¿Para qué sirve la crema de tepezcohuite? Beneficios, usos y riesgos

La actriz Salma Hayek ha popularizado su uso como parte de su rutina de belleza

Para qué sirve la crema
Para qué sirve la crema de tepezcohuite. - (Imagen Ilustrativa Infobae).

El tepezcohuite, una planta originaria del sur de México cuyo nombre científico es Mimosa tenuiflora, ha sido utilizado durante décadas en la medicina tradicional por sus supuestas propiedades para regenerar la piel.

En años recientes, su uso se popularizó en cremas, pomadas y productos cosméticos que prometen ayudar a la cicatrización, mejorar la apariencia de la piel y aliviar diversas afecciones cutáneas.

Beneficios atribuidos al tepezcohuite

La raíz del Tepexcohuite ayuda
La raíz del Tepexcohuite ayuda para aliviar quemaduras (Foto: tomada de Twitter @IJANR_UC)

De acuerdo con estudios farmacognósticos y análisis de laboratorio, la corteza del tepezcohuite contiene compuestos como taninos, flavonoides y sustancias fenólicas, asociados con efectos antioxidantes, antimicrobianos y antiinflamatorios.

Estas propiedades explican por qué tradicionalmente se ha utilizado para:

  • Ayudar en la cicatrización de heridas superficiales
  • Aliviar quemaduras leves
  • Reducir irritaciones o inflamación en la piel
  • Favorecer la regeneración del tejido cutáneo

En el ámbito cosmético, se le atribuyen beneficios como:

  • Mejorar la textura de la piel
  • Atenuar marcas y aportar un aspecto más uniforme

Riesgos y precauciones

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque suele considerarse un producto natural, el tepezcohuite no está exento de riesgos. Dermatológos advierten que su uso puede provocar:

  • Irritación o reacciones alérgicas
  • Enrojecimiento o ardor, especialmente en piel sensible
  • Empeoramiento de lesiones si se aplica en heridas profundas o infectadas

Por ello, se recomienda evitar su aplicación sin supervisión médica en quemaduras graves, heridas abiertas extensas o padecimientos cutáneos crónicos. También se aconseja probar el producto primero en una zona pequeña de la piel.

El secreto de Salma Hayek

La actriz mexicana Salma Hayek se ha convertido en una de las promotoras más visibles del uso del tepezcohuite. En diversas entrevistas la intérprete ha compartido que recurre a productos elaborados con este ingrediente como parte de su rutina personal, asegurando que le ayudan a mantener la salud y la apariencia de su rostro.

El tepezcohuite esconde grandes secretos de belleza.
El tepezcohuite esconde grandes secretos de belleza. (Infobae/Wikimedia Commons)

De acuerdo con lo reportado por la revista Vogue, Hayek atribuye parte de su “secreto de belleza” a conocimientos transmitidos por su abuela sobre la herbolaria mexicana. Según explicó la actriz, este componente ha sido fundamental tanto en su vida cotidiana como en el desarrollo de su propia línea de productos cosméticos.

En su rutina, Hayek ha declarado que prefiere los remedios naturales y evita procedimientos invasivos como el botox. De acuerdo con la intérprete, el uso del tepezcohuite ayuda a mantener una piel hidratada, elástica y con menor presencia de marcas visibles.

Crema casera de tepezcohuite

Jabón de tepezcohuite, conocido por
Jabón de tepezcohuite, conocido por sus propiedades regenerativas y su capacidad para mejorar la salud y apariencia de la piel. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 2 cucharadas de polvo de tepezcohuite (corteza molida o extracto en polvo)
  • 50 ml de aceite vegetal (puede ser de oliva, almendra o coco)
  • 20 g de cera de abeja
  • Opcional: unas gotas de aceite esencial suave (como lavanda) para aroma

Instrucciones

  1. Derretir la cera: en baño maría, coloca la cera de abeja y el aceite vegetal hasta que se integren.
  2. Agregar el polvo de tepezcohuite: retira del fuego y mezcla lentamente el polvo hasta que quede homogéneo.
  3. Enfriar: vierte la mezcla en un frasco limpio y deja que se enfríe a temperatura ambiente.
  4. Almacenamiento: conserva la crema en lugar fresco y seco, evitando luz directa; dura aproximadamente 2-3 meses.

Uso y precauciones

  • Aplicar solo sobre la piel limpia y seca.
  • Hacer una prueba de parche en una pequeña área antes de usar en zonas grandes, para descartar alergias.
  • No aplicar en heridas profundas o infectadas.
  • Evitar contacto con ojos y mucosas.

