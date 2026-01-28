Traslados a terapias para menores en situación vulnerable en CDMX y EDOMEX (Foto: RS)

Miles de niñas, niños y adolescentes viven en casas hogar en México, particularmente en la Ciudad de México y el Estado de México, enfrentando condiciones de gran vulnerabilidad.

El acceso a servicios integrales, como atención médica, terapias psicológicas y apoyo educativo, depende en muchos casos de la existencia de redes de traslado seguras y gratuitas.

La dimensión de la vulnerabilidad infantil en México

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen más de 30,000 niñas, niños y adolescentes en casas hogar y centros de asistencia social en todo el país.

Una proporción importante reside en la Ciudad de México y el Estado de México, donde se concentra la mayor densidad poblacional y, al mismo tiempo, los retos más complejos en materia de protección infantil.

Turbofin pone en marcha su programa anual de apoyo social colaborando con Fundación DB

Diversas asociaciones sin fines de lucro como Turbofin en marcha su programa anual de apoyo social, colaborando con Fundación DB, han implementado programas de apoyo en movilidad, enfocados en facilitar el transporte de niñas, niños y adolescentes desde las casas hogar hasta los espacios donde reciben atención terapéutica.

Estos programas priorizan a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad y requieren traslados constantes debido a tratamientos médicos o procesos de rehabilitación.

Durante el mes de enero, Turbofin inició los primeros traslados como parte de este programa, y continuará brindando apoyo constante a lo largo del año para garantizar que los menores puedan asistir de manera regular a sus terapias y espacios de desarrollo.

Según declaraciones de Eduardo Flegman, Director General de Turbofin, “la movilidad también es una herramienta de bienestar social”, frase que refleja el enfoque de responsabilidad comunitaria detrás de estos programas.

Entre las iniciativas más reconocidas, destaca el trabajo de Fundación DB, que opera casas hogar en la Ciudad de México y el Estado de México, y ha fortalecido alianzas para ofrecer traslados seguros y confiables a los menores bajo su cuidado. El objetivo principal es asegurar que la población infantil pueda acceder de manera regular a terapias y espacios de desarrollo que resultan fundamentales para su bienestar.

Dificultades de acceso a terapias y servicios especializados en CDMX y el EDOMEX

El acceso regular a terapias especializadas representa uno de los desafíos más relevantes para la niñez bajo resguardo institucional. Los traslados frecuentes a hospitales, consultorios o centros de atención suelen requerir recursos logísticos y económicos que muchas casas hogar no pueden solventar.

La falta de movilidad adecuada puede afectar la asistencia oportuna de los menores a sesiones de terapia psicológica, rehabilitación física o consultas médicas.

Según organizaciones especializadas en bienestar infantil, garantizar el traslado seguro y gratuito es determinante para que los menores reciban atención integral, que incluya tanto el ámbito emocional como el desarrollo educativo.

La mayoría de los menores en estos espacios han sido separados de sus familias por motivos de violencia, abandono, pobreza extrema o incapacidad de cuidados.

Un número significativo presenta alguna discapacidad física, intelectual o emocional, lo que incrementa la necesidad de servicios médicos y terapéuticos especializados.

El impacto de la movilidad en la atención integral

El acceso a traslados gratuitos permite que niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad acudan de manera regular a terapias psicológicas, consultas médicas y actividades educativas, lo que refuerza su desarrollo integral. Además, disminuye el ausentismo en sesiones clave para su salud física y emocional.

El trabajo conjunto entre casas hogar, fundaciones y organizaciones de movilidad social ha demostrado ser una alternativa eficaz para garantizar el acceso a derechos básicos y mejorar la calidad de vida de la infancia protegida en la CDMX y el EDOMEX.

