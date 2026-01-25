México

Alito Moreno pide al gobierno de Sheinbaum suspender envíos de petróleo a Cuba: “Nuestra seguridad y vecindad dependen de una relación clara”

La presidenta Claudia Sheinbaum defiende los envíos de crudo a la isla caribeña como parte de ayuda humanitaria

Guardar
Alejandro Moreno acusó que 33.9
Alejandro Moreno acusó que 33.9 millones de personas trabajan en la informalidad en México. | X- Alejandro Moreno

Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como ‘Alito Moreno’, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticó al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo por los envíos de petróleo que realiza a Cuba.

A través de su cuenta oficial en ‘X’, Moreno asegura que esta acción “no beneficia a México, ni refleja una política exterior seria, responsable ni alineada con los intereses de la Nación”. Afirma que los precios del crudo en el país, por su costo elevado, impactan directamente en la economía de las familias mexicanas.

De acuerdo con el dirigente, los recursos energéticos deben emplearse para fortalecer la economía nacional, aliviar la presión sobre la ciudadanía y garantizar la estabilidad nacional y no para financiar “regímenes autoritarios ni para hacer política ideológica en el extranjero”.

Envió de petróleo a Cuba: “Una política exterior sin caridad”

Claudia Sheinbaum Pardo, mandataria federal, afirma que los envíos de crudo a la isla caribeña son parte de una política exterior binacional que inició alrededor de 1960 y que los envíos se realizan como parte de “ayuda humanitaria”.

ARCHIVO - La presidenta mexicana
ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum habla en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el 7 de noviembre de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

El gobierno de Sheinbaum enfrenta cuestionamientos de la prensa y de sus detractores respecto al volumen de petróleo que Petróleos Mexicanos (Pemex) exporta a Cuba. Hasta el momento, no existe una cifra oficial sobre la cantidad de crudo enviada, lo que ha generado incertidumbre y debate.

17/04/2022 Pemex ECONOMIA MATTHEW RUTLEDGE
17/04/2022 Pemex ECONOMIA MATTHEW RUTLEDGE

Durante el periodo reciente, el valor de las exportaciones mexicanas de hidrocarburos a la isla caribeña superó los USD 3.000 millones. Esta cantidad triplica la registrada en los dos últimos años del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, reflejando un aumento considerable en los envíos.

La mayor parte de estas exportaciones se canalizó a través de Gasolinas Bienestar S.A. de C.V., una filial estatal de Pemex creada en 2022 para gestionar el suministro de combustibles a Cuba. Sin embargo, reportes señalan que esta empresa acumuló deudas superiores a 5.800 millones de pesos debido a la exportación de combustibles subsidiados sin retorno económico.

El flujo de exportaciones presentó variaciones. Tras alcanzar un máximo entre mayo y agosto, solo tres embarques partieron hacia Cuba en septiembre y octubre, con un valor estimado de 70 millones de pesos (alrededor de USD 3,9 millones), según datos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Bloomberg
Bloomberg

En diciembre, la crisis energética en Cuba se intensificó. En respuesta, la isla recibió dos embarques procedentes de México con un total de 80.000 barriles de hidrocarburos, buscando mitigar los apagones que afectan a gran parte del país, donde las interrupciones eléctricas llegan hasta las 20 horas diarias, de acuerdo con el Instituto de Energía de la Universidad de Texas citado por EFE.

Advertencias sobre envíos de petróleo a Cuba

Alito Moreno advirtió la necesidad de claridad en la política ideológica en el extranjero, especialmente ante la próxima renegociación del T-MEC.

El dirigente subrayó la relación estratégica con Estados Unidos: “Nuestra alianza comercial, nuestra vecindad geopolítica y nuestra seguridad hemisférica dependen de consolidar una relación firme, clara y sin titubeos”.

Crédito: X(@MaElviraSalazar)
Crédito: X(@MaElviraSalazar)

La congresista estadounidense, María Elvira Salazar, también señaló que “Sheinbaum debe dejar de financiar con petróleo al régimen cubano (...) que no le quede duda, el continuo apaciguamiento al régimen cubano será tomado en cuenta al momento de renegociar el UMSCA”.

Salazar fue enfática: “Corte todo el suministro de petróleo al régimen. Ahora”.

Temas Relacionados

Alito MorenoAlejandro MorenoPRIPetróleoCubaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

La Capilla Sixtina Mexicana reconocida por la UNESCO

La joya barroca de Atotonilco integra tradición, mestizaje cultural y una riqueza artística sin precedentes

La Capilla Sixtina Mexicana reconocida

Gala Montes conquista al público en su debut en La Malinche, musical de Nacho Cano

La actriz se integró al elenco del montaje creado por el reconocido productor y recibió una cálida ola de aplausos

Gala Montes conquista al público

Batido de papaya rico en omega-3 y vitamina B: prepara esta deliciosa bebida que ayuda a limpiar el hígado de manera natural

Aprovechar el poder de los antioxidantes, mejorar la digestión y cuidar tu organismo es posible con una bebida tan sencilla

Batido de papaya rico en

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris del sábado 24 de enero

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris, dados a conocer por la Lotería Nacional. Averigüe si ha sido uno de los afortunados

Descubre los afortunados ganadores del

Qué se sabe de la tumba zapoteca descubierta por el INAH en Oaxaca y por qué es relevante

Los nuevos indicios revelados en San Pablo Huitzo permiten reconstruir antiguas costumbres y jerarquías sociales

Qué se sabe de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan al presunto jefe de

Procesan al presunto jefe de plaza de una célula ligada al CJNG y dedicada al robo de combustible en Oaxaca

“Golden Roma”, la facción de La Chokiza dedicada a los préstamos gota a gota

Amenazan con narcomanta a mandos policiacos en Mexicali, Baja California: estaba firmada por el CJNG

Detienen a siete narcotraficantes en Cancún y Chetumal, mientras que una mujer fue liberada tras secuestro

Enfrentamiento armado entre civiles y elementos de seguridad deja 7 agresores detenidos en Tecate, Baja California

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes conquista al público

Gala Montes conquista al público en su debut en La Malinche, musical de Nacho Cano

“Frankenstein” de Guillermo del Toro volverá al cine tras recibir nominaciones a los Premios Oscar

El concierto de Kanye West será transmitido en México: dónde, cuándo y a qué hora

K-pop en México: las 10 canciones que dominan en iTunes

Mamá de Gala Montes comparte fuerte mensaje para su hija previo a su debut en el musical “Malinche”

DEPORTES

Charros de Jalisco a una

Charros de Jalisco a una victoria de ser bicampeón de la Liga Mexicana del Pacífico

Los hermanos Omar y JC Chávez se alzan con la victoria en su regreso al boxeo profesional

Bolivia vs México: cuándo y dónde ver el partido amistoso en vivo

Los debuts juveniles que marcaron el inicio del Clausura 2026 en la Liga MX

David Shrem llega a Toluca con ambición europea y un solo objetivo: crecer bajo el arco