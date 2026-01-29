México

Concanaco proyecta derrama de 25 mil mdp tras agenda internacional en Fitur 2026

La Confederación llamó a mantener la certidumbre a través del Poder Judicial para impulsar la inversión en México

Guardar
La certidumbre jurídica en el
La certidumbre jurídica en el Poder Judicial es un tema que fortalecerá la inversión, los proyectos y el empleo. (Foto: x/@CONCANACO)

El anuncio de una derrama económica de 25 mil millones de pesos vinculada a la agenda internacional en FITUR 2026 marca una expectativa significativa para los sectores de comercio, servicios y turismo en México.

Según la Concanaco SERVYTUR México, esta proyección se traduce en nuevas oportunidades y alianzas, pero su realización dependerá del entorno regulatorio y de la capacidad de transformar acuerdos en acciones concretas.

Proyección de inversión y condiciones para su ejecución

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco SERVYTUR México) informó que el despliegue de la inversión anunciada está planeado para el periodo 2026–2030. Este flujo de recursos estará condicionado a la obtención de permisos y cumplimiento de procesos administrativos en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.

El presidente de la Confederación, Octavio de la Torre, subrayó que el éxito de los proyectos dependerá de la existencia de un entorno con reglas claras, legalidad y diálogo responsable.

México necesita reglas claras, instituciones sólidas y un Poder Judicial enfocado en garantizar legalidad”, sostuvo, al recalcar que la certidumbre jurídica es esencial para proteger el empleo y la estabilidad de las empresas familiares.

(Foto: x/@CONCANACO)
(Foto: x/@CONCANACO)

Prioridades institucionales para el desarrollo del sector

La participación de Concanaco en FITUR 2026 se diseñó con tres líneas de acción principales:

  • Fortalecer la promoción turística de México para posicionar al país en nuevos mercados internacionales.
  • Atraer inversión nacional e internacional que incentive el crecimiento económico local y regional.
  • Ampliar la conectividad empresarial para impulsar el desarrollo de negocios y alianzas estratégicas.

La delegación mexicana en la feria estuvo formada por 56 representantes de 16 estados, incluidos 13 líderes de cámaras y la representación de más de 300 mil empresas afiliadas. El énfasis se puso en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como en los negocios familiares que constituyen el núcleo de la economía local.

Alianzas estratégicas y seguimiento de acuerdos

La Confederación organizó más de 300 encuentros con empresarias y empresarios, además de reuniones con organismos internacionales y socios estratégicos, como ONU Turismo, CEOE, ASICOTUR y la Asociación Empresarial México–España.

También se establecieron convenios de promoción y se sumó la iniciativa “Viaja Seguro rumbo al Mundial 2026”, enfocada en la protección de niñas, niños y adolescentes ante la trata.

La agenda incluyó la presentación del cortometraje “El Buen Morir”, que buscará presencia en 17 festivales internacionales, como parte de una estrategia para ampliar la proyección cultural y turística del país.

La Confederación insistió en que la clave será el seguimiento técnico y operativo de cada acuerdo. Para ello, anunció la creación del Global Investment Consulting Center (GICC), encargado de dar continuidad y medir resultados. Además, ya se preparan nuevas agendas internacionales con países como Honduras, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos y España.

Temas Relacionados

ConcanacoFitur 2026MéxicoAgenda InternacionalPoder Judicialmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Este es el mediocampista de la MLS que Tigres estaría buscando fichar

La dirigencia del club regiomontano avanzaría firme en negociaciones con el mediocampista, quien concluyó contrato con Orlando City

Este es el mediocampista de

Temblor hoy en México: se registra un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: se

Trapear con sal: para qué sirve y cómo se debe hacer este truco de limpieza con efectividad

Nuevos hábitos domésticos priorizan métodos simples de cuidado para la higiene

Trapear con sal: para qué

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.1

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Oaxaca registra sismo de magnitud

¿Quién es Pedro Bravo, posible refuerzo de Tigres?

A la lista de posibles refuerzos para el conjunto regio se suma el nombre del centrocampista colombiano que actualmente juega en Europa

¿Quién es Pedro Bravo, posible
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuál sería la relevancia de

Cuál sería la relevancia de El Dorado en la disputa entre “Los Chapos” y “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

Fiscalía de Michoacán cumplimentó orden de aprensión contra “El Botox” por el asesinato de Bernardo Bravo

Autoridades de Guanajuato confirman tres detenidos por el asesinato de 11 personas en Salamanca

La Marina detuvo a Israel Vizcarra, alias “Palillo”, jefe de plaza de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

CJNG vs Santa Rosa de Lima: el origen del conflicto que dejó 11 muertos un campo de futbol en Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

‘Max’ arrasa en Netflix: La

‘Max’ arrasa en Netflix: La historia de un perro militar que domina el Top 10 de películas en México

Pepe Aguilar confronta a conductora y asegura que ve los programas de espectáculos donde hablan mal de su familia

Afirman que Imelda Tuñón quedó fuera de La Casa de los Famosos por este preocupante motivo

Nicola Porcella revela la poderosa razón por la que podría irse a Venga la Alegría y dejar Televisa

María Sorté, mamá de Omar García Harfuch, aclara si entrará a La Casa de los Famosos

DEPORTES

Este es el mediocampista de

Este es el mediocampista de la MLS que Tigres estaría buscando fichar

Así reaccionaron Robert Morales y Coco Carrasquilla ante la posible llegada de Uriel Antuna a Pumas

¿Quién es Pedro Bravo, posible refuerzo de Tigres?

Gobierno de la CDMX anuncia la gira de la Copa Mundial: cuándo y dónde estará el trofeo

Cadillac presenta oficialmente el traje que usará Checo Pérez en la temporada 2026 de la F1