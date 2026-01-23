México

Ramo de fresas cubiertas con chamoy, le mejor regalo para San Valentín

Una alternativa que mezcla lo romántico de los tradicionales arreglos florales con las tradicionales cajas de dulces

Ramo de fresas cubiertas con
Ramo de fresas cubiertas con tamarindo, presentado como un regalo comestible que combina frescura, dulzor y un toque ácido. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

San Valentín está a la vuelta de la esquina y ¿todavía no sabes qué regalarle a tu pareja o amigos? A continuación te compartimos una receta fácil y económica para sorprender a tus seres queridos con un detalle especial.

Se trata de un ramo de fresas cubiertas con chamoy, una alternativa que mezcla lo romántico de los tradicionales arreglos florales con las tradicionales cajas de dulces o chocolates.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ramo de fresas cubiertas con chamoy |Receta Fácil

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos (solo para el chamoy)

Ingredientes

  • 1 taza de chamoy (líquido, de venta en casas de productos mexicanos o supermercados grandes. Si deseas ahorrarte el paso de la preparación del chamoy, puedes comprar coberturas)
  • 1 taza de azúcar
  • Chile en polvo al gusto (puede ser ají molido suave o picante)
  • 500 gr de fresas (frutillas) frescas, enteras y con cabo
  • Palillos de brocheta

Preparación del chamoy

  1. En una olla chica, coloca una taza de chamoy y una taza de azúcar. Cocinar a fuego bajo, revolviendo constantemente, hasta que el azúcar se disuelva y la mezcla espese (unos 8 a 10 minutos). La textura buscada es similar a una miel densa.
  2. Agregar chile en polvo al gusto y mezclar bien.
  3. Retirar del fuego y dejar enfriar para que lo puedas manipular.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación del ramo de fresas

  1. Lava y desinfecta muy bien las fresas y
  2. Sécalas completamente con papel de cocina. Es fundamental que estén secas para que la cobertura se adhiera bien.
  3. Inserta un palillo en la base de cada fresa (opcional, pero facilita la cobertura).
  4. Sumerge cada fresa en el chamoy espeso, girando para cubrir toda la superficie.
  5. Si se desea, espolvorea un poco más de chile en polvo por encima mientras la cobertura está húmeda, para intensificar el sabor y decorar.
  6. Coloca las fresas sobre una bandeja con papel manteca o silicona, separadas entre sí.
  7. Llévalas al refrigerador por 10 minutos para que la cobertura termine de fijar.

Consejos

  • No dejes que el chamoy hierva, solo debe espesar a fuego bajo.
  • Las fresas deben estar completamente secas antes de bañar.
  • Si el chamoy se pone demasiado duro, calienta unos segundos hasta que vuelva a estar fluido.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones (unas 24 fresas medianas).

(Imagen Ilustrativa Infobae)

