Chapultepec romántico: el paseo gratuito perfecto para San Valentín

Las parejas encuentran un refugio inesperado para celebrar el romance con planes únicos en el pulmón de la CDMX

Grupo de personas disfrutando de
Grupo de personas disfrutando de un picnic en el parque, sentados en una manta con una canasta llena de comida deliciosa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Bosque de Chapultepec, el llamado pulmón de la Ciudad de México es una de las zonas más emblemáticas de la capital y que cuenta con multiples escenarios para vivir una tarde de película mientras celebras con tu pareja el Día de San Valentín.

Y es que este bosque ofrece escenarios naturales, históricos y culturales que lo convierten en un destino privilegiado para celebrar el Día del Amor y la Amistad.

Sus amplios jardines, lagos y espacios tranquilos permiten disfrutar momentos en pareja lejos del ritmo acelerado de la ciudad.

Desde paseos en lancha y recorridos por senderos arbolados, hasta vistas panorámicas y rincones silenciosos, Chapultepec brinda diversas opciones para vivir una jornada romántica en pleno corazón urbano.

Sin duda los enamorados con
Sin duda los enamorados con changuito ya son una postal icónica de Chapultepec. (Cuartoscuro)

Lago de Chapultepec

El lago principal ofrece la opción de rentar una lancha para recorrer sus aguas. Las parejas pueden disfrutar de un paseo tranquilo rodeados de árboles y aves, con vistas al Castillo y al paisaje urbano. La experiencia de remar en pareja crea un ambiente íntimo y diferente dentro de la ciudad. • Precio de lancha: $50-100 MXN por 30 min•

Lago de Chapultepec para pasar
Lago de Chapultepec para pasar el Día del Amor y la Amistad. (Cuartoscuro)

Castillo de Chapultepec

Ubicado en la cima del cerro, el castillo permite apreciar vistas panorámicas de la Ciudad de México. Los amplios jardines y terrazas brindan un entorno ideal para caminar, conversar y tomarse fotos. El ambiente histórico y la arquitectura añaden un valor simbólico a la visita. Horario: 09:00 a 17:00 horas de martes a domingo. Costo: $100 pesos. Entrada libre para nacionales los domingos.

Castillo de Chapultepec el lugar
Castillo de Chapultepec el lugar ideal para pasar el Día del Amor y la Amistad.

Jardín Botánico

El Jardín Botánico del bosque reúne una gran variedad de especies de plantas y flores. Los senderos y rincones floridos invitan a recorrerlos con calma, permitiendo momentos de privacidad y contemplación. Es un sitio propicio para quienes buscan un ambiente natural y tranquilo.

Jardín Botánico de Chapultepec el
Jardín Botánico de Chapultepec el lugar ideal para pasar el Día del Amor y la Amistad.(jardínbotánico.org)

Audiorama

El Audiorama es un espacio rodeado de árboles donde se fomenta el silencio y la lectura. Algunos bancos están semiescondidos entre la vegetación, lo que permite a las parejas sentarse juntas sin interrupciones del bullicio del bosque. La música suave de fondo contribuye a la atmósfera relajada.

Audiorama de Chapultepec el lugar
Audiorama de Chapultepec el lugar ideal para pasar el Día del Amor y la Amistad.(localcdmx.com)

Picnic en el bosque

Chapultepec cuenta con áreas verdes adecuadas para organizar un picnic. Entre las zonas más recomendadas están los alrededores del Lago Menor y las praderas cercanas al Jardín Botánico. Compartir una comida al aire libre, bajo la sombra de los árboles, resulta una opción sencilla y especial para celebrar el día.

Picnic de Chapultepec el lugar
Picnic de Chapultepec el lugar ideal para pasar el Día del Amor y la Amistad. (chapultepec.org.mx)

Atardecer desde el Castillo de Chapultepec

Contemplar el atardecer desde las terrazas del Castillo de Chapultepec es uno de los momentos más valorados por las parejas. Los colores del cielo y la vista de la ciudad enmarcan el final de la jornada, generando una escena memorable y romántica.

Atardecer en el Castillo de
Atardecer en el Castillo de Chapultepec el lugar ideal para pasar el Día del Amor y la Amistad.(IG:urbanacdmx)

Como puedes ver Chapultepec reúne paisajes, actividades y rincones que invitan a compartir experiencias significativas en pareja sin gastar mucho dinero.

Entre árboles centenarios, lagos y monumentos, cada momento se transforma en un recuerdo especial, haciendo del bosque un escenario insuperable para celebrar el Día del Amor y la Amistad en la Ciudad de México.

