‘La Mañanera’ de hoy: tren interoceánico, entre lo relevante

Romero Oropeza destacó que la entrega para este estado es beneficiar a 60 mil derechohabientes durante el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo.

Edna Vega Rangel, directora de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (Sedatu), Octavio Romero Oropeza , director de Infonavit y el gobernador, Joaquín Díaz Mena encabezaron la entrega de 64 hogares en el fraccionamiento de San Marcos, Mérida, Yucatán.

13:44 hs

Presentan avances en reparación integral para las familias y personas víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, afirmó que la prioridad siempre han sido las personas, su salud, su recuperación. Desde el lunes, las autoridades comenzaron a contactar a las víctimas y a sus familiares para asignarles una cita y poner en marcha el proceso de reparación integral.

El Corredor Interoceánico aceptó la reparación recomendada por la Fiscalía General de la República (FGR). Medina Padilla confirmó: “Las personas afectadas podrán optar o aceptar las salidas alternativas de los mecanismos de solución de controversias que pondrá a su disposición la FGR”.

A partir del lunes 1 de febrero, las víctimas recibirán atención por parte de un grupo interinstitucional. Cada persona contará con el acompañamiento de un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como personal de la FGR, especialistas en Solución de Controversias y representantes de la Secretaría de Gobernación.

Medina Padilla subrayó: “Las personas podrán decidir si aceptan esta mesa de trabajo y la reparación integral”.