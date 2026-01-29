Álvarez Máynez informa sobre estado de salud de diputados de MC atacados en Sinaloa: Torres sigue delicado y Montoya perdió un ojo

Dos diputados de Movimiento Ciudadano resultaron heridos tras un ataque armado en Culiacán; uno permanece delicado y la otra grave, mientras autoridades investigan el caso.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, fue quien informó sobre el estado de salud de los diputados atacados a balazos en Culiacán, Sinaloa, la tarde del miércoles 28 de enero.

De acuerdo con sus declaraciones, el diputado local y presidente estatal del partido, Sergio Torres Félix, permanece hospitalizado en estado delicado pero estable, luego de ser sometido a una intervención quirúrgica que fue reportada como exitosa.

Álvarez Máynez explicó que, debido a la gravedad de las heridas sufridas por Torres Félix en la cabeza, los médicos mantienen un periodo de observación de al menos 48 horas, tiempo necesario para que disminuya la inflamación cerebral y se pueda emitir un diagnóstico más preciso sobre su evolución.

Jorge Álvarez Máynez aseguró que el partido dará seguimiento puntual al caso y mantiene comunicación con las familias de las víctimas tras el ataque armado en Culiacán. Crédito: Movimiento Ciudadano

El legislador se encuentra en terapia intensiva y bajo estricta vigilancia médica.

En el mismo ataque resultó herida la diputada local Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, quien también fue intervenida quirúrgicamente.

Según el dirigente partidista, Montoya ha permanecido consciente; sin embargo, perdió un ojo y presenta lesiones neurológicas que requieren cuidados especializados y atención extrema.

Su estado de salud fue descrito como grave, aunque estable.

Daños y lesiones tras el ataque armado

Cómo ocurrió el ataque armado

Los hechos se registraron poco después de las 12:00 horas, cuando los diputados se trasladaban en una camioneta por el Paseo Niños Héroes, en el centro de Culiacán, a unas calles del Palacio Municipal.

Al menos un helicóptero sobrevuela la zona Crédito: X/@Eco1_LVM

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado disparó contra el vehículo desde la parte trasera, lo que provocó que los ocupantes del asiento posterior, donde viajaban los legisladores, resultaran los más afectados.

Además de los dos diputados, otras dos personas que los acompañaban también resultaron lesionadas, aunque su estado de salud no fue reportado como crítico.

El ataque ocurrió en un contexto de violencia persistente en la capital sinaloense, que en las últimas semanas ha registrado diversos hechos armados.

Qué dijo Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el Gabinete de Seguridad federal atiende el caso y mantiene coordinación con el Gobierno de Sinaloa para el esclarecimiento de los hechos.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gabinete de Seguridad federal atiende el caso y mantiene coordinación con el gobierno de Sinaloa para esclarecer el ataque. REUTERS/Henry Romero

Señaló que la Secretaría de Gobernación estableció comunicación con la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano para manifestar apoyo institucional tras la agresión.

La mandataria informó que existen avances en la investigación y que se han realizado detenciones relacionadas con el atentado, aunque evitó ofrecer mayores detalles para no afectar el curso de las indagatorias.

Asimismo, anunció que visitará Sinaloa en los próximos días para dar seguimiento a la situación de seguridad en la entidad.

Avance de las investigaciones y postura de Movimiento Ciudadano

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que instruyó un operativo de búsqueda y captura para dar con los responsables del ataque armado.

El gobernador Rubén Rocha Moya informó que se ha puesto en marcha un operativo de búsqueda y captura para dar con los responsables del ataque a los diputados en Culiacán. Foto: Gobierno de Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y mantiene coordinación con autoridades federales.

Por su parte, Álvarez Máynez señaló que el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, asumió el compromiso de encabezar el seguimiento de las investigaciones en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia.

Añadió que se estableció comunicación directa con las familias de las víctimas a través de los mecanismos de atención a víctimas.

El dirigente de MC subrayó que el partido dará seguimiento puntual al caso y reiteró la necesidad de atender el problema de la violencia desde una perspectiva institucional, en un contexto de crisis de seguridad que afecta a Sinaloa desde finales de 2024.