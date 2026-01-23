México

El Malilla y El Bogueto, presentes como invitados en la Semana de la Moda en París

Los exponentes del reguetón y el trap pusieron el toque urbano en la pasarela francesa, mostrando con entusiasmo sus raíces mexicanas

Guardar
La llegada los artistas a
La llegada los artistas a París fue acompañada de publicaciones que resaltaron su orgullo por los orígenes y su voluntad de representar a Latinoamérica en uno de los encuentros más relevantes de la industria de la moda. (Instagram/ @elmalilla_)

La Semana de la Moda Masculina en París 2026 se convirtió en un espacio inesperado para dos representantes de la música urbana mexicana: El Malilla y El Bogueto.

Su presencia en la capital francesa generó una ola de comentarios en redes sociales, donde seguidores celebraron que artistas ligados al reguetón y al trap estuvieran compartiendo escenario con diseñadores de prestigio y celebridades internacionales.

El Malilla y El Bogueto
El Malilla y El Bogueto utilizaron su presencia en París para demostrar que la música urbana mexicana tiene lugar en escenarios globales y de alta moda. (Instagram/ elmalilla_)

Lo que más llamó la atención fue su manera de vivir el evento: publicaciones espontáneas, mensajes de orgullo por sus raíces y momentos compartidos con figuras como Saúl “Canelo” Álvarez, quien también estuvo presente en París como invitado de la marca Amiri.

Aparición en París y primeras reacciones de El Malilla y El Bogueto

La llegada de El Malilla y El Bogueto a París no pasó desapercibida. Desde sus redes sociales comenzaron a documentar su estadía con un tono relajado y cercano, mostrando que estaban disfrutando de la ciudad y del ambiente de la Fashion Week.

Sus publicaciones incluyeron referencias a la Torre Eiffel, banderas francesas y mensajes de orgullo por representar a Valle de Chalco y a Latinoamérica. También compartieron fotografías en calles icónicas de París, reforzando su estilo urbano y su conexión con la cultura callejera.

Con banderas, selfies junto a
Con banderas, selfies junto a la Torre Eiffel y mensajes de orgullo, El Malilla demostró que el ritmo y el estilo del Valle de Chalco pueden marcar tendencias a nivel internacional. (Instagram/ @elmalilla_)

Su reacción fue clara: más que un viaje de trabajo, lo vivieron como una oportunidad de mostrar que la música urbana mexicana puede estar presente en escenarios globales. Esta actitud conectó con sus seguidores, quienes replicaron el entusiasmo en redes sociales y celebraron su presencia como un triunfo cultural.

Encuentro con Canelo Álvarez

Uno de los momentos más comentados fue la coincidencia de El Malilla con Canelo Álvarez en el desfile de Amiri. El boxeador asistió como embajador global de la marca, mientras que El Malilla estuvo presente como invitado especial.

El encuentro entre El Malilla
El encuentro entre El Malilla y Canelo Álvarez en el desfile de Amiri simbolizó la unión del deporte y la música urbana mexicana en un espacio de alto perfil. (Instagram/ @elmalilla_)

La combinación de deporte y música urbana en un espacio de moda de lujo reforzó la idea de que México está ganando visibilidad en distintos ámbitos. El encuentro fue celebrado en redes como un símbolo de orgullo nacional y como una muestra de que distintas disciplinas pueden coincidir en un mismo escenario internacional.

Impacto cultural y representación mexicana

La participación de El Malilla y El Bogueto en París va más allá de la moda. Su presencia reforzó la narrativa de que la cultura urbana mexicana está lista para conquistar espacios globales.

La estética urbana, antes relegada a lo local, ahora se posiciona como parte del discurso cultural que marca tendencias en la moda. Su aparición en la Semana de la Moda no sólo fue un momento de exposición mediática, sino un paso simbólico hacia la internacionalización del reguetón mexicano.

El Malilla y El Bogueto
El Malilla y El Bogueto llevaron la voz de México y Latinoamérica al escenario mundial, posicionando la estética urbana como tendencia en la moda internacional. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

De esta manera, El Malilla y El Bogueto demostraron que su autenticidad y estilo pueden dialogar con la alta moda, llevando consigo la voz de México y Latinoamérica a un escenario mundial.

Temas Relacionados

El MalillaEl BoguetoParísSemana de la ModaFashion WeekCanelo ÁlvarezSaúl “Canelo” ÁlvarezAmiriReguetónTrapmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Mercurio ‘hace guiño’ para nuevos conciertos con invitados especiales: ¡Ya urge repetir!

‘Mercurio and friends’ fue el proyecto con el que la agrupación celebró sus 30 años de trayectoria durante 2025

Mercurio ‘hace guiño’ para nuevos

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Quieres saber quiénes ganaron en

Quiénes son las personas que no deben comer semillas de girasol

Estas semillas son una fuente importante de nutrientes; sin embargo, existen quienes deben tomar precauciones antes de consumirlas

Quiénes son las personas que

PAN “reta” a Morena: cada partido que reciba dinero del crimen organizado debe perder su registro

Las demandas de Acción Nacional establecen que el combate al financiamiento ilegal debe ser condición básica para avanzar en la discusión de una nueva reforma electoral

PAN “reta” a Morena: cada

Caen mujeres ligadas al Cártel Nuevo Imperio, escisión del Cártel de Sinaloa que opera en CDMX y Edomex

Las capturadas estarían vinculadas con Emmanuel “N”, “El Chanfle”, un líder del grupo delictivo

Caen mujeres ligadas al Cártel
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen mujeres ligadas al Cártel

Caen mujeres ligadas al Cártel Nuevo Imperio, escisión del Cártel de Sinaloa que opera en CDMX y Edomex

Procesan al hijo de “Doña Lety”, líder del Cártel de Cancún

Recuperan 17 vehículos con reporte de robo o alteraciones en Sinaloa

Acusan en EEUU a “Crixus”, hijo de un exlíder de Los Beltrán Leyva detenido en Tepotzotlán, Edomex

Detención de familiares y escoltas: así fue orquestada la captura del Botox, líder de Los Blancos de Troya

ENTRETENIMIENTO

Brenda Bezares considera abandonar ¿Apostarías

Brenda Bezares considera abandonar ¿Apostarías por mí? tras la primera nominación

Mercurio ‘hace guiño’ para nuevos conciertos con invitados especiales: ¡Ya urge repetir!

El animador mexicano Cruz Contreras agradece nominaciones al Oscar 2026 de Las Guerreras K-pop

“El Mochaorejas”: Damián Alcázar resalta la importancia del amor y familia en medio del crimen tras interpretar a Daniel Arizmendi

¿Quién es José Antonio García, sonidista mexicano nominado al Oscar 2026?

DEPORTES

Faitelson se burla del autogol

Faitelson se burla del autogol de Panamá que le dio la victoria a la Selección Mexicana

México vence a Panamá con gol de ultimo minuto en partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026

La condición de Mauricio Sulaimán a Julio César Chávez Jr. para que aspire a un título mundial en el CMB

Canelo Álvarez se hace presente en la Semana de la Moda en París

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, reacciona al debut de Zuffa Boxing: “Su objetivo de alterar el boxeo”