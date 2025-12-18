México

CONCANACO prevé que derrama decembrina 2025 alcance más de 600 mil millones de pesos

La Confederación precisó que del 16 de diciembre al 1 de enero se concentra el mayor número de ventas de la temporada

El cierre del año genera expectativas positivas en el sector empresarial mexicano, que anticipa un periodo de intenso movimiento comercial en el país. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México), organismo que representa a millones de negocios dedicados al comercio, los servicios y el turismo a nivel nacional, proyecta para las próximas fiestas decembrinas una derrama récord impulsada tanto por el flujo de turismo interno como por el tradicional aumento en las compras asociadas a las celebraciones de fin de año.

Posadas, Nochebuena, Navidad y Año Nuevo, fechas relevantes para la economía mexicana

Durante el periodo comprendido entre el 16 de diciembre y el primero de enero, se observa el mayor dinamismo anual en ventas vinculadas a festividades. La Confederación estimó que 4.8 millones de unidades económicas serán beneficiadas en esta temporada, con especial impacto en giros como hospedaje, tiendas departamentales, agencias de viajes, sistemas de transporte, restaurantes, mercados públicos, comercios electrónicos, prendas de vestir, calzado y juguetes.

Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR México, puntualizó: “Esta temporada es clave para millones de negocios y también para millones de hogares. El objetivo no es pedir que se gaste más, sino que se gaste mejor: con planeación, compras seguras y en comercio establecido, para que la derrama se quede en las comunidades y se traduzca en empleo”.

Las celebraciones de posadas, Nochebuena, Navidad y Año Nuevo incrementan el gasto familiar en comidas especiales, obsequios y servicios turísticos.

Una encuesta prevé que en
Una encuesta prevé que en esta temporada el 52% de las familias optará por celebrar la Navidad en casa y el 45% Año Nuevo en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Derrama económica estimada más de 600 mil mdp

CONCANACO SERVYTUR México, como organismo que agrupa a las cámaras nacionales responsables del comercio, los servicios y el turismo, comunicó que la derrama económica proyectada para las fiestas decembrinas de 2025 podría alcanzar 608 mil millones de pesos, lo que representa un alza de 8.4% respecto a los resultados del año 2024.

Este flujo económico deriva tanto del turismo interno, en transporte, hospedaje y restaurantes, como de los desembolsos asociados a cenas y regalos típicos de la temporada.

El contexto actual, en el que muchas familias ajustan su consumo, motivó al organismo a recordar la relevancia de la educación financiera. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) advierte que el gasto familiar durante estas fechas oscila entre 11 mil y 19 mil pesos, sumando cenas y regalos de Navidad y Año Nuevo.

De acuerdo con una investigación realizada por Kantar, el 52% de las familias optará por celebrar la Navidad en casa y el 45% Año Nuevo en el hogar, mientras que el 37% acudirá a casas de amistades o familiares. Los costos por una cena tradicional para cinco personas pueden ir de 3,500 a 4,000 pesos; el valor de los obsequios navideños oscila entre 500 y 1,500 pesos.

Comercio, servicios y turismo, sectores con impacto económico clave

El impacto económico de la temporada se traducirá en beneficios para 4.8 millones de negocios pertenecientes al ámbito del comercio, los servicios y el turismo, sectores articulados por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.

Hoteles, comercios presenciales y digitales, agencias de viajes y mercados físicos son algunos de los participantes que capitalizarán el movimiento económico de esta etapa.

CONCANACO SERVYTUR México insta a consumidores y negocios a adoptar medidas de responsabilidad durante la temporada:

  • Planificar responsablemente los gastos.
  • Comparar precios antes de comprar.
  • Evitar el endeudamiento innecesario.
  • Realizar compras en comercios formales.
  • Conservar los comprobantes de compra.
  • Para los negocios: mantener precios claros y visibles.
  • Garantizar inventarios suficientes.
  • Ofrecer atención de calidad durante los días de mayor afluencia.

