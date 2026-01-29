Beca Rita Cetina 2026: montos, requisitos y las diferencias de cómo funciona para primaria y secundaria

La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el Gobierno de México y está destinado únicamente a alumnos que cursan la secundaria en instituciones públicas del país.

Este apoyo económico está orientado a solventar los gastos de materiales y recursos indispensables que los jóvenes necesitan durante el periodo escolar para continuar sus estudios.

Las personas beneficiadas pueden emplear la beca para adquirir libros, alimentos, útiles, artículos de papelería, uniformes y cubrir los traslados entre su domicilio y la escuela.

De manera bimestral, los estudiantes de secundaria obtienen un depósito de mil 900 pesos, el cual se realiza directamente en sus cuentas del Banco del Bienestar.

La administración de la Beca Rita Cetina corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en conjunto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La finalidad es reducir el abandono escolar en secundarias públicas y respaldar a los adolescentes para que concluyan la educación básica.

Recientemente, el Gobierno de México informó que estudiantes de primaria se podrán integrar a este programa social, por lo que la beca también estará destinada a alumnas y alumnos de este grado educativo escolar.

Ante esto tanto los montos, requisitos y demás de cómo funcionará la Beca Rita Cetina serán diferentes para primaria y secundaria, por lo que es importante conocer todos los requisitos y características de operación.

Así funcionará la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria este 2026

Las familias con hijos en secundaria que tengan la Beca Rita Cetina recibirán un apoyo de mil 900 pesos bimestrales a través del Programa para el Bienestar, según informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con la dependencia, cuando hay dos o más estudiantes en este nivel, se otorgan 700 pesos adicionales por cada uno. Los pagos se distribuyen en cinco periodos a lo largo del ciclo escolar, sin contemplar julio y agosto, que corresponden a las vacaciones.

El pago de este programa social corresponde al último bimestre de 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

En el caso de la primaria, el respaldo económico consiste en un solo depósito anual de 2 mil 500 pesos por alumno, destinado a la compra de útiles y uniformes escolares.

Las familias que ya contaban con la beca desde 2025 o antes, bajo la modalidad para hogares de bajos ingresos, seguirán recibiendo mil 900 pesos cada dos meses, siempre que no se haya generado baja en el programa. Esta información fue confirmada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

¿Cómo se realiza la entrega de recursos de la Beca Rita Cetina?

La entrega de recursos se realiza de manera directa y sin intermediarios mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, informó la SEP.

Este mecanismo permite unificar y dar seguimiento a los pagos en cada ciclo escolar. Sobre este punto, la dependencia indicó que se busca facilitar los procesos para las familias beneficiadas y asegurar la transparencia en la operación.

La entrega del monto de la Beca Rita Cetina es a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Foto: Cortesía.

Montos de la Beca Rita Cetina en 2026

Como se mencionó anteriormente, los montos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria y secundaria son los siguiente:

Secundaria Mil 900 pesos bimestrales por un estudiante En hogares con dos o más estudiantes, 700 pesos adicionales por cada uno Pagos bimestrales (no incluyen julio-agosto)

Primaria 2 mil 500 pesos anuales por estudiante registrado este 2026

Continuidad de 2025 o antes (primaria y preescolar) Familias que ya reciben la beca dirigida a hogares de escasos recursos continúan con mil 900 pesos bimestrales

