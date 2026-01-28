México

Traslados a terapias para menores en situación vulnerable en CDMX y EDOMEX

Miles de niñas, niños y adolescentes viven en casas hogar en México

Guardar
Traslados a terapias para menores
Traslados a terapias para menores en situación vulnerable en CDMX y EDOMEX (Foto: RS)

Miles de niñas, niños y adolescentes viven en casas hogar en México, particularmente en la Ciudad de México y el Estado de México, enfrentando condiciones de gran vulnerabilidad.

El acceso a servicios integrales, como atención médica, terapias psicológicas y apoyo educativo, depende en muchos casos de la existencia de redes de traslado seguras y gratuitas.

La dimensión de la vulnerabilidad infantil en México

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen más de 30,000 niñas, niños y adolescentes en casas hogar y centros de asistencia social en todo el país.

Una proporción importante reside en la Ciudad de México y el Estado de México, donde se concentra la mayor densidad poblacional y, al mismo tiempo, los retos más complejos en materia de protección infantil.

La dimensión de la vulnerabilidad
La dimensión de la vulnerabilidad infantil en México (Mozambique). EFE/ Cortesía Unicef

Turbofin pone en marcha su programa anual de apoyo social colaborando con Fundación DB

Diversas asociaciones sin fines de lucro como Turbofin en marcha su programa anual de apoyo social, colaborando con Fundación DB, han implementado programas de apoyo en movilidad, enfocados en facilitar el transporte de niñas, niños y adolescentes desde las casas hogar hasta los espacios donde reciben atención terapéutica.

Estos programas priorizan a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad y requieren traslados constantes debido a tratamientos médicos o procesos de rehabilitación.

Durante el mes de enero, Turbofin inició los primeros traslados como parte de este programa, y continuará brindando apoyo constante a lo largo del año para garantizar que los menores puedan asistir de manera regular a sus terapias y espacios de desarrollo.

Según declaraciones de Eduardo Flegman, Director General de Turbofin, “la movilidad también es una herramienta de bienestar social”, frase que refleja el enfoque de responsabilidad comunitaria detrás de estos programas.

Traslados a terapias para menores
Traslados a terapias para menores en situación vulnerable: cómo tramitarlo de forma gratuita en CDMX y el EDOMEX (Foto: RS)

Entre las iniciativas más reconocidas, destaca el trabajo de Fundación DB, que opera casas hogar en la Ciudad de México y el Estado de México, y ha fortalecido alianzas para ofrecer traslados seguros y confiables a los menores bajo su cuidado. El objetivo principal es asegurar que la población infantil pueda acceder de manera regular a terapias y espacios de desarrollo que resultan fundamentales para su bienestar.

Dificultades de acceso a terapias y servicios especializados en CDMX y el EDOMEX

El acceso regular a terapias especializadas representa uno de los desafíos más relevantes para la niñez bajo resguardo institucional. Los traslados frecuentes a hospitales, consultorios o centros de atención suelen requerir recursos logísticos y económicos que muchas casas hogar no pueden solventar.

La falta de movilidad adecuada puede afectar la asistencia oportuna de los menores a sesiones de terapia psicológica, rehabilitación física o consultas médicas.

Según organizaciones especializadas en bienestar infantil, garantizar el traslado seguro y gratuito es determinante para que los menores reciban atención integral, que incluya tanto el ámbito emocional como el desarrollo educativo.

Apoyo a infancias en vulnerabilidad
Apoyo a infancias en vulnerabilidad a través de programas de movilidad social (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los menores en estos espacios han sido separados de sus familias por motivos de violencia, abandono, pobreza extrema o incapacidad de cuidados.

Un número significativo presenta alguna discapacidad física, intelectual o emocional, lo que incrementa la necesidad de servicios médicos y terapéuticos especializados.

El impacto de la movilidad en la atención integral

El acceso a traslados gratuitos permite que niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad acudan de manera regular a terapias psicológicas, consultas médicas y actividades educativas, lo que refuerza su desarrollo integral. Además, disminuye el ausentismo en sesiones clave para su salud física y emocional.

El trabajo conjunto entre casas hogar, fundaciones y organizaciones de movilidad social ha demostrado ser una alternativa eficaz para garantizar el acceso a derechos básicos y mejorar la calidad de vida de la infancia protegida en la CDMX y el EDOMEX.

El impacto de la movilidad
El impacto de la movilidad en la atención integral (México).EFE/Mario Guzmán/Archivo

Temas Relacionados

Menores en situación vulnerableCasa hogarCDMXEDOMEXTransportesmexico-noticias

Más Noticias

Confirmado: directivo del América deja el club y esta es la razón

Diego Ramírez deja su cargo en el América tras dos etapas en el club, en las que participó en la obtención de un título de liga y en el reciente tricampeonato de las Águilas

Confirmado: directivo del América deja

¿Vas a casarte? Así se obtiene y descarga la constancia del curso prenupcial en CDMX

La constancia es obligatoria para acceder a las bodas colectivas

¿Vas a casarte? Así se

Pensión IMSS: ¿Cómo, cuándo y dónde tramitarla en 2026?

La institución otorga a los trabajadores prestaciones económicas con la finalidad de protegerse como persona asegurada, pensionada o beneficiada, cuando se encuentre en un riesgo o contingencia

Pensión IMSS: ¿Cómo, cuándo y

Sheinbaum respondió si México dotará de petróleo a Cuba en medio de la crisis de Venezuela

La presidenta explicó que hay dos formas en las que Pemex puede entregar el hidrocarburo a la isla

Sheinbaum respondió si México dotará

Accidente entre camiones de pasajeros en la carretera Salamanca–Celaya deja al menos dos heridos

Hasta el momento se desconoce la identidad de los lesionados pero fueron trasladados a hospitales de la zona

Accidente entre camiones de pasajeros
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina destruye tres plantíos de

Marina destruye tres plantíos de Amapola ligados al CJNG en el estado de Nayarit

Gael García y Diego Luna producen documental sobre Ryan Wedding, exatleta olímpico y narco

Entre desesperación y pánico: revelan video de los minutos posteriores al ataque en cancha de futbol de Salamanca

¿Qué pasó el 28 de enero? La historia detrás del corrido de Lamberto Quintero

Aseguran tractocamiones con más de 50 mil litros de huachicol en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Alexis Ortega publica

Esposa de Alexis Ortega publica desgarrador mensaje tras la muerte del actor que interpretó al Spider-Man de Tom Holland

El día que ‘El Tigre’ Azcárraga insultó a Verónica Castro pero le dio un contrato millonario en Televisa: “Pendej* para cobrar”

Jesse & Joy tendrán gira nacional e internacional

Yolanda Andrade reacciona a la hospitalización de Verónica Castro y le manda un mensaje

Novio de Andrea Legarreta reacciona a críticas por su romance y revela cómo se lleva con Erik Rubín

DEPORTES

Confirmado: directivo del América deja

Confirmado: directivo del América deja el club y esta es la razón

Joel ‘Tiburón’ Sánchez asegura que el éxito de Chivas depende de la cantera: “No hay paciencia ni seguimiento”

Definidas las semifinales del Australian Open 2026: cuándo son y dónde verlas en México

Atlantis Jr. somete a Niebla Roja con su propia llave y reafirma su reinado histórico en la Arena México

Boletos para ir al Super Bowl LX superan el millón y medio de pesos en reventa