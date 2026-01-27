México

Ticketmaster explica por qué colapsó la venta de boletos para conciertos de BTS en México

La compañía boletera defendió la transparencia de los costos y procesos para adquirir entradas al concierto en el Estadio GNP

Ticketmaster explica por qué colapsó la venta de boletos para conciertos de BTS en México (Jovani Pérez/Infobae)

Luego de que la comunidad ARMY mostró inconformidad ante la venta de boletos para los conciertos de BTS en México, Ticketmaster compartió una postura oficial al respecto de este evento mediático que ha generado controversia y discusión por la transparencia de los procesos para la adquisición de las entradas.

De acuerdo con la compañía boletera, la demanda superó el número de boletos establecidos para todas las fechas de BTS en México, por lo que numéricamente no había boletos suficientes, fue una gran cantidad de personas que intentaron adquirir entradas por medio de la plataforma.

La empresa aseguró que en todo momento se compartió información clara sobre precios, secciones, mapa del lugar así como fechas y horarios para la preventa y venta general, pero, insistieron que se registraron entradas históricas a la plataforma virtual, y lamentaron que miles de fans se hayan quedado sin boletos.

¿Por qué la plataforma Ticketmaster colapsó durante la venta general para conciertos de BTS?

Durante la preventa y la venta general, hubo un pico de más de 1,1 millones de personas formadas en la fila virtual (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

La venta de entradas para los conciertos de BTS en México registró una demanda sin precedentes, con más de 2.1 millones de personas que accedieron a la plataforma de Ticketmaster. La empresa reconoció que el proceso generó entusiasmo, pero también dudas y frustración entre los seguidores del grupo surcoreano.

Durante las fases de preventa y venta general, Ticketmaster reportó un pico superior a 1.1 millones de usuarios formados en la fila virtual en su sitio oficial. La disponibilidad, en contraste, fue limitada a 136 mil 400 boletos para las tres fechas programadas en la capital mexicana, cifra que, de acuerdo con la compañía, fue determinada previamente por el artista y su promotora en función de la configuración del escenario y la capacidad del inmueble.

En relación con los precios, la empresa aclaró que no emplea precios dinámicos ni algoritmos que alteren el costo durante el proceso de venta. Los valores fueron definidos por el artista y el promotor, y se mantuvieron sin cambios desde la preventa hasta la venta general.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detalla las acciones tomadas antes, durante y después de la venta de boletos para el grupo coreano BTS. Se iniciará un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster y se sancionarán plataformas de reventa.

Otro punto que destacó Ticketmaster fue la modalidad de entrega de boletos. Durante todas las etapas de venta, no se emitieron boletos físicos, y la adquisición se realizó exclusivamente mediante canales digitales oficiales, bajo procesos orientados a garantizar trazabilidad, control y seguridad en cada compra.

Ticketmaster concluyó que siempre hubo transparencia e información clara para los fans de BTS.

  • La venta de boletos para los conciertos de BTS en México registró una demanda sin precedentes: más de 2,1 millones de usuarios intentaron acceder a la plataforma.
  • Durante la preventa y la venta general, hubo un pico de más de 1,1 millones de personas formadas en la fila virtual.
  • Solo se pusieron a la venta 136.400 boletos, cifra definida por el artista, su equipo y el promotor, según la capacidad del recinto.
  • La diferencia entre la demanda y la disponibilidad de boletos explica que no todos los interesados pudieran adquirir entradas.
  • Ticketmaster México no utiliza precios dinámicos ni algoritmos que modifiquen el precio de los boletos durante la venta.

