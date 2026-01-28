Plátano: la fruta cotidiana que impulsa músculos, nervios y energía

El plátano destaca como una fruta básica en la dieta diaria gracias a su sabor dulce, textura suave y fácil consumo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano es una de las frutas más presentes en la alimentación cotidiana y destaca por su aporte nutricional y su fácil consumo. Su sabor dulce, su textura suave y su disponibilidad lo han convertido en un alimento básico dentro de la dieta de personas de todas las edades.

Además de ser un snack práctico que puede comerse a cualquier hora del día, el plátano contribuye al correcto funcionamiento del cuerpo gracias a la variedad de nutrientes que contiene. Su consumo regular forma parte de hábitos alimenticios equilibrados y accesibles.

De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el plátano, cuyo nombre científico es Musa paradisiaca, posee una combinación de vitaminas y minerales que lo hacen indispensable en distintas dietas, incluidas aquellas con requerimientos específicos, como las de personas con alta actividad física.

Nutrientes que fortalecen el sistema muscular y nervioso

El plátano aporta nutrientes esenciales como potasio, vitamina B6 y ácido fólico, fundamentales para el funcionamiento muscular y nervioso. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la SADER, el plátano es un alimento riquísimo en nutrientes, especialmente potasio, vitamina B6 y ácido fólico. Estos componentes son fundamentales para el funcionamiento del sistema muscular y nervioso, además de apoyar procesos metabólicos esenciales.

El potasio destaca por su papel en la contracción muscular y la transmisión de impulsos nerviosos, lo que convierte al plátano en un complemento ideal para niños, deportistas y personas con gran actividad física. Su aporte ayuda a mantener el equilibrio del organismo.

Asimismo, la vitamina B6 y el ácido fólico favorecen la producción de energía y el buen funcionamiento del sistema nervioso, reforzando la concentración y el rendimiento diario, tal como lo señala la información difundida por la dependencia federal.

Energía, digestión y bienestar emocional

Gracias a su alto contenido de potasio, el plátano contribuye a mantener el equilibrio del organismo y la contracción muscular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

También indica que el plátano puede ayudar a prevenir diversos problemas de salud. Entre ellos se encuentran la presión arterial elevada, el estreñimiento, la acidez estomacal, las úlceras y la anemia, además de contribuir al aumento de la energía y la concentración.

Uno de sus componentes relevantes es el triptófano, sustancia que se transforma en serotonina, conocida como la “hormona de la felicidad”, lo que explica su asociación con el bienestar emocional y el estado de ánimo.

Por su parte, El Poder del Consumidor señala que el plátano es fuente de fibra, principalmente fibra soluble como la inulina, la cual funciona como alimento para las bacterias benéficas del intestino, favoreciendo la salud digestiva y el sistema inmunológico.

Un ingrediente versátil dentro de la cocina

La vitamina B6 y el ácido fólico presentes en el plátano favorecen la producción de energía y el correcto funcionamiento del sistema nervioso. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con El Poder del Consumidor, los azúcares y el almidón presentes en el plátano maduro brindan energía inmediata y de corto plazo, lo que lo hace ideal para incluirse en desayunos o como colación entre comidas.

Contrario a algunas creencias, esta fuente indica que el plátano puede formar parte de la alimentación de personas con diabetes, siempre que se consuma en un estado de maduración óptimo, es decir, ni verde ni excesivamente maduro.

Su versatilidad permite consumirlo de múltiples formas: en licuados, batidos, cócteles de fruta, frito, al horno, hervido, asado, en postres, guisos o como complemento de platillos tradicionales. Estas cualidades consolidan al plátano como una fruta fundamental tanto en la dieta como en la cocina diaria.