México

Detienen a segundo implicado en el accidente del Tren Interoceánico

Ricardo Mendoza Cerón era despachador del transporte cuando ocurrió la tragedia

Guardar
El descarrilamiento del Tren Interoceánico
El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó 14 personas muertas, fue consecuencia de exceso de velocidad, según la FGR. (CUARTOSCURO)

Elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR), dieron a conocer el arresto de Ricardo Mendoza Cerón, el segundo implicado en el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.

La detención se realizó en la colonia centro del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, por presunta responsabilidad en el incidente del pasado diciembre en los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Tras la aprehensión el acusado fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, en Cintalapa, donde quedó a disposición del juez responsable del caso.

De acuerdo al Registro Nacional de Detenciones (RND), el operativo se llevó a cabo a las 8:27 horas del pasado 27 de enero. Los primeros reportes indican que Mendoza Cerón es el despachador del tren, el cual no contaba con la licencia oficial para ejercer sus funciones.

El primer detenido del caso es Felipe de Jesús “N”, señalado como presunto maquinista principal del Tren Interoceánico, el cual fue capturado el pasado 26 de enero en Chiapas, según el RND.

Integrantes de equipos de rescate
Integrantes de equipos de rescate trasladan a una persona herida luego del descarrilamiento del tren Transístmico en el municipio de Asunción Ixtaltepec, en Oaxaca (México). EFE/ Luis Villalobos

Primeras investigaciones sobre el accidente del Tren Interoceánico

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que que las primeras investigaciones del accidente apuntan a que el siniestro fue resultado de exceso de velocidad.

Resaltó que las indagaciones indican que los frenos de la unidad estaban en funcionamiento, y que se revisaron los distintos sistemas para que el tren trabajará de manera óptima.

“Llegó a la velocidad de 65 kilómetros por hora en la curva en la que sucedió el siniestro, cuando la máxima permitida en este punto era de 50 kilómetros por hora, es decir, circulaba 15 arriba del límite permitido”, compartió la titular de la FGR.

Por otro lado, Godoy presentó una reconstrucción del incidente tras varios datos que estaban en la caja negra. Mientras que la FGR confirmó que han sido 14 los cuerpos recuperados y entregados a sus familiares.

Temas Relacionados

Tren InteroceánicoOaxacadetenciónmexico-noticiasPolítica mexicana

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 28 de enero: permanece cerrada la circulación por manifestantes en Abraham González entre General Prim y Atenas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

¿Por qué el volcán Chichón lleva este nombre?

El volcán sigue siendo un punto de referencia geográfico, cultural y científico en el norte de Chiapas

¿Por qué el volcán Chichón

UNAM investiga caso sospechoso de sarampión en la Facultad de Medicina

Campañas de inmunización impulsadas este año refuerzan la prevención mientras autoridades monitorean la situación

UNAM investiga caso sospechoso de

Se pasó el alto, embistió y mató a motociclista en límites de alcaldías BJ y Cuauhtémoc, en CDMX

El conductor de una camioneta Mazda intentó huir del lugar, sin embargo fue detenido

Se pasó el alto, embistió

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Afectaciones de este momento en
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG vs Santa Rosa de

CJNG vs Santa Rosa de Lima: el origen del conflicto que dejó 11 muertos un campo de futbol en Guanajuato

Detienen a dos involucrados con masacre de Salamanca que dejó 11 muertos

Defensa de los Farías Laguna denuncia entrega parcial y testada de carpeta investigadora por parte de la FGR

Detienen a tres presuntos responsables de agresión a balazos contra abogado fiscalista en Zapopan

Marina destruye tres plantíos de Amapola ligados al CJNG en el estado de Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Laura Flores responde a críticas

Laura Flores responde a críticas por su imagen y aclara rumores sobre retoques

Arath de la Torre abandona el programa “Hoy” tras enterarse que su hija fue hospitalización | Video

Harry Styles anuncia quinta fecha en CDMX: cuándo será, dónde, preventa y todos los detalles

Alejandro Peña Pretelini, hijo del expresidente EPN, cumple 28 años: antes y después | Fotos

Sergio Mayer revela si estaría dispuesto a boxear contra Gustavo Adolfo Infante: “Altura, le llevo”

DEPORTES

Lokomotiv rechaza la oferta del

Lokomotiv rechaza la oferta del Besiktas por César Montes y permanecerá en la Liga Rusa

Clausura 2026: partidos de la jornada 4 de la Liga MX que se podrán ver por TV abierta

Monterrey vs Tijuana: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 4 de la Liga Mx

¿Por qué Checo Pérez no salió a pista en los días 2 y 3 del test de F1 en Barcelona?

Uriel Antuna estaría a horas de dejar Tigres y reforzar a Pumas