Suprema Corte exige analizar acciones de Jalisco tras rechazo al cambio de identidad de género en infancias

La Suprema Corte ordenó revisar el cumplimiento de su sentencia que permite a menores modificar legalmente su identidad de género sin esperar a la mayoría de edad. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó revisar a fondo una denuncia por posible incumplimiento de sentencia relacionada con el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y adolescentes, luego de que en Jalisco se rechazara una iniciativa legislativa alineada con el criterio del máximo tribunal.

La determinación de la Corte se produce en un contexto de tensión entre resoluciones judiciales federales y decisiones adoptadas a nivel local, particularmente después de que el Congreso de Jalisco desechara una propuesta para permitir la modificación legal de identidad sexo-genérica en personas menores de edad.

Caso Jalisco detona revisión por incumplimiento de sentencia

El Pleno de la SCJN resolvió que el juzgado que conoció de la denuncia por incumplimiento debe analizar el fondo del asunto y determinar si las autoridades responsables desacataron una sentencia previa del propio tribunal.

Dicho fallo eliminó el requisito de ser mayor de edad para acceder a la rectificación de actas de nacimiento por razones de identidad de género.

La revisión deriva del Recurso de Inconformidad 11/2025, previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo, y está vinculado a una Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Para la Corte, resulta indispensable verificar si las autoridades locales actuaron conforme al mandato constitucional o si incurrieron en omisiones.

Suprema Corte refuerza carácter obligatorio de sus fallos

Con esta resolución, la SCJN reiteró que sus sentencias son obligatorias para todas las autoridades del país y que su cumplimiento no puede quedar sujeto a criterios políticos o legislativos locales.

La SCJN reconoce que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a modificar su identidad de género sin esperar a la mayoría de edad.

El tribunal subrayó que los derechos reconocidos en sus fallos deben materializarse en la práctica administrativa.

En particular, la Corte ha sostenido que el derecho a la identidad es un derecho humano fundamental que también corresponde a niñas, niños y adolescentes, y que las normas que condicionan su ejercicio a la mayoría de edad han sido declaradas inconstitucionales.

Congreso de Jalisco mantiene restricción a menores de edad

Pese a este criterio, el Congreso de Jalisco rechazó una iniciativa presentada por legisladores de Morena que buscaba armonizar la legislación estatal con lo resuelto por la SCJN.

El Congreso de Jalisco rechazó una iniciativa que buscaba permitir cambios legales de identidad sexo-genérica en menores de edad. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

La propuesta fue desechada con 22 votos en contra, 11 a favor y una abstención, manteniendo vigente la disposición que limita los cambios legales de identidad a personas mayores de edad.

Movimiento Ciudadano y la mayoría legislativa argumentaron que las modificaciones legales de identidad implican consecuencias jurídicas de largo alcance y que deben realizarse cuando exista plena capacidad legal.

Postura del Ejecutivo estatal y debate nacional

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, expresó su rechazo a permitir cambios de identidad sexo-genérica en menores y afirmó que el estado buscará vías jurídicas para impedir su aplicación, incluso ante resoluciones de la SCJN.

El gobernador Pablo Lemus afirmó que en Jalisco no se permitirá la modificación de identidad sexo-genérica en menores, incluso ante un posible mandato de la SCJN. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Sus declaraciones reforzaron el debate público y jurídico sobre el alcance de las sentencias del máximo tribunal.

Argumentos expuestos en el Congreso de Jalisco

Priorizar el interés superior de la niñez .

Limitar cambios legales de identidad a la mayoría de edad.

Evitar consecuencias jurídicas irreversibles en menores.

Mantener el marco legal vigente en la entidad.

Exigir mayor certeza jurídica en este tipo de decisiones.

El contraste entre lo resuelto por la SCJN y la postura asumida en Jalisco anticipa nuevos litigios y mantiene abierto un debate nacional sobre la obligatoriedad de las sentencias judiciales y el reconocimiento de los derechos de identidad de las infancias en México.