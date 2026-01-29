México

Beca Rita Cetina 2026: montos, requisitos y las diferencias de cómo funciona para primaria y secundaria

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar reveló todos los detalles de este programa social del Gobierno de México

Guardar
La Beca Rita Cetina es
La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el Gobierno de México y está destinado únicamente a alumnos que cursan la secundaria en instituciones públicas del país.

Este apoyo económico está orientado a solventar los gastos de materiales y recursos indispensables que los jóvenes necesitan durante el periodo escolar para continuar sus estudios.

Las personas beneficiadas pueden emplear la beca para adquirir libros, alimentos, útiles, artículos de papelería, uniformes y cubrir los traslados entre su domicilio y la escuela.

De manera bimestral, los estudiantes de secundaria obtienen un depósito de mil 900 pesos, el cual se realiza directamente en sus cuentas del Banco del Bienestar.

La administración de la Beca Rita Cetina corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en conjunto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La finalidad es reducir el abandono escolar en secundarias públicas y respaldar a los adolescentes para que concluyan la educación básica.

La finalidad es reducir el
La finalidad es reducir el abandono escolar para estudiantes de nivel básico. Foto Archivo/Infobae México.

Recientemente, el Gobierno de México informó que estudiantes de primaria se podrán integrar a este programa social, por lo que la beca también estará destinada a alumnas y alumnos de este grado educativo escolar.

Ante esto tanto los montos, requisitos y demás de cómo funcionará la Beca Rita Cetina serán diferentes para primaria y secundaria, por lo que es importante conocer todos los requisitos y características de operación.

Así funcionará la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria este 2026

Las familias con hijos en secundaria que tengan la Beca Rita Cetina recibirán un apoyo de mil 900 pesos bimestrales a través del Programa para el Bienestar, según informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con la dependencia, cuando hay dos o más estudiantes en este nivel, se otorgan 700 pesos adicionales por cada uno. Los pagos se distribuyen en cinco periodos a lo largo del ciclo escolar, sin contemplar julio y agosto, que corresponden a las vacaciones.

El pago de este programa social corresponde al último bimestre de 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

En el caso de la primaria, el respaldo económico consiste en un solo depósito anual de 2 mil 500 pesos por alumno, destinado a la compra de útiles y uniformes escolares.

Las familias que ya contaban con la beca desde 2025 o antes, bajo la modalidad para hogares de bajos ingresos, seguirán recibiendo mil 900 pesos cada dos meses, siempre que no se haya generado baja en el programa. Esta información fue confirmada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

¿Cómo se realiza la entrega de recursos de la Beca Rita Cetina?

La entrega de recursos se realiza de manera directa y sin intermediarios mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, informó la SEP.

Este mecanismo permite unificar y dar seguimiento a los pagos en cada ciclo escolar. Sobre este punto, la dependencia indicó que se busca facilitar los procesos para las familias beneficiadas y asegurar la transparencia en la operación.

La entrega del monto de
La entrega del monto de la Beca Rita Cetina es a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Foto: Cortesía.

Montos de la Beca Rita Cetina en 2026

Como se mencionó anteriormente, los montos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria y secundaria son los siguiente:

  • Secundaria
    • Mil 900 pesos bimestrales por un estudiante
    • En hogares con dos o más estudiantes, 700 pesos adicionales por cada uno
    • Pagos bimestrales (no incluyen julio-agosto)
  •  Primaria
    • 2 mil 500 pesos anuales por estudiante registrado este 2026
  •  Continuidad de 2025 o antes (primaria y preescolar)
    • Familias que ya reciben la beca dirigida a hogares de escasos recursos continúan con mil 900 pesos bimestrales

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBeca Rita Cetina 2026BecaProgramas SocialesProgramas del Bienestar 2026Pago Beca Rita Cetina 2026mexico-noticias

Más Noticias

Reforma Electoral: la presidenta de la Cámara de Diputados afirma que “una agenda que debe responder al momento que vive el país”

La apertura y el respeto a perspectivas diversas marcan el camino para fortalecer la agenda democrática en México

Reforma Electoral: la presidenta de

Afirman que Imelda Tuñón quedó fuera de La Casa de los Famosos por este preocupante motivo

La familia de Maribel Guardia vuelve a estar en el centro de la conversación luego de que Imelda Tuñón quedara fuera del exitoso programa de Telemundo

Afirman que Imelda Tuñón quedó

El consumo de búlgaros pueden ayudar a combatir alergias como el asma y a reducir la inflamación, según la ciencia

Un consumo regular podría marcar la diferencia si buscas evitar molestias relacionadas con alergias y procesos inflamatorios

El consumo de búlgaros pueden

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 28 de enero

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Vuelos demorados y cancelados en

Secuestran a 10 ingenieros ligados a una mina en Concordia, Sinaloa

Llevan cinco días sin ser localizados, asegura asociación

Secuestran a 10 ingenieros ligados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuál sería la relevancia de

Cuál sería la relevancia de El Dorado en la disputa entre “Los Chapos” y “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

Fiscalía de Michoacán cumplimentó orden de aprensión contra “El Botox” por el asesinato de Bernardo Bravo

Autoridades de Guanajuato confirman tres detenidos por el asesinato de 11 personas en Salamanca

La Marina detuvo a Israel Vizcarra, alias “Palillo”, jefe de plaza de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

CJNG vs Santa Rosa de Lima: el origen del conflicto que dejó 11 muertos un campo de futbol en Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Afirman que Imelda Tuñón quedó

Afirman que Imelda Tuñón quedó fuera de La Casa de los Famosos por este preocupante motivo

Nicola Porcella revela la poderosa razón por la que podría irse a Venga la Alegría y dejar Televisa

María Sorté, mamá de Omar García Harfuch, aclara si entrará a La Casa de los Famosos

Quiénes son todos los hermanos de Markitos Toys

Nueva fecha de Caifanes en el Auditorio Nacional: preventa, venta y precio de boletos

DEPORTES

Gobierno de la CDMX anuncia

Gobierno de la CDMX anuncia la gira de la Copa Mundial: cuándo y dónde estará el trofeo

Cadillac presenta oficialmente el traje que usará Checo Pérez en la temporada 2026 de la F1

Este es el importante jugador de Pumas que saldría tras la llegada de Uriel Antuna

Hubertus von Hohenlohe reconoce a Donovan Carrillo, pero descarta medalla en Milano-Cortina 2026: “No vamos a ganar una presea todavía”

Lokomotiv rechaza la oferta del Besiktas por César Montes y permanecerá en la Liga Rusa