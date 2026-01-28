México

‘La Mañanera’ de hoy: tren interoceánico, entre lo relevante

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

13:52 hsHoy

Entrega de viviendas del Bienestar en Yucatán

Edna Vega Rangel, directora de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (Sedatu), Octavio Romero Oropeza, director de Infonavit y el gobernador, Joaquín Díaz Mena encabezaron la entrega de 64 hogares en el fraccionamiento de San Marcos, Mérida, Yucatán.

Romero Oropeza destacó que la entrega para este estado es beneficiar a 60 mil derechohabientes durante el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo.

13:44 hsHoy

Presentan avances en reparación integral para las familias y personas víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, afirmó que la prioridad siempre han sido las personas, su salud, su recuperación. Desde el lunes, las autoridades comenzaron a contactar a las víctimas y a sus familiares para asignarles una cita y poner en marcha el proceso de reparación integral.

El Corredor Interoceánico aceptó la reparación recomendada por la Fiscalía General de la República (FGR). Medina Padilla confirmó: “Las personas afectadas podrán optar o aceptar las salidas alternativas de los mecanismos de solución de controversias que pondrá a su disposición la FGR”.

A partir del lunes 1 de febrero, las víctimas recibirán atención por parte de un grupo interinstitucional. Cada persona contará con el acompañamiento de un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como personal de la FGR, especialistas en Solución de Controversias y representantes de la Secretaría de Gobernación.

Medina Padilla subrayó: “Las personas podrán decidir si aceptan esta mesa de trabajo y la reparación integral”.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico
El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó 14 personas muertas, fue consecuencia de exceso de velocidad, según la FGR. (CUARTOSCURO)
13:41 hsHoy

Inicia la conferencia de prensa

Claudia Sheinbaum saludó a la ciudadanía e informó que este miércoles se hablará acerca de la entrega de viviendas en Yucatán y sobre el informe de las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Quienes acompañan a la presidenta:

  • Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
  • Edna Vega Rangel, directora de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (Sedatu).
  • Octavio Romero Oropeza, director de Infonavit.
  • Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán.
12:27 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este miércoles desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

