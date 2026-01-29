Concanaco proyecta derrama de 25 mil mdp tras agenda internacional en Fitur 2026

La certidumbre jurídica en el Poder Judicial es un tema que fortalecerá la inversión, los proyectos y el empleo. (Foto: x/@CONCANACO)

El anuncio de una derrama económica de 25 mil millones de pesos vinculada a la agenda internacional en FITUR 2026 marca una expectativa significativa para los sectores de comercio, servicios y turismo en México.

Según la Concanaco SERVYTUR México, esta proyección se traduce en nuevas oportunidades y alianzas, pero su realización dependerá del entorno regulatorio y de la capacidad de transformar acuerdos en acciones concretas.

Proyección de inversión y condiciones para su ejecución

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco SERVYTUR México) informó que el despliegue de la inversión anunciada está planeado para el periodo 2026–2030. Este flujo de recursos estará condicionado a la obtención de permisos y cumplimiento de procesos administrativos en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.

El presidente de la Confederación, Octavio de la Torre, subrayó que el éxito de los proyectos dependerá de la existencia de un entorno con reglas claras, legalidad y diálogo responsable.

“México necesita reglas claras, instituciones sólidas y un Poder Judicial enfocado en garantizar legalidad”, sostuvo, al recalcar que la certidumbre jurídica es esencial para proteger el empleo y la estabilidad de las empresas familiares.

(Foto: x/@CONCANACO)

Prioridades institucionales para el desarrollo del sector

La participación de Concanaco en FITUR 2026 se diseñó con tres líneas de acción principales:

Fortalecer la promoción turística de México para posicionar al país en nuevos mercados internacionales.

Atraer inversión nacional e internacional que incentive el crecimiento económico local y regional.

Ampliar la conectividad empresarial para impulsar el desarrollo de negocios y alianzas estratégicas.

La delegación mexicana en la feria estuvo formada por 56 representantes de 16 estados, incluidos 13 líderes de cámaras y la representación de más de 300 mil empresas afiliadas. El énfasis se puso en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como en los negocios familiares que constituyen el núcleo de la economía local.

Alianzas estratégicas y seguimiento de acuerdos

La Confederación organizó más de 300 encuentros con empresarias y empresarios, además de reuniones con organismos internacionales y socios estratégicos, como ONU Turismo, CEOE, ASICOTUR y la Asociación Empresarial México–España.

También se establecieron convenios de promoción y se sumó la iniciativa “Viaja Seguro rumbo al Mundial 2026”, enfocada en la protección de niñas, niños y adolescentes ante la trata.

La agenda incluyó la presentación del cortometraje “El Buen Morir”, que buscará presencia en 17 festivales internacionales, como parte de una estrategia para ampliar la proyección cultural y turística del país.

La Confederación insistió en que la clave será el seguimiento técnico y operativo de cada acuerdo. Para ello, anunció la creación del Global Investment Consulting Center (GICC), encargado de dar continuidad y medir resultados. Además, ya se preparan nuevas agendas internacionales con países como Honduras, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos y España.