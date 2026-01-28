Infusión de manzanilla, lavanda y cardamomo: la combinación natural reducir el estrés y mejorar el sueño

La mezcla de flores y especias se destaca por su capacidad para inducir un estado de tranquilidad y facilitar el descanso. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de alternativas naturales para mejorar el bienestar ha impulsado el interés en las infusiones de hierbas. Entre las opciones más valoradas se encuentra la mezcla de manzanilla, lavanda y cardamomo, reconocida por sus efectos positivos en la relajación, la reducción del estrés y la mejora del sueño. Esta combinación ha captado la atención de consumidores y expertos por su potencial para favorecer el equilibrio emocional y el descanso nocturno.

La manzanilla es una de las plantas más usadas para preparar infusiones. Su contenido de apigenina, un compuesto bioactivo, contribuye a inducir una sensación de calma. Diversas investigaciones han documentado que el consumo regular de manzanilla ayuda a aliviar la tensión y facilita el proceso de conciliación del sueño. Además, su perfil suave permite que sea apta para distintas edades y situaciones.

infusión de lavanda, una bebida natural y relajante, conocida por sus propiedades calmantes y beneficios para la salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acerca de la lavanda, se asocia tradicionalmente con la tranquilidad. Sus aceites esenciales, presentes en las flores, contienen linalol y acetato de linalilo, sustancias que favorecen el equilibrio del sistema nervioso. El aroma de la lavanda, al ser inhalado o ingerido en infusión, puede incidir de manera positiva en la reducción de episodios de ansiedad y promover un estado de serenidad. Estudios recientes han resaltado que la lavanda contribuye a disminuir la frecuencia cardíaca en situaciones de estrés.

El cardamomo es una especia originaria del sur de Asia que, más allá de su sabor característico, se utiliza en mezclas herbales por sus posibles efectos sobre la digestión y el ánimo. El cardamomo aporta antioxidantes y aceites volátiles que, en combinación con otras hierbas, pueden favorecer la relajación muscular y la preparación del cuerpo para el descanso. Su aroma especiado complementa el perfil sensorial de la infusión y potencia la experiencia general.

La mezcla de estos tres ingredientes tradicionales ayuda a crear una rutina saludable para quienes buscan relajar cuerpo y mente antes de dormir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mezcla potente para inducir la relajación y mejorar el sueño

Al combinar manzanilla, lavanda y cardamomo en una sola infusión, se obtiene una bebida que integra los beneficios de cada componente. Esta sinergia permite abordar el estrés desde distintos ángulos: calmando la mente, relajando el cuerpo y promoviendo una atmósfera favorable para el descanso. Consumir esta infusión antes de dormir puede convertirse en un ritual que contribuye a mejorar la calidad del sueño y a reducir el impacto de las preocupaciones diarias.

Receta para preparar la infusión de manzanilla, lavanda y cardamomo

Colocar 1 cucharada de flores secas de manzanilla en una taza.

Añadir 1 cucharadita de flores secas de lavanda.

Incorporar 2 vainas de cardamomo ligeramente machacadas.

Verter 250 mililitros de agua a punto de ebullición sobre las hierbas.

Tapar y dejar reposar 8 minutos.

Colar y beber caliente, preferentemente antes de acostarse.