CONCANACO propone mesa tripartita para vigilar efectos del alza salarial en 2026

CONCANACO pide tomar medidas ante alza del salario mínimo en México. (Credito: cuartoscuro)

El arranque de 2026 trae un nuevo desafío para el empleo formal y las pequeñas empresas en México, tras el incremento del salario mínimo a 315.04 pesos diarios en la zona general y 440.87 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte.

Ante este escenario, CONCANACO SERVYTUR México ha lanzado una propuesta para instalar una “mesa tripartita de seguimiento”, buscando evitar que la mejora salarial termine afectando la creación de puestos de trabajo y la competitividad de los negocios familiares.

Un llamado a la vigilancia del mercado laboral

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México) subrayó la importancia de acompañar el alza salarial con medidas técnicas y territoriales. El objetivo es garantizar que el beneficio social del aumento se mantenga en el tiempo, sin comprometer el dinamismo del empleo formal ni la productividad.

Según el presidente de la Confederación, Dr. Octavio de la Torre de Stéffano, la propuesta incluye el establecimiento de una mesa de trabajo conjunta con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y las principales centrales obreras. Esta instancia tendría la tarea de analizar de modo periódico los efectos reales del incremento, atendiendo diferencias entre sectores y regiones.

Medidas para proteger a empresas y negocios familiares

La iniciativa de CONCANACO SERVYTUR busca que el crecimiento del salario mínimo se traduzca en “más salario, con más empleo”, y no en presiones que dificulten la contratación, reduzcan horarios o afecten la inversión.

El incremento del 13% del salario mínimo en México ha sido reconocido por distintos sectores de la población. (Foto: Conasami)

Para lograrlo, la Confederación propone un monitoreo técnico por sector y región, programas de productividad y capacitación, refuerzo de la formalidad y apoyos de transición para quienes deban ajustar su estructura salarial.

Enfatizando la necesidad de evitar la compresión salarial y el aumento de la informalidad, Octavio de la Torre sugirió que la mesa tripartita establezca indicadores públicos y revisiones periódicas. El seguimiento se centraría en áreas como productividad, capacitación, formalidad, inspección acompañada y mecanismos especiales de apoyo a negocios familiares.

El impacto del alza salarial: cifras y riesgos identificados

De acuerdo con los datos vigentes, el salario mínimo de 2026 ha alcanzado su nivel más alto registrado, con un avance notable en el poder de compra real. La Confederación destacó que, entre 2019 y 2025, los aumentos no han provocado un descontrol inflacionario, aunque advierte que el reto principal será gestionar los “efectos de segunda vuelta” en el mercado laboral, sobre todo en sectores intensivos en mano de obra.

Entre los riesgos señalados por CONCANACO SERVYTUR aparecen la compresión salarial, el incremento de los costos laborales integrales y la posibilidad de aumento en la informalidad y el subempleo. El análisis también subraya que los efectos no serán homogéneos y que las empresas con márgenes reducidos podrían enfrentar mayores dificultades para adaptarse.

Puntos clave de la propuesta de CONCANACO SERVYTUR

Mesa tripartita con STPS y centrales obreras para vigilar el impacto del alza salarial.

Monitoreo técnico por sector y región para detectar efectos diferenciados.

Medidas de apoyo para empresas familiares y negocios con márgenes limitados.

Indicadores públicos y revisiones periódicas para asegurar transparencia.

Enfoque en productividad, capacitación y fortalecimiento de la formalidad.

CONCANACO refrendó el llamado urgente a instalar la mesa en los próximos 30 días, con el fin de proteger el empleo formal y el poder adquisitivo en 2026.