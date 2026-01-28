Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz alcanza 50% de avance

Avanza construcción del Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz (SICT)

La construcción del Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz presenta un avance del 50 por ciento. Se prevé que uno de sus puentes entre en funcionamiento en marzo, mientras que la finalización total de la obra está estimada para junio. El proyecto cuenta con una inversión superior a 900 millones de pesos y está diseñado para mejorar la infraestructura vial de la región.

La ejecución de la obra ha generado 2 mil 355 empleos directos. Cuando entre en operación, permitirá ahorros de hasta 25 minutos en los trayectos diarios, según estimaciones oficiales.

Más de 780 mil habitantes de los municipios de Veracruz, Medellín, Jamapa y Boca del Río serán beneficiados. El distribuidor fortalecerá la conectividad y la logística de acceso y salida de mercancías del Puerto de Veracruz.

La estructura incluye dos cuerpos principales, denominados A y B. El cuerpo B, que supera los 900 metros de longitud, estará terminado en febrero y se pondrá en servicio en marzo, tras la colocación de tres claros y cinco losas.

Simultáneamente, a inicios de febrero se habilitará un paso provisional durante dos meses. Este paso permitirá avanzar en la cimentación del cuerpo A, que ya presenta progresos significativos en pilotes y excavaciones.

En las etapas restantes del cuerpo A se realizarán trabajos de terracerías, la construcción de 132 pilotes y 21 zapatas, y la formación de 23 columnas y cabezales. La superestructura prevé la instalación de 132 trabes, 110 diafragmas y más de 1.700 metros cuadrados de losa.

El distribuidor se ubica sobre la Carretera Federal MEX 140, Xalapa-Veracruz, donde intercepta con el Boulevard portuario. El proyecto contempla calles laterales, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico y señalización vertical y horizontal.

Se estima que el tránsito diario promedio anual de la vialidad superará los 34 mil vehículos. Con ello, la obra se traducirá en un impulso para la movilidad urbana y portuaria. El objetivo principal es optimizar el acceso y la movilidad de personas y mercancías en una de las zonas más relevantes del país.

La ejecución de este proyecto impulsa el desarrollo logístico del estado y contribuye a una circulación más eficiente y segura para los usuarios de la red vial.

El gobierno federal invertirá 20 mil millones de pesos en reconstrucción de Veracruz

El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum destinará una inversión de 20 mil millones de pesos en obras de reconstrucción e infraestructura en Veracruz entre 2026 y 2027, con el objetivo de restaurar y fortalecer las zonas afectadas por las intensas lluvias de 2025. Este paquete de acciones contempla la mejora de carreteras, obras hidráulicas y la rehabilitación de viviendas en zonas vulnerables, buscando minimizar el impacto de futuros fenómenos meteorológicos.

Dentro del plan de reconstrucción, la presidenta Sheinbaum precisó que el enfoque está puesto en modernizar caminos y sistemas de suministro de agua, así como en el desazolve y reencauzamiento de ríos para proteger a la población.

Según detalló ante la prensa, entre las prioridades figuran los puentes, la mejora y conservación de autopistas, la extensión de corredores viales y la atención a las necesidades de las familias damnificadas.

Para responder a la magnitud de los daños, el Gobierno otorgó un primer apoyo económico de 20 mil pesos a quienes perdieron su patrimonio y mantiene el proceso de entrega de enseres domésticos.