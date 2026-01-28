Gael García y Diego Luna producen documental sobre Ryan Wedding, exatleta olímpico y narco

(Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

La historia de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense que se convirtió en uno de los narcotraficantes más buscados por el FBI, será el protagonista en una nueva serie documental internacional producida por los mexicanos Gael García Bernal y Diego Luna.

El proyecto, titulado “Snow King: From Olympian to Narco”, explora la trayectoria del snowboarder que pasó de competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 a encabezar una red de tráfico de cocaína vinculada al Cártel de Sinaloa.

La docuserie promete revelar aspectos inéditos sobre la persecución, captura y proceso judicial de quien fue calificado por el director del FBI, Kash Patel, como “la versión moderna de El Chapo y Pablo Escobar”.

¿Qué se sabe del documental?

January 23, 2026, Unknown, Unknown, USA: In a photo released from the U.S. Embassy in Mexico, former Olympic Canadian snowboarder RYAN WEDDING, 43, accused of being a major drug kingpin, was arrested in Mexico and taken to the U.S., Justice Department officials announced Friday. (Credit Image: � U.S. Embassy in Mexico /ZUMA Press Wire)

El rodaje de “Snow King: From Olympian to Narco” inició en enero de 2025 y se extendió por más de un año, cubriendo locaciones en Estados Unidos, Canadá y México.

La serie es desarrollada por Dogwoof (Reino Unido), Visitor Media (Canadá), Rolling Stone Films, CBC y La Corriente del Golfo, la productora de García Bernal y Luna.

Entre los productores ejecutivos figuran Nico Wasserman, Anna Godas y Sean O’Neill, así como el CEO de Rolling Stone, Gus Wenner, y el periodista Jesse Hyde, cuyas investigaciones impulsaron el proyecto.

El exatleta olímpico Ryan Wedding (FBI/REUTERS)

El equipo documentalista obtuvo acceso a periodistas de investigación y a agentes y exagentes del FBI y autoridades mexicanas. Parte del material recabado documenta la persecución internacional que se intensificó en el último año. Se anticipa la inclusión de posibles entrevistas con personas involucradas directamente en la captura de Wedding, lo que podría arrojar luz sobre si la captura del pasado 22 de enero se trató de una entrega voluntaria o de un arresto.

El proyecto se mantiene sin fecha oficial de estreno,

De atleta olímpico a objetivo prioritario del FBI

Ryan Wedding, originario de Thunder Bay, Ontario, compitió en snowboard en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002. Su nombre pasó de los titulares deportivos a la lista de los Diez Más Buscados del FBI, que ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por su captura.

Wedding es acusado de dirigir rutas internacionales de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Canadá, a través de México, y de ordenar asesinatos, incluido el de un testigo federal en Medellín. Las autoridades estadounidenses lo identifican con los alias de “El Jefe”, “Giant” y “Public Enemy”.

Ryan Wedding, exsnowboarder olímpico canadiense, asiste a una audiencia donde se declaró inocente de los cargos de convertirse en capo del narcotráfico, responsable de múltiples asesinatos relacionados con drogas, en un tribunal federal estadounidense en Santa Ana, California, EE. UU., el 26 de enero de 2026, en un sketch judicial. REUTERS/Mona Edwards. NO SE REVENTA. NO SE PUEDE ARCHIVAR.

Hace unas semanas, las autoridades mexicanas decomisaron bienes relacionados con la red de Wedding: motocicletas de lujo, vehículos, obras de arte, propiedades e incluso medallas deportivas.

En su primera audiencia en California, celebrada el 26 de enero, Wedding se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico, lavado de dinero y asesinato. El tribunal fijó la próxima audiencia para el 24 de marzo y ordenó prisión preventiva sin derecho a fianza.

Siete personas presuntamente integrantes de la organización de Wedding permanecen bajo proceso en Canadá. Las autoridades estadounidenses han solicitado su extradición para enfrentar cargos relacionados con el tráfico internacional de cocaína y otros delitos.