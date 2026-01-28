México

Infusión de manzanilla, lavanda y cardamomo: la combinación natural reducir el estrés y mejorar el sueño

Esta bebida herbal puede aportar alivio natural frente al insomnio y la tensión

Guardar
La mezcla de flores y
La mezcla de flores y especias se destaca por su capacidad para inducir un estado de tranquilidad y facilitar el descanso. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de alternativas naturales para mejorar el bienestar ha impulsado el interés en las infusiones de hierbas. Entre las opciones más valoradas se encuentra la mezcla de manzanilla, lavanda y cardamomo, reconocida por sus efectos positivos en la relajación, la reducción del estrés y la mejora del sueño. Esta combinación ha captado la atención de consumidores y expertos por su potencial para favorecer el equilibrio emocional y el descanso nocturno.

La manzanilla es una de las plantas más usadas para preparar infusiones. Su contenido de apigenina, un compuesto bioactivo, contribuye a inducir una sensación de calma. Diversas investigaciones han documentado que el consumo regular de manzanilla ayuda a aliviar la tensión y facilita el proceso de conciliación del sueño. Además, su perfil suave permite que sea apta para distintas edades y situaciones.

infusión de lavanda, una bebida
infusión de lavanda, una bebida natural y relajante, conocida por sus propiedades calmantes y beneficios para la salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acerca de la lavanda, se asocia tradicionalmente con la tranquilidad. Sus aceites esenciales, presentes en las flores, contienen linalol y acetato de linalilo, sustancias que favorecen el equilibrio del sistema nervioso. El aroma de la lavanda, al ser inhalado o ingerido en infusión, puede incidir de manera positiva en la reducción de episodios de ansiedad y promover un estado de serenidad. Estudios recientes han resaltado que la lavanda contribuye a disminuir la frecuencia cardíaca en situaciones de estrés.

El cardamomo es una especia originaria del sur de Asia que, más allá de su sabor característico, se utiliza en mezclas herbales por sus posibles efectos sobre la digestión y el ánimo. El cardamomo aporta antioxidantes y aceites volátiles que, en combinación con otras hierbas, pueden favorecer la relajación muscular y la preparación del cuerpo para el descanso. Su aroma especiado complementa el perfil sensorial de la infusión y potencia la experiencia general.

La mezcla de estos tres
La mezcla de estos tres ingredientes tradicionales ayuda a crear una rutina saludable para quienes buscan relajar cuerpo y mente antes de dormir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mezcla potente para inducir la relajación y mejorar el sueño

Al combinar manzanilla, lavanda y cardamomo en una sola infusión, se obtiene una bebida que integra los beneficios de cada componente. Esta sinergia permite abordar el estrés desde distintos ángulos: calmando la mente, relajando el cuerpo y promoviendo una atmósfera favorable para el descanso. Consumir esta infusión antes de dormir puede convertirse en un ritual que contribuye a mejorar la calidad del sueño y a reducir el impacto de las preocupaciones diarias.

Receta para preparar la infusión de manzanilla, lavanda y cardamomo

  • Colocar 1 cucharada de flores secas de manzanilla en una taza.
  • Añadir 1 cucharadita de flores secas de lavanda.
  • Incorporar 2 vainas de cardamomo ligeramente machacadas.
  • Verter 250 mililitros de agua a punto de ebullición sobre las hierbas.
  • Tapar y dejar reposar 8 minutos.
  • Colar y beber caliente, preferentemente antes de acostarse.

Temas Relacionados

manzanillacardamomolavandatéssaludmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

IMSS realiza la mayor adquisición de equipo médico en años con más de mil mdp

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que la compra directa con fabricantes dejó un ahorro del 45 por ciento del presupuesto inicial

IMSS realiza la mayor adquisición

Entre desesperación y pánico: revelan video de los minutos posteriores al ataque en cancha de futbol de Salamanca

El ataque en Loma de Flores dejó 11 personas muertas y varias más heridas; la Fiscalía atribuye hechos a pugnas entre el CSRL y CJNG

Entre desesperación y pánico: revelan

Tamales de queso con calabaza: la receta ideal para este Día de la Candelaria

Este plato destaca por ser una opción diferente que eleva la tradicional preparación gastronómica a otro nivel

Tamales de queso con calabaza:

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarios cobran el pago hoy miércoles 28 de enero de 3 mil 100 pesos

Los pagos de este programa social del Gobierno de México se llevaron a cabo en el mes de enero de manera gradual

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué

Historia y origen del Niño Dios gigante de Iztapalapa

Cuando la figura monumental se exhibe miles de personas acuden para contemplarla imagen

Historia y origen del Niño
MÁS NOTICIAS

NARCO

Entre desesperación y pánico: revelan

Entre desesperación y pánico: revelan video de los minutos posteriores al ataque en cancha de futbol de Salamanca

¿Qué pasó el 28 de enero? La historia detrás del corrido de Lamberto Quintero

Aseguran tractocamiones con más de 50 mil litros de huachicol en Jalisco

Detienen a un presunto integrante de “La Línea” con más de 80 explosivos en Chihuahua

Rescatan a tres adolescentes que fueron enviados de Jalisco a Sinaloa para ser entrenados por el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó el 28 de

¿Qué pasó el 28 de enero? La historia detrás del corrido de Lamberto Quintero

Estos son los fan projects para los conciertos de My Chemical Romance en México

Estadio GNP Seguros: objetos permitidos y artículos que no puedes ingresar al recinto

La “venganza ARMY”: fans de BTS doxean a revendedores de boletos en México tras polémica venta de Ticketmaster

¿Murió Chuponcito? Asesinato de hombre con el mismo apodo que el payaso causa confusión

DEPORTES

Carlos Salcido explica la razón

Carlos Salcido explica la razón por la que los futbolistas se divorcian tras retirarse de las canchas: “Yo lo viví”

Guillermo Ochoa podría regresar a la Selección para enfrentar a Portugal en el Estadio Azteca

Santiago Gimenez habla sobre su lazo con Christian Pulisic: “Somos mejores amigos si no juega contra México”

México listo para ser sede de cuatro partidos de repechaje para el Mundial, confirman autoridades

A dos meses de su reapertura, así luce el remodelado Estadio Azteca