México

Sheinbaum anunció que irá a Sinaloa tras ataque armado a diputados de MC en Culiacán

Los elementos de seguridad acudirán a reforzar la seguridad en la entidad federativa

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que acudirá a reforzar la seguridad al estado de Sinaloa luego de que atacaran a los diputados del partido Movimiento Ciudadano.

Información en desarrollo...

