de febrero a las 11:00 horas.

Para los asistentes que utilicen tarjetas de crédito Banamex, se ofrecerá la posibilidad de adquirir boletos a 3 meses sin intereses en compras a partir de $3,000 MXN.

La fecha para el 30 de mayo, previamente anunciada, ya está completamente agotada.

Precio de los boletos

Caifanes anunció su regreso al
Caifanes anunció su regreso al Auditorio Nacional - crédito @caifanes/Instagram

Los precios varían según la cercanía al escenario y la zona del Auditorio Nacional. Con cargos incluidos, estos son los costos:

  • PREFERENTE A: 2 mil 480 pesos mexicanos
  • PREFERENTE B: 2 mil 232 pesos mexicanos
  • PREFERENTE C: 2 mil 232 pesos mexicanos
  • PREFERENTE D: 2 mil 108 pesos mexicanos
  • LUNETA A: 1,984 pesos mexicanos
  • LUNETA B: 1,736 pesos mexicanos
  • LUNETA C: 1,488 pesos mexicanos
  • BALCÓN A: 1,736 pesos mexicanos
  • BALCÓN B: 1,612 pesos mexicanos
  • BALCÓN C: 1,488 pesos mexicanos
  • PISO 1A: 1,488 pesos mexicanos
  • PISO 1B: 1,364 pesos mexicanos
  • PISO 1C: 1,240 pesos mexicanos
  • PISO 1D: 1,116 pesos mexicanos
  • PISO 2A: 868 pesos mexicanos
  • PISO 2B: 744 pesos mexicanos
  • PISO 2C: 620 pesos mexicanos
  • PISO 2D: 496 pesos mexicanos

El posible setlist para Caifanes en el Auditorio Nacional

Caifanes hace referencia a los
Caifanes hace referencia a los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en dos de sus temas, siendo "Antes de que Nos Olviden" un homenaje a las víctimas de la masacre estudiantil. (Caifanes MX / UNAM)

Tomando en cuenta recientes shows de la banda de rock mexicano, estas podrían ser las canciones que interpreten para sus conciertos en el Auditorio Nacional. Por supuesto, todo puede cambiar, pues hasta ahora el repertorio final no ha sido confirmado:

¿Será por eso?

Viento

Hasta morir

Los dioses ocultos

Nubes

Para que no digas que no pienso en ti

De noche todos los gatos son pardos

Perdí mi ojo de venado

Miércoles de ceniza

Inés

El elefante

Afuera

Te lo pido por favor (Juan Gabriel cover)

Detrás de los cerros (Jaguares cover)

Antes de que nos olviden

La vida no es eterna

Cuéntame tu vida

Detrás de ti

Aquí no es así

No dejes que...

Mátenme porque me muero

Nunca me voy a transformar en ti

Nunca te doblarás (Jaguares cover)

Canción sin miedo (Vivir Quintana cover)

Sombras en tiempos perdidos

Nos vamos juntos

Debajo de tu piel

Miedo

Aviéntame

La célula que explota

La negra Tomasa

