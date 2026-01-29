Sheinbaum anunció que irá a Sinaloa tras ataque armado a diputados de MC en Culiacán

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que acudirá a reforzar la seguridad al estado de Sinaloa luego de que atacaran a los diputados del partido Movimiento Ciudadano.
Información en desarrollo...
