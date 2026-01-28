México

Canela para labios: métodos naturales para aumentar su volumen sin maquillaje

Aplicada como exfoliante o bálsamo potenciador, contribuye a eliminar células muertas y proporciona una sensación uniforme y saludable

La canela aporta un efecto voluminizador natural y rosado a los labios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de canela para resaltar los labios se ha popularizado en los últimos años como una alternativa natural a los productos voluminizadores convencionales.

Al aplicarse sobre la piel, el ingrediente estimula el flujo sanguíneo y genera un efecto de hormigueo inmediato, lo que produce un aumento visible del volumen y un tono rosado atractivo.

La canela se ha convertido en un voluminizador natural de labios gracias a su capacidad para estimular el flujo sanguíneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar la canela para transforma el aspecto de los labios

En este caso, la canela actúa como un estimulante que promueve la circulación en la zona donde se aplica. La reacción, perceptible por una leve sensación de cosquilleo, indica que el ingrediente está activando el flujo sanguíneo, lo que aporta a los labios una apariencia más gruesa y colorida.

El efecto no solo se limita al volumen. La exfoliación suave que provoca la canela elimina células muertas, dejando los labios más suaves y con una textura uniforme. Además, el toque de color natural que aporta hace innecesario el uso de labiales adicionales.

Aplicar canela sobre los labios genera un efecto de hormigueo inmediato, aumentando el volumen y otorgando un tono rosado atractivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Maneras simples de utilizar la canela en la rutina de labios

Existen métodos caseros para incorporar la canela en el cuidado diario de los labios. Algunas opciones incluyen:

  • Exfoliante casero de canela: Mezcla una cucharada de aceite de oliva, una cucharadita de canela en polvo y una de azúcar. Aplica sobre los labios, masajea durante dos o tres minutos y enjuaga con agua fría.
  • Bálsamo potenciador: Añade algunas gotas de aceite esencial de canela a tu bálsamo o brillo labial habitual para lograr un efecto voluminizador rápido.

El resultado es inmediato: los labios lucen más carnosos, con un acabado suave y un matiz rosado natural.

La exfoliación suave con canela elimina células muertas y deja los labios más suaves, con textura uniforme y aspecto saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de la canela en la belleza y la salud

Este ingrediente sobresale en el mundo de la cosmética por sus múltiples propiedades. Principalmente, es rica en antioxidantes y sustancias antiinflamatorias, que ayudan a reforzar las defensas del cuerpo y a protegerlo frente a infecciones.

Entre los beneficios más destacados se encuentran:

  • Regulación metabólica: El cinamaldehído presente en la canela puede aumentar la termogénesis, promoviendo un mayor gasto energético y facilitando la quema de calorías.
  • Estabilización de glucosa: Consumida regularmente, mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a evitar fluctuaciones bruscas en los niveles de glucosa, lo que es clave para prevenir la diabetes.
  • Cuidado de la piel: Sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias la convierten en una aliada para combatir el acné y acelerar la regeneración de la piel. Usada junto con miel como mascarilla, puede favorecer la curación de imperfecciones.
  • Prevención del envejecimiento: Su alta concentración de antioxidantes ayuda a mantener la piel firme y luminosa, al tiempo que retrasa la aparición de arrugas.
  • Mejora digestiva: La canela es conocida por su acción carminativa, ayudando a reducir gases y molestias estomacales.
  • Salud capilar y cardiovascular: Mejora la circulación en el cuero cabelludo y en el sistema circulatorio, aportando oxígeno y nutrientes tanto al cabello como al resto del cuerpo.
  • Exfoliante corporal: Combinada con aceite de coco y café, la canela puede ayudar a disminuir la celulitis en zonas como muslos y glúteos.
Desde una piel más firme hasta el alivio digestivo, las propiedades de la canela van mucho más allá del cuidado labial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones y recomendaciones

Si bien el uso de canela ofrece resultados visibles y múltiples beneficios, es importante realizar una prueba previa para descartar reacciones adversas, sobre todo en pieles sensibles.

