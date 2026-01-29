México

El hábito cotidiano que se debe evitar para detener el envejecimiento del contorno de ojos

Un gesto habitual al limpiar tu rostro puede hacer que la piel de los párpados pierda firmeza y luzca cansada con el tiempo

La delicadeza de la piel
La piel que rodea los ojos es una de las primeras en mostrar signos de envejecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La piel que rodea los ojos es una de las primeras en mostrar signos de envejecimiento. Diversos especialistas señalan que su delicadeza la convierte en el punto más vulnerable del rostro.

La estructura cutánea en esta área es cinco veces más delgada que el resto, con menos glándulas sebáceas y una producción inferior de colágeno y elastina, factores aceleran la aparición de líneas de expresión, flacidez y ojeras.

La escasa producción de colágeno
La escasa producción de colágeno y elastina en el área ocular favorece la aparición rápida de arrugas y flacidez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hábito más perjudicial para el contorno de ojos

Un gesto cotidiano, como frotar los ojos, especialmente al desmaquillarse, puede tener consecuencias visibles y duraderas.

Los expertos alertan que la fricción repetida debilita las fibras de sostén de la piel, lo que incrementa la formación de arrugas y la pérdida de firmeza prematura. Además, puede provocar inflamación persistente, aumento de la sensibilidad e incluso un aspecto cansado e irritado en la mirada.

La acumulación de daños no solo se traduce en envejecimiento estético, sino también en una mayor vulnerabilidad ante factores ambientales, exposición solar sin protección y deshidratación. Por eso, la recomendación principal es retirar el maquillaje con movimientos suaves y productos específicos, priorizando siempre la prevención.

Frotar los ojos al desmaquillarse
Frotar los ojos al desmaquillarse incrementa la formación de líneas de expresión y debilita las fibras cutáneas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Productos naturales recomendados para el contorno de ojos

Un enfoque natural puede proporcionar beneficios reales y visibles en la zona periocular. Los siguientes ingredientes y productos destacan por su eficacia para atenuar líneas de expresión y revitalizar la mirada:

  • Pepino, yogur y miel: una crema casera elaborada con estos tres ingredientes aporta hidratación, frescura y nutrientes esenciales, ayudando a suavizar las arrugas y restaurar la luminosidad de la piel alrededor de los ojos. Se recomienda aplicar la mezcla con el dedo anular, realizando suaves toques.
  • Aceite de almendras y aceite de jojoba: estos aceites ligeros son ideales para retirar maquillaje resistente sin dañar la piel. Además, contribuyen a mantener la barrera cutánea y ofrecen hidratación prolongada.
  • Aloe vera: el gel de aloe vera puro hidrata, calma y favorece la elasticidad de la piel. Su uso diario ayuda a disminuir la apariencia de líneas finas y mejora la textura cutánea.
  • Aceite de argán y semilla de uva: ambos aceites, presentes en algunos productos, están indicados para pieles normales o secas, ya que hidratan profundamente, refuerzan la barrera natural y aportan suavidad.
  • Extracto de café: este ingrediente natural descongestiona y revitaliza la zona del contorno. Su acción antioxidante ayuda a combatir los signos de fatiga y reduce la hinchazón.
  • Vitamina E: presente en diversos productos naturales, la vitamina E protege del daño oxidativo, previene el envejecimiento prematuro y mantiene la elasticidad.
  • Mascarillas de aguacate: el aguacate es rico en ácidos grasos y antioxidantes. Aplicado como mascarilla, aporta nutrición intensa y suaviza la piel sensible del contorno ocular.
Los aceites naturales de almendras,
Los aceites naturales de almendras, jojoba, argán y semilla de uva hidratan en profundidad y fortalecen la barrera cutánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos adicionales para proteger y rejuvenecer la mirada

  • Utiliza siempre protección solar específica para la zona alrededor de los ojos.
  • Hidrata la piel diariamente, tanto por la mañana como por la noche.
  • Retira el maquillaje con productos formulados para ojos sensibles, evitando la fricción.
  • Mantén una rutina constante y aplica los productos con movimientos delicados.
  • Bebe suficiente agua para favorecer la hidratación desde el interior.

