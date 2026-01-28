“Tu palabra ya no vale nada”, Alito Moreno arremete contra Noroña

Moreno arremete contra Noroña llamándolo "sinvergüenza" y "cómplice de la destrucción nacional", y cuestiona su congruencia política. Fotos: CUARTOSCURO

El presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, lanzó este 27 de enero un mensaje directo y sin reservas contra el senador Gerardo Fernández Noroña en la red social X. En su tuit, Moreno respondió a Noroña con una serie de acusaciones y descalificaciones personales.

Alito Moreno justificó el uso de seguridad personal, cuestionado por Noroña, y acusó a sus adversarios de estar vinculados con el crimen organizado.

“¡Claro que tengo seguridad! Porque ustedes, pinches narcopolíticos terroristas y comunistas, que están destruyendo a México, se aliaron con el crimen organizado y tienen amenazada la vida de todos los que nos atrevemos a alzar la voz”, escribió Moreno, atribuyendo a la bancada de Morena la responsabilidad de un clima de violencia e inseguridad.

El dirigente priista no se limitó a defender sus escoltas, sino que arremetió contra Noroña con términos como “sinvergüenza”, “lacayo” y “rata corrupta”.

En su mensaje, Alito afirmó respecto a Noroña que “tu palabra ya no vale nada. La vendiste. La regalaste. La cambiaste por aplausos y migajas. Antes criticabas, hoy justificas. Antes exigías, hoy obedeces. No piensas, repites. No representas a nadie”.

La respuesta de Noroña y el contexto del debate

Gerardo Fernández Noroña defiende la seguridad de ministros de la Suprema Corte y compara sus riesgos con los de líderes parlamentarios. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Horas antes, Fernández Noroña ya había lanzado un mensaje dirigido a Moreno en el que abordaba el tema de la seguridad de los funcionarios.

El senador de Morena señaló que la protección de las personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería considerarse prioritaria, dada la naturaleza de sus responsabilidades.

“Hay compañeros tuyos, como @alitomorenoc, que trae dos camionetas suburban blindadas con 10 hombres armados. Me imagino que el trabajo de las personas ministras de la SCJN es un poco más riesgoso que el de tu líder”, expresó Noroña a Federico Chávez, diputado local de la CDMX, a pesar de que es abanderado por el PAN.

El reto de Acosta Naranjo y la discusión sobre la austeridad

Guadalupe Acosta Naranjo propuso un debate público sobre austeridad y transparencia a Noroña y Sergio Gutiérrez Luna. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

En este contexto, el exdiputado Guadalupe Acosta Naranjo propuso un debate público dirigido tanto a Fernández Noroña como al diputado Sergio Gutiérrez Luna.

Según Acosta Naranjo, la disposición al diálogo dentro del Congreso está en entredicho, y la única forma de resolver las dudas sobre la congruencia de los legisladores es mediante un encuentro abierto y presencial.

Acosta Naranjo sugirió que la discusión se realice incluso en la Cámara de Diputados. El objetivo: confrontar posturas sobre la “falsa austeridad” y abordar de manera directa los cuestionamientos que hoy marcan la agenda pública.

La invitación al debate surgió tras el episodio en el que Gutiérrez Luna negó la palabra al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, un hecho que, según el propio Acosta Naranjo, evidencia prácticas alejadas de la apertura democrática que los legisladores suelen proclamar.

Hasta el momento de esta redacción, Fernández Noroña respondió en su cuenta de X que no aceptará el reto propuesto por Acosta Naranjo. Afirma seguir el consejo de su abuela: “Debatir con vende patrias, es engrandecerlos. Ni al caso.”