El Malilla y El Bogueto, presentes como invitados en la Semana de la Moda en París

La llegada los artistas a París fue acompañada de publicaciones que resaltaron su orgullo por los orígenes y su voluntad de representar a Latinoamérica en uno de los encuentros más relevantes de la industria de la moda. (Instagram/ @elmalilla_)

La Semana de la Moda Masculina en París 2026 se convirtió en un espacio inesperado para dos representantes de la música urbana mexicana: El Malilla y El Bogueto.

Su presencia en la capital francesa generó una ola de comentarios en redes sociales, donde seguidores celebraron que artistas ligados al reguetón y al trap estuvieran compartiendo escenario con diseñadores de prestigio y celebridades internacionales.

El Malilla y El Bogueto utilizaron su presencia en París para demostrar que la música urbana mexicana tiene lugar en escenarios globales y de alta moda. (Instagram/ elmalilla_)

Lo que más llamó la atención fue su manera de vivir el evento: publicaciones espontáneas, mensajes de orgullo por sus raíces y momentos compartidos con figuras como Saúl “Canelo” Álvarez, quien también estuvo presente en París como invitado de la marca Amiri.

Aparición en París y primeras reacciones de El Malilla y El Bogueto

La llegada de El Malilla y El Bogueto a París no pasó desapercibida. Desde sus redes sociales comenzaron a documentar su estadía con un tono relajado y cercano, mostrando que estaban disfrutando de la ciudad y del ambiente de la Fashion Week.

Sus publicaciones incluyeron referencias a la Torre Eiffel, banderas francesas y mensajes de orgullo por representar a Valle de Chalco y a Latinoamérica. También compartieron fotografías en calles icónicas de París, reforzando su estilo urbano y su conexión con la cultura callejera.

Con banderas, selfies junto a la Torre Eiffel y mensajes de orgullo, El Malilla demostró que el ritmo y el estilo del Valle de Chalco pueden marcar tendencias a nivel internacional. (Instagram/ @elmalilla_)

Su reacción fue clara: más que un viaje de trabajo, lo vivieron como una oportunidad de mostrar que la música urbana mexicana puede estar presente en escenarios globales. Esta actitud conectó con sus seguidores, quienes replicaron el entusiasmo en redes sociales y celebraron su presencia como un triunfo cultural.

Encuentro con Canelo Álvarez

Uno de los momentos más comentados fue la coincidencia de El Malilla con Canelo Álvarez en el desfile de Amiri. El boxeador asistió como embajador global de la marca, mientras que El Malilla estuvo presente como invitado especial.

El encuentro entre El Malilla y Canelo Álvarez en el desfile de Amiri simbolizó la unión del deporte y la música urbana mexicana en un espacio de alto perfil. (Instagram/ @elmalilla_)

La combinación de deporte y música urbana en un espacio de moda de lujo reforzó la idea de que México está ganando visibilidad en distintos ámbitos. El encuentro fue celebrado en redes como un símbolo de orgullo nacional y como una muestra de que distintas disciplinas pueden coincidir en un mismo escenario internacional.

Impacto cultural y representación mexicana

La participación de El Malilla y El Bogueto en París va más allá de la moda. Su presencia reforzó la narrativa de que la cultura urbana mexicana está lista para conquistar espacios globales.

La estética urbana, antes relegada a lo local, ahora se posiciona como parte del discurso cultural que marca tendencias en la moda. Su aparición en la Semana de la Moda no sólo fue un momento de exposición mediática, sino un paso simbólico hacia la internacionalización del reguetón mexicano.

El Malilla y El Bogueto llevaron la voz de México y Latinoamérica al escenario mundial, posicionando la estética urbana como tendencia en la moda internacional. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

De esta manera, El Malilla y El Bogueto demostraron que su autenticidad y estilo pueden dialogar con la alta moda, llevando consigo la voz de México y Latinoamérica a un escenario mundial.