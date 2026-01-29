Critican a Movimiento Ciudadano por posicionamiento contra infancias trans en Jalisco

Legisladores y activistas criticaron la postura del partido que va en contra de sus ideales progresistas. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Congreso del Estado de Jalisco rechazó una iniciativa presentada por legisladores de Morena que proponía permitir que niñas, niños y adolescentes pudieran modificar legalmente su identidad sexo-genérica antes de cumplir la mayoría de edad, decisión que desató críticas contra diversas fuerzas políticas, particularmente hacia Movimiento Ciudadano (MC), partido mayoritario en la entidad.

La propuesta no obtuvo el respaldo necesario del Pleno y fue desechada tras una votación de 11 votos a favor, 22 en contra y una abstención, lo que marcó una postura mayoritaria en contra del planteamiento.

Con este resultado, se cerró la posibilidad de que la iniciativa avanzara en comisiones o continuara dentro del proceso legislativo, manteniendo sin cambios el marco jurídico local en materia de identidad sexual y de género.

El debate se dio en un contexto nacional marcado por la discusión sobre los derechos de las infancias trans, los alcances legales del reconocimiento de la identidad de género y la obligación del Estado de garantizar su protección. En el caso de Jalisco, la decisión legislativa dejó en claro que este tipo de modificaciones legales solo podrán realizarse al alcanzar la mayoría de edad, conforme a la legislación vigente.

Durante la sesión, las distintas fuerzas políticas fijaron su postura. La mayoría de los legisladores que votaron en contra argumentaron que no existen condiciones jurídicas ni consensos suficientes para permitir cambios legales de identidad en personas menores de edad. En este bloque se ubicaron diputados de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Movimiento Ciudadano defendió su voto en contra bajo el argumento de la protección integral de las infancias y adolescencias. Las y los legisladores del partido señalaron que las decisiones relacionadas con la identidad legal implican consecuencias jurídicas de largo plazo, por lo que, desde su perspectiva, deben tomarse cuando existe plena capacidad jurídica y mayor madurez personal.

Entre los puntos que MC destacó se encuentran el interés superior de la niñez, la necesidad de procesos responsables e informados, y la obligación del Congreso de evitar vacíos legales o consecuencias jurídicas irreversibles para menores.

No obstante, la postura del partido naranja generó una fuerte reacción por parte de activistas, colectivos y páginas defensoras de los derechos de las personas trans, quienes calificaron el voto de Movimiento Ciudadano como decepcionante y contradictorio con un discurso progresista.

En redes sociales, señalaron que el argumento de la “falta de madurez cognitiva” ignora criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y estándares en materia de derechos humanos.

Particularmente criticado fue el voto de la diputada Montse Pérez Cisneros, integrante de Movimiento Ciudadano y quien llegó al Congreso mediante una acción afirmativa LGBT+. Activistas consideraron incongruente que haya votado en contra de una iniciativa que, aseguran, protege los derechos de su propia comunidad.

A estas críticas se sumó la diputada Itzul Barrera, de Morena, quien expresó públicamente sentirse feliz de que el partido naranja mostrar su verdadera cara.

“Andan por todo el país pregonando ser buena ondita y de izquierda, y aquí, en Jalisco, son de derecha y conservadores”, declaró, al tiempo que hizo un llamado al dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, destacando su postura a favor de la comunidad LGBT+ y contrastándola con la de legisladores locales que, afirmó, se posicionan contra los derechos de la diversidad sexual y de género.

El rechazo de la iniciativa mantiene abierto un debate que continúa generando polarización social y política en Jalisco, particularmente en torno al reconocimiento de los derechos de las infancias trans y el papel de los congresos locales en su garantía.