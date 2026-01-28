Detienen a segundo implicado en el accidente del Tren Interoceánico

El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó 14 personas muertas, fue consecuencia de exceso de velocidad, según la FGR. (CUARTOSCURO)

Elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR), dieron a conocer el arresto de Ricardo Mendoza Cerón, el segundo implicado en el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.

La detención se realizó en la colonia centro del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, por presunta responsabilidad en el incidente del pasado diciembre en los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Tras la aprehensión el acusado fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, en Cintalapa, donde quedó a disposición del juez responsable del caso.

De acuerdo al Registro Nacional de Detenciones (RND), el operativo se llevó a cabo a las 8:27 horas del pasado 27 de enero. Los primeros reportes indican que Mendoza Cerón es el despachador del tren, el cual no contaba con la licencia oficial para ejercer sus funciones.

El primer detenido del caso es Felipe de Jesús “N”, señalado como presunto maquinista principal del Tren Interoceánico, el cual fue capturado el pasado 26 de enero en Chiapas, según el RND.

Integrantes de equipos de rescate trasladan a una persona herida luego del descarrilamiento del tren Transístmico en el municipio de Asunción Ixtaltepec, en Oaxaca (México). EFE/ Luis Villalobos

Primeras investigaciones sobre el accidente del Tren Interoceánico

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que que las primeras investigaciones del accidente apuntan a que el siniestro fue resultado de exceso de velocidad.

Resaltó que las indagaciones indican que los frenos de la unidad estaban en funcionamiento, y que se revisaron los distintos sistemas para que el tren trabajará de manera óptima.

“Llegó a la velocidad de 65 kilómetros por hora en la curva en la que sucedió el siniestro, cuando la máxima permitida en este punto era de 50 kilómetros por hora, es decir, circulaba 15 arriba del límite permitido”, compartió la titular de la FGR.

Por otro lado, Godoy presentó una reconstrucción del incidente tras varios datos que estaban en la caja negra. Mientras que la FGR confirmó que han sido 14 los cuerpos recuperados y entregados a sus familiares.