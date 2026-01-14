Plenaria de Morena: Luisa Alcalde y miembros del gabinete de Sheinbaum estarán el 31 de enero

La plenaria es el espacio donde Morena define posturas comunes y construye acuerdos estratégicos. Crédito: Morena

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados celebrará el próximo 31 de enero su reunión plenaria, un encuentro estratégico previo al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LXVI Legislatura.

Así lo informó el coordinador de la bancada y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, quien adelantó que se trata de una jornada decisiva para definir prioridades y afinar consensos internos.

Monreal anticipa una plenaria decisiva con agenda prioritaria

Ricardo Monreal subrayó que la reunión se llevará a cabo en un solo día, en el auditorio Aurora del Palacio Legislativo de San Lázaro, y tendrá como objetivo preparar al grupo parlamentario para el arranque formal de actividades el 1 de febrero.

El auditorio Aurora, dentro de San Lázaro, es escenario de reuniones clave de los grupos parlamentarios. (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

El legislador enfatizó que Morena iniciará el periodo con una agenda intensa, resultado del análisis previo realizado junto con la presidenta Claudia Sheinbaum y los liderazgos parlamentarios.

“Vamos a iniciar con una agenda muy pesada que ya estamos preparando”, señaló Monreal al explicar que la plenaria no contempla salidas a los estados ni actividades paralelas, ya que el foco estará puesto en la coordinación legislativa y el diálogo con integrantes del Ejecutivo federal.

Funcionarios del gabinete y dirigencia nacional de Morena asistirán

A la plenaria han sido convocados cinco perfiles clave del actual gobierno federal y del partido, quienes participarán en mesas de diálogo con las y los diputados de Morena.

Su presencia en plenarias refleja la importancia del diálogo político y técnico con los diputados. Crédito: Cuartoscuro

Entre los asistentes confirmados se encuentran:

Rosa Icela Rodríguez , secretaria de Gobernación

Juan Ramón de la Fuente , secretario de Relaciones Exteriores

Marcelo Ebrard , secretario de Economía

Esthela Damián , consejera jurídica del Poder Ejecutivo

Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena

La presencia de estos funcionarios busca fortalecer la alineación entre la agenda del Ejecutivo y el trabajo legislativo, así como despejar dudas técnicas y políticas antes del inicio del periodo ordinario.

¿Para qué sirve la plenaria de Morena antes del periodo ordinario?

La reunión plenaria es el espacio de mayor relevancia interna para un grupo parlamentario, ya que permite la participación de la mayoría de sus integrantes, la definición de posturas comunes y la toma de decisiones estratégicas.

Morena se prepara para iniciar el periodo ordinario con una agenda legislativa intensa y consensuada. | Diputadas y DIputados de Morena de la Ciudad de México

En este caso, Morena utilizará el encuentro para ordenar prioridades, evaluar iniciativas pendientes y anticipar los debates centrales que marcarán los próximos meses en el Congreso.

Además, la plenaria funciona como un ejercicio de coordinación política y de preparación, donde se revisa el trabajo previo realizado en comisiones y se construyen acuerdos que faciliten la aprobación de reformas clave.

Reforma electoral y otros temas centrales de la agenda legislativa

Entre los asuntos que Morena prevé discutir durante el próximo periodo ordinario destacan varias reformas de alto impacto.

La reforma electoral será uno de los ejes prioritarios del próximo periodo ordinario en la Cámara de Diputados. Crédito: Kenia Rabadán

Monreal confirmó que la reforma electoral será uno de los ejes prioritarios, con posibles ajustes constitucionales enfocados en:

Coordinar la revocación de mandato presidencial con las elecciones federales de 2027

Analizar la eliminación del fuero constitucional

Revisar el diseño institucional del sistema electoral

Además, la agenda legislativa contempla otros temas relevantes, como la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, el fortalecimiento del marco legal contra el abuso sexual, la discusión sobre jueces sin rostro, una nueva ley de juegos y sorteos, así como iniciativas en materia de salud y bienestar animal.

Con esta plenaria, Morena busca llegar al arranque del periodo ordinario con una ruta clara y consensuada, en un contexto donde las reformas estructurales, especialmente la electoral, marcarán el ritmo del debate legislativo nacional.