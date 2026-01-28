Laura Flores responde a críticas por su imagen y aclara rumores sobre retoques

Laura Flores genera conversación en redes sociales tras publicar una foto con aspecto rejuvenecido, provocando elogios y críticas entre sus seguidores - (Instagram/@@laurafloresmx)

En días recientes, Laura Flores se colocó en el centro de la conversación digital luego de publicar una fotografía en la que aparece con un aspecto rejuvenecido. La imagen generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron si la actriz había recurrido al bótox para lograr ese resultado.

Las críticas no tardaron en mezclarse con mensajes positivos. A sus 62 años, la actriz también recibió numerosos halagos por su apariencia, con comentarios que resaltaron lo bien que luce y el cuidado que refleja su imagen actual, lo que provocó un debate entre seguidores y detractores.

Ante la atención generada, Laura Flores decidió aclarar la situación de manera directa, dejando en claro su postura frente a los procedimientos estéticos y respondiendo con humor y naturalidad a las especulaciones.

La aclaración de Laura Flores ante los rumores

Laura Flores enfrenta una ola de críticas por un chiste sobre las deportaciones de inmigrantes de EEUU. (Foto: @laurafloresmx, Instagram)

En declaraciones ofrecidas a reporteros del programa Primera Mano, la actriz fue cuestionada de manera directa sobre su apariencia y los rumores en torno a posibles retoques estéticos. Con risas, Laura Flores desmintió haber utilizado bótox y explicó que no es un procedimiento con el que se sienta cómoda.

Durante el intercambio, la actriz señaló que el bótox no es compatible con ella, ya que le provoca reacciones visibles en el rostro, como el levantamiento de la ceja. Aun así, reconoció que tiene contemplada una cita para febrero, aunque aclaró que hasta el momento no se ha realizado ningún procedimiento facial.

Las respuestas de Flores estuvieron acompañadas de comentarios por parte de los reporteros, quienes destacaron lo bien que se ve, reforzando la idea de que su imagen actual ha llamado la atención tanto por su frescura como por su naturalidad.

Un momento de plenitud personal y profesional

Yahir, Ninel Conde y Laura Flores forman parte de ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? (Composición fotográfica)

Actualmente, Laura Flores forma parte del elenco de la obra Por qué los hombres aman a las cabronas, cuya preparación para una gira nacional representa una nueva etapa en su carrera. La actriz ha señalado que este proyecto llega en un momento de plenitud personal.

En el escenario comparte créditos con Yahir y Ninel Conde, y ha destacado que el ambiente laboral que han construido se basa en el respeto y la colaboración constante. Esta dinámica, según la actriz, se refleja tanto en los ensayos como en las funciones frente al público.

Para Laura Flores, este equilibrio entre vida personal y trabajo ha sido clave para sentirse estable y enfocada. Mientras enfrenta críticas en redes sociales, continúa concentrada en su carrera y en disfrutar una etapa que describe como positiva y enriquecedora.