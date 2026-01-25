Alito Moreno pide al gobierno de Sheinbaum suspender envíos de petróleo a Cuba: “Nuestra seguridad y vecindad dependen de una relación clara”

Alejandro Moreno acusó que 33.9 millones de personas trabajan en la informalidad en México. | X- Alejandro Moreno

Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como ‘Alito Moreno’, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticó al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo por los envíos de petróleo que realiza a Cuba.

A través de su cuenta oficial en ‘X’, Moreno asegura que esta acción “no beneficia a México, ni refleja una política exterior seria, responsable ni alineada con los intereses de la Nación”. Afirma que los precios del crudo en el país, por su costo elevado, impactan directamente en la economía de las familias mexicanas.

De acuerdo con el dirigente, los recursos energéticos deben emplearse para fortalecer la economía nacional, aliviar la presión sobre la ciudadanía y garantizar la estabilidad nacional y no para financiar “regímenes autoritarios ni para hacer política ideológica en el extranjero”.

Envió de petróleo a Cuba: “Una política exterior sin caridad”

Claudia Sheinbaum Pardo, mandataria federal, afirma que los envíos de crudo a la isla caribeña son parte de una política exterior binacional que inició alrededor de 1960 y que los envíos se realizan como parte de “ayuda humanitaria”.

El gobierno de Sheinbaum enfrenta cuestionamientos de la prensa y de sus detractores respecto al volumen de petróleo que Petróleos Mexicanos (Pemex) exporta a Cuba. Hasta el momento, no existe una cifra oficial sobre la cantidad de crudo enviada, lo que ha generado incertidumbre y debate.

Durante el periodo reciente, el valor de las exportaciones mexicanas de hidrocarburos a la isla caribeña superó los USD 3.000 millones. Esta cantidad triplica la registrada en los dos últimos años del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, reflejando un aumento considerable en los envíos.

La mayor parte de estas exportaciones se canalizó a través de Gasolinas Bienestar S.A. de C.V., una filial estatal de Pemex creada en 2022 para gestionar el suministro de combustibles a Cuba. Sin embargo, reportes señalan que esta empresa acumuló deudas superiores a 5.800 millones de pesos debido a la exportación de combustibles subsidiados sin retorno económico.

El flujo de exportaciones presentó variaciones. Tras alcanzar un máximo entre mayo y agosto, solo tres embarques partieron hacia Cuba en septiembre y octubre, con un valor estimado de 70 millones de pesos (alrededor de USD 3,9 millones), según datos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En diciembre, la crisis energética en Cuba se intensificó. En respuesta, la isla recibió dos embarques procedentes de México con un total de 80.000 barriles de hidrocarburos, buscando mitigar los apagones que afectan a gran parte del país, donde las interrupciones eléctricas llegan hasta las 20 horas diarias, de acuerdo con el Instituto de Energía de la Universidad de Texas citado por EFE.

Advertencias sobre envíos de petróleo a Cuba

Alito Moreno advirtió la necesidad de claridad en la política ideológica en el extranjero, especialmente ante la próxima renegociación del T-MEC.

El dirigente subrayó la relación estratégica con Estados Unidos: “Nuestra alianza comercial, nuestra vecindad geopolítica y nuestra seguridad hemisférica dependen de consolidar una relación firme, clara y sin titubeos”.

La congresista estadounidense, María Elvira Salazar, también señaló que “Sheinbaum debe dejar de financiar con petróleo al régimen cubano (...) que no le quede duda, el continuo apaciguamiento al régimen cubano será tomado en cuenta al momento de renegociar el UMSCA”.

Salazar fue enfática: “Corte todo el suministro de petróleo al régimen. Ahora”.